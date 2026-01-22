Khởi tố đối tượng lừa đảo qua mạng, chiếm đoạt hơn 3 tỷ đồng

Lợi dụng mạng xã hội để rao bán phương tiện cơ giới giá rẻ, Phạm Thái Bình đã dùng thủ đoạn yêu cầu chuyển tiền đặt cọc rồi cắt liên lạc, chiếm đoạt hơn 3 tỷ đồng của hàng trăm nạn nhân.

Ngày 22/1, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Phạm Thái Bình (41 tuổi, trú tỉnh Đồng Tháp) để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Qua công tác nghiệp vụ, Phòng An ninh mạng và Phòng, Công an tỉnh Tây Ninh chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phát hiện đối tượng Bình lợi dụng các nền tảng mạng xã hội đăng tải nhiều bài viết, hình ảnh rao bán xe máy cuốc, phà, ghe, rơ-moóc… với giá rẻ bất thường nhằm dụ dỗ người mua.

Đối tượng Bình tại cơ quan công an. Ảnh: A.M.

Khi có người liên hệ, Bình yêu cầu kết bạn qua mạng xã hội để trao đổi, sau đó đề nghị chuyển tiền đặt cọc vào các tài khoản ngân hàng do đối tượng cung cấp. Ngay khi nhận được tiền, Bình chặn liên lạc, cắt đứt mọi kênh liên lạc.

Lúc 17h30 ngày 15/1/2026, tại một nhà trọ ở xã Bình Lợi, TP.HCM (huyện Bình Chánh cũ), Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp các đơn vị nghiệp vụ và chính quyền địa phương bắt giữ Phạm Thái Bình. Khám xét nơi ở, lực lượng chức năng thu giữ 3 điện thoại di động, 5 thẻ ngân hàng, 5 sim điện thoại, 1 môtô cùng nhiều tài liệu liên quan.

Tại cơ quan điều tra, Bình khai nhận sử dụng giấy tờ giả để mở tài khoản ngân hàng phục vụ việc nhận tiền lừa đảo. Từ tháng 3/2025 đến nay, đối tượng đã chiếm đoạt hơn 3 tỷ đồng của hàng trăm bị hại tại nhiều tỉnh, thành phố.

Công an tỉnh Tây Ninh đề nghị các nạn nhân liên quan liên hệ Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Tây Ninh, địa chỉ số 4, đường Mai Thị Non, xã Bến Lức, tỉnh Tây Ninh để cung cấp thông tin, phục vụ công tác điều tra.