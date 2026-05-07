Luis Enrique: 'Không đội nào hay hơn PSG'

HLV người Tây Ban Nha, Luis Enrique khẳng định PSG đã trưởng thành hơn sau khi loại Bayern Munich để vào chung kết Champions League mùa thứ hai liên tiếp.

Luis Enrique không giấu sự tự hào sau khi cùng Paris Saint-Germain giành vé vào chung kết Champions League lần thứ hai liên tiếp. Sau trận hòa 1-1 trước Bayern Munich ở bán kết lượt về rạng sáng 7/5 (PSG thắng 6-5 ở hai lượt trận), chiến lược gia người Tây Ban Nha cho rằng PSG đã vượt qua hành trình khó khăn nhất kể từ đầu giải.

“Mùa này rất khác thường. Chúng tôi rơi vào nhánh đấu khó nhất, gặp những đối thủ mạnh nhất và mọi thứ đều chống lại PSG”, Luis Enrique chia sẻ với Canal+ France. Ông cũng nhấn mạnh đội bóng liên tục thiếu hụt lực lượng so với tập thể từng vô địch Champions League mùa trước, nhưng vẫn duy trì khả năng cạnh tranh.

Theo Luis Enrique, điều khiến ông hài lòng nhất không nằm ở kết quả, mà ở sự trưởng thành của đội bóng. “Hôm nay chúng tôi cho thấy khả năng tấn công lẫn phòng ngự. Đội bóng có tinh thần rất mạnh. Với một HLV, được chứng kiến màn trình diễn như vậy là điều tuyệt vời”, ông nói.

Trong buổi họp báo sau trận, Luis Enrique tiếp tục dành nhiều lời khen cho Bayern Munich. Ông cho rằng đội bóng Đức là đối thủ mạnh nhất mà PSG gặp trong ba năm gần đây.

“Bayern có rất nhiều cầu thủ chất lượng và một lối chơi rất rõ ràng. Họ khiến chúng tôi phải phòng ngự trong thời gian dài, điều mà PSG không thường xuyên phải làm”, HLV người Tây Ban Nha nhận xét.

Dù vậy, ông xem đây là minh chứng cho sự tiến bộ của PSG. Theo Luis Enrique, đội bóng của ông đã cho thấy khả năng thích nghi trong nhiều hoàn cảnh khác nhau, kể cả khi phải chơi lùi sâu và chịu sức ép liên tục.

Nhà cầm quân 55 tuổi cũng nhắc lại phát biểu từng gây tranh cãi ở vòng bảng Champions League, khi ông tuyên bố PSG không kém bất kỳ đội bóng nào tại châu Âu.

“Tôi từng nói không có đội nào hay hơn PSG và khi đó rất nhiều người chỉ trích tôi. Nhưng tôi không sai”, ông khẳng định. Luis Enrique đánh giá Bayern đang ở cùng đẳng cấp với PSG, trong khi Arsenal cũng là một trong những đội mạnh nhất mùa này.

Dù vào chung kết, Luis Enrique cho rằng PSG vẫn còn nhiều điều phải cải thiện. Ông nhấn mạnh đội bóng cần phân tích kỹ trận đấu với Bayern để sửa chữa những hạn chế trước trận chung kết tại Budapest.

“Tôi sẽ xem lại trận đấu để tìm ra những điều cần cải thiện. Nhưng hôm nay chúng tôi thắng nhiều pha tranh chấp hơn lượt đi và vẫn giữ được chất lượng trong tấn công”, ông nói.

Luis Enrique cũng thừa nhận việc bảo vệ chức vô địch Champions League sẽ là nhiệm vụ rất khó khăn. Tuy nhiên, PSG đang tràn đầy tham vọng sau hành trình đầy thử thách mùa này.

“Sẽ rất khó để vô địch Champions League hai lần liên tiếp, nhưng chúng tôi muốn làm được điều đó”, ông khẳng định.

Sau nhiều năm bị nghi ngờ ở đấu trường châu Âu, PSG lúc này đang đứng trước cơ hội tiếp tục khẳng định vị thế mới dưới thời Luis Enrique, một đội bóng không chỉ biết tấn công, mà còn đủ bản lĩnh để vượt qua những trận đấu khắc nghiệt nhất.