Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Pháp luật

Lừa đảo dưới chiêu trò chạy quảng cáo bán hàng trên Facebook

  • Chủ nhật, 25/1/2026 11:01 (GMT+7)
  • 11 phút trước

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Hưng Yên đang điều tra vụ án: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra từ tháng 9/2024 đến tháng 12/2025 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 589/QĐ-VPCQCSĐT ngày 31/12/2025 của Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Hưng Yên.

Quá trình điều tra vụ án, xác định: Trong khoảng thời gian từ tháng 9/2024 đến tháng 12/2025, các bị can đã lập nhóm để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khách hàng có nhu cầu chạy quảng cáo để bán hàng trên nền tảng mạng xã hội Facebook.

chay quang cao anh 1

Ảnh minh họa.

Nhóm bị can sử dụng nhiều tài khoản mạng xã hội ứng dụng Facebook, Zalo ảo đăng lên các hội, nhóm, đồng thời lập fanpage có tên “Giải pháp Marketing - Quảng cáo Fanpage, Tiktok Cam Kết Hiệu Quả". Các bị can đăng tải các bài viết trên trang Fanpage với nội dung về việc chạy quảng cáo Facebook hiệu quả, chi phí thấp, chỉ 50.000 đồng/ngày, sau đó chạy quảng cáo cho các bài viết để tiếp cận nhiều khách hàng. Khách hàng chủ yếu là các shop, cửa hàng kinh doanh các sản phẩm như: quần áo, mỹ phẩm, giày dép...

Khi có khách hàng nhắn tin vào Fanpage, nhóm đối tượng tư vấn và yêu cầu khách hàng kết bạn với các tài khoản Zalo ảo của chúng, đồng thời đưa khách vào một nhóm Zalo gồm khoảng 5-6 thành viên (đa số là các tài khoản ảo của nhóm đối tượng) nhằm tạo lòng tin. Các đối tượng thường tư vấn cho khách hàng gói chạy quảng cáo trị giá 1.500.000 đồng/30 ngày và tiền công là 500.000 đồng. Khi khách đồng ý, các đối tượng yêu cầu khách chuyển khoản trước 500.000 đồng. Sau đó, các đối tượng sẽ tạo Fanpage theo yêu cầu của khách, gửi cho khách hàng xem và thông báo sẽ tiến hành chạy quảng cáo, đồng thời yêu cầu khách hàng chuyển số tiền 1.500.000 đồng.

Tuy nhiên, sau khi khách hàng chuyển tiền chạy quảng cáo, các đối tượng không chạy quảng cáo theo thỏa thuận của khách hàng mà đưa ra nhiều lý do khác nhau như tài khoản được bảo mật yếu, yêu cầu khách hàng chuyển thêm tiền đề mua gói bảo mật cao. Khi khách hàng không tiếp tục chuyển tiền, các đối tượng giải tán nhóm Zalo, huỷ kết bạn và chặn liên lạc với khách hàng.

Do quá trình thực hiện hành vi phạm tội nói trên diễn ra trong thời gian dài, quá trình điều tra các bị can không nhớ hết những người mình đã lừa đảo chiếm đoạt tiền.

Để giải quyết vụ án khách quan, triệt để và đúng theo quy định của pháp luật, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đề nghị những ai đã từng bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo phương thức, thủ đoạn nêu trên khi thuê chạy quảng cáo đối với fanpage có tên “Giải pháp Marketing Quảng cáo Fanpage, Tiktok Cam Kết Hiệu Quả” thì liên hệ với Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên (Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, địa chỉ: số 6 Bạch Đằng, phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên) hoặc liên hệ Điều tra viên Nguyễn Duy Khương, số điện thoại 0978.717.177, trước ngày 28/2/2026, để được giải quyết theo quy định của pháp luật.

Quá thời hạn nêu trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên sẽ tiến hành giải quyết vụ án theo luật định.

Sách về Pháp luật

Cuốn sách "Cẩm nang thi hành án dân sự" đáp ứng nhu cầu tra cứu nhanh, chính xác các quy định của pháp luật thi hành án dân sự và các quy định của pháp luật khác có liên quan trong quá trình tổ chức thi hành bản án, quyết định của tòa án, đồng thời chỉ ra một số vướng mắc trong các quy định của pháp luật khi áp dụng vào các tình huống thi hành án cụ thể.

Bắt tạm giam chủ hụi lừa đảo trên 300 triệu đồng

Ngày 24/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Tuyết Nhung (SN 1975, ngụ Ấp 5, xã Tam Giang, tỉnh Cà Mau) về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

14 giờ trước

Cộng tác viên Công ty đầu tư Sky Pacific Việt Nam lừa đảo tiền du học

Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an TP Hà Nội đang điều tra vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty CP đầu tư Sky Pacific Việt Nam.

19:20 22/1/2026

Khởi tố đối tượng lừa đảo qua mạng, chiếm đoạt hơn 3 tỷ đồng

Lợi dụng mạng xã hội để rao bán phương tiện cơ giới giá rẻ, Phạm Thái Bình đã dùng thủ đoạn yêu cầu chuyển tiền đặt cọc rồi cắt liên lạc, chiếm đoạt hơn 3 tỷ đồng của hàng trăm nạn nhân.

15:24 22/1/2026

https://cand.com.vn/Ban-tin-113/lua-dao-duoi-chieu-tro-chay-quang-cao-ban-hang-tren-facebook-i795138/

Thư Kỳ/Công an Nhân dân

chạy quảng cáo Hưng Yên Zalo lừa đảo bán hàng trên mạng tài khoản Facebook

  • Zalo

    Zalo là ứng dụng nhắn tin và gọi điện miễn phí hoạt động trên nền tảng di động và máy tính, được phát triển bởi đội ngũ kỹ sư của công ty VNG và ra mắt lần đầu tháng 12/2012. Tháng 6/2016, Zalo bắt đầu phát hành phiên bản địa phương đầu tiên ở thị trường Myanmar. Tháng 5/2018, Zalo chính thức đạt mốc 100 triệu người dùng.

    Bạn có biết: Tải Zalo PC cho máy tính để sử dụng các tính năng vượt trội trên Zalo PC như gửi file 1GB, Chụp màn hình, Chat nhóm, Phân loại nhóm,…

    • Ra mắt: 12/2012
    • Công ty phát triển: VNG

    Website

Đọc tiếp

Cong ty do hop Ha Long chua the hoat dong tro lai hinh anh

Công ty đồ hộp Hạ Long chưa thể hoạt động trở lại

5 giờ trước 06:05 25/1/2026

0

Liên quan đến vụ bê bối "Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm", thông tin từ Công ty cổ phần đồ hộp Hạ Long (Halong Canfoco, 71 Lê Lai, Hải Phòng) cho biết doanh nghiệp này đã bị thu hồi chứng nhận quản lý ISO và đình chỉ hiệu lực chứng nhận an toàn thực phẩm FSSC 22000.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý