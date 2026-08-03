Lừa chủ đất ký giấy tờ làm sổ đỏ, đem cầm cố ngân hàng

Hằng thỏa thuận mua mảnh đất rẫy chưa có sổ đỏ của ông T., đặt cọc 2 triệu đồng. Sau đó, đối tượng tự ý làm sổ đỏ, nhờ người đứng tên hộ rồi mang đi cầm cố, vay ngân hàng.

Đối tượng Nguyễn Thị Hằng tại cơ quan công an. Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai.

Ngày 3/8, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa ra quyết định khởi tố vụ án, bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Hằng (SN 1985, trú thôn Đoàn Kết, xã Ia Dơk, tỉnh Gia Lai) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo đó, năm 2018, Hằng biết thông tin về việc ông S.T. (trú xã Ia Pnôn, tỉnh Gia Lai) có bán một mảnh đất rẫy chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ).

Sau đó, Hằng thỏa thuận mua mảnh đất này của ông T. và đặt cọc cho ông trước 2 triệu đồng.

Lợi dụng sự thiếu hiểu biết của ông T., Hằng đã dùng thủ đoạn gian dối, tự ý làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và nhờ người đứng tên hộ mà không hề giao đủ tiền cho ông T.

Hằng đã sử dụng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất này để đi vay ngân hàng với 200 triệu đồng. Do làm ăn thua lỗ, đối tượng không có khả năng chi trả khoản vay nên ngân hàng đã làm thủ tục phát mãi tài sản để thanh lý mảnh đất trên. Đến lúc này, ông T. mới tá hỏa phát hiện và trình báo Công an xã Ia Pnôn.

Vụ án đang được điều tra mở rộng, Cơ quan Cảnh sát điều tra thông báo những ai là bị hại với thủ đoạn như trên của bị can Nguyễn Thị Hằng, đề nghị liên hệ đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai để trình báo và giải quyết theo quy định.