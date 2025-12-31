Luca Toni: 'Modric là bản hợp đồng hay nhất năm 2025'

Luca Toni dành những lời ca ngợi đặc biệt cho Luka Modric, xem tiền vệ người Croatia là bản hợp đồng xuất sắc năm 2025 và là biểu tượng hiếm hoi của đẳng cấp, bản lĩnh lẫn khát vọng chinh phục.

Modric vẫn khẳng định đẳng cấp ở AC Milan.

Phát biểu trên truyền thông Italy, Luca Toni không giấu nổi sự thán phục dành cho Luka Modric. Theo cựu tiền đạo tuyển Italy, Modric ở Serie A “có thể chơi bóng với điếu thuốc trên miệng”, cách nói ví von cho thấy sự ung dung và vượt trội về đẳng cấp.

“Tôi nghĩ cậu ấy là bản hợp đồng tốt nhất năm 2025. Modric mang đến chất lượng rõ ràng, thứ không cần bàn cãi”, Toni nhấn mạnh. Anh cũng cho rằng Modric hoàn toàn có thể chọn con đường dễ dàng hơn về mặt tài chính, như chuyển tới Emirates Stadium, nhưng tiền vệ người Croatia đã chọn thử thách bản thân trong môi trường cạnh tranh khắc nghiệt hơn.

“Chúng ta đang nói về một nhà vô địch thực thụ”, Toni nói thêm. “Thật kỳ diệu khi Modric vẫn duy trì phong độ và tầm ảnh hưởng ở độ tuổi này.”

Những lời nhận xét của Toni không chỉ là sự ngưỡng mộ cá nhân. Chúng phản ánh thực tế rằng Modric, bằng kinh nghiệm và đẳng cấp, vẫn tạo ra khác biệt rõ rệt, bất chấp giới hạn tuổi tác, điều hiếm thấy ở bóng đá đỉnh cao hiện đại.

Hè 2025, Modric rời Real Madrid để gia nhập AC Milan. Tại Italy, ngôi sao người Croatia vẫn chơi thứ bóng đá không có tuổi, cho thấy đẳng cấp cũng như sự bền bỉ.