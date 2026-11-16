Lukaku bất ngờ chia tay tuyển Bỉ

Romelu Lukaku tuyên bố giã từ tuyển Bỉ ở tuổi 33 chỉ vài giờ sau khi phải ngồi dự bị trong chiến thắng trước Italy tại Nations League hôm 16/11.

Lukaku khép lại 16 năm khoác áo tuyển Bỉ với 94 bàn sau 135 trận.

Quyết định của Lukaku gây bất ngờ bởi tiền đạo Fenerbahce vẫn nằm trong kế hoạch của HLV Mark van Bommel. Tuy nhiên, việc không được đá chính trước Italy được truyền thông Tây Ban Nha cho rằng có thể đã đẩy nhanh lựa chọn chia tay đội tuyển của chân sút sinh năm 1993.

Trong trận Bỉ thắng Italy 4-1 và giành vé vào tứ kết Nations League, Lukaku phải bắt đầu trên ghế dự bị. Đây được xem là tín hiệu cho thấy vị thế của anh đã thay đổi, khi Van Bommel không còn mặc định sử dụng chân sút kỳ cựu ở đội hình xuất phát.

Chỉ vài giờ sau trận đấu, Lukaku xác nhận quyết định khép lại hành trình 16 năm cùng đội tuyển quốc gia.

“Trong 16 năm, tôi đã cống hiến tất cả những gì mình có. Tôi trải qua mọi cung bậc cảm xúc, được chơi cùng những đồng đội tuyệt vời và luôn biết ơn họ”, Lukaku viết trên mạng xã hội.

Tiền đạo 33 tuổi cũng khẳng định anh hoàn toàn thanh thản với lựa chọn của mình. Lukaku cho biết việc được đại diện Bỉ tại bốn kỳ World Cup và ba kỳ Euro là những kỷ niệm anh sẽ không bao giờ quên.

Sự nghiệp quốc tế của Lukaku khép lại với những con số vượt trội. Anh ghi 94 bàn sau 135 lần khoác áo tuyển Bỉ, giữ kỷ lục chân sút vĩ đại nhất lịch sử “Quỷ đỏ”. Thành tích này nhiều hơn Kevin De Bruyne, người đứng thứ hai trong danh sách ghi bàn của tuyển Bỉ, tới 53 pha lập công.

Lukaku từng là một trong những gương mặt tiêu biểu nhất của thế hệ vàng bóng đá Bỉ bên cạnh De Bruyne, Eden Hazard hay Thibaut Courtois. Anh dự bốn kỳ World Cup và ba kỳ Euro, góp mặt trong giai đoạn tuyển Bỉ duy trì vị trí trong nhóm đầu thế giới.

Dù Van Bommel vẫn xem Lukaku là một phần trong kế hoạch, tiền đạo Fenerbahce không còn giữ vị thế bất khả xâm phạm. Việc phải cạnh tranh suất đá chính cùng các lựa chọn trẻ hơn được cho là một trong những nguyên nhân khiến Lukaku quyết định dừng lại.