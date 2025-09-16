Lựa chọn bất động sản hàng hiệu - chỉ là câu chuyện về giá?

“Giá nào cho bất động sản hàng hiệu?” là câu hỏi được nhiều người quan tâm, khi những giá trị của di sản không chỉ nằm trong bảng giá.

Trong “Quý bà Harris đi Paris”, bà Harris - một người giúp việc ở London - miệt mài làm việc để mua bằng được chiếc đầm Dior vì tin rằng khi khoác nó, bà sẽ sống cuộc đời mình hằng mơ ước. Jean-Noël Kapferer và Vincent Bastien lý giải cho giấc mơ sở hữu hàng hiệu đó trong The Luxury Strategy: “Trong thế giới hàng hiệu, giá cả không phải là rào cản mà là một phần của chính sản phẩm”.

Khi áp dụng vào bất động sản - loại tài sản đỉnh cao nhất, nguyên tắc này càng trở nên sâu sắc. Price premium (mức giá chênh vượt trội) không chỉ là chi phí sở hữu, mà còn là cơ chế “lọc” cộng đồng, mở ra cánh cửa đến phong cách sống tinh hoa, nơi những cá nhân xuất chúng cùng hiện diện.

Theo Jean & Vincent, giá cao không chỉ để trả cho một căn hộ, mà để mua “giấc mơ” và biến nó thành đặc quyền của số ít. Một hợp đồng sở hữu JW Marriott Residences hay The Ritz-Carlton không đơn thuần là giao dịch tài chính - đó là tuyên ngôn chinh phục vị thế. Cuộc chơi đã dịch chuyển từ “price” sang “value spectrum”.

Giá càng cao càng đáng khát khao

Mức giá của bất động sản hàng hiệu luôn có khoảng cách biệt đáng kể so với các dự án hạng sang thông thường, ngay cả khi chúng cùng tọa lạc trên một "khu đất vàng". Trên toàn cầu, bất động sản hàng hiệu đắt hơn trung bình 31% so với sản phẩm hạng sang không thương hiệu cùng phân khúc (theo Savills, Knight Frank). Điều này đã duy trì ổn định suốt một thập kỷ, chứng minh đây không phải trào lưu nhất thời mà là chuẩn mực định giá.

Ở các thị trường mới nổi như Bangkok, Phuket, Việt Nam, mức chênh lệch còn cao hơn 40-45%, phản ánh khao khát sở hữu biểu tượng quốc tế. Four Seasons Private Residences Bangkok có penthouse chạm 18,6 triệu USD ; tại Việt Nam, giá cao hơn đến 44% so với dự án thông thường và được dự báo tiếp tục tăng khi số người siêu giàu tăng 30% đến 2028.

Trong khi đó, các thị trường trưởng thành như London, Singapore có mức chênh khiêm tốn hơn (8% và 3%), do mặt bằng giá chung đã rất cao. Song các dự án biểu tượng như One Hyde Park (Mandarin Oriental) vẫn giữ kỷ lục với căn hộ niêm yết 60 triệu USD . Miami và Dubai cho thấy sức hút toàn cầu khi duy trì mức chênh 29-31% nhờ thu hút dòng vốn giới siêu giàu.

Bất động sản hàng hiệu không còn là câu chuyện về giá (price), mà đã thực sự trở thành bài toán về phổ giá trị (value spectrum). Ảnh: Ritz-Carlton tại The Grand, Hanoi.

Mức giá vượt trội này phản ánh cấu trúc giá trị chặt chẽ: Di sản thương hiệu (cam kết chất lượng và dịch vụ), vị trí độc tôn không thể tái tạo, kiến trúc duy mỹ, cùng hệ sinh thái dịch vụ 5 sao “may đo”. Người mua không chỉ trả tiền cho bất động sản, mà cho sự an tâm và đặc quyền nắm giữ một phần quỹ đất hữu hạn.

Quan trọng hơn, giá của bất động sản hàng hiệu không sinh ra để so sánh. Một dinh thự siêu sang không có “đối thủ tương đương” để quy chiếu; so sánh sẽ làm giảm giá trị độc bản - vốn là cốt lõi của xa xỉ. Giá của nó là câu trả lời cho câu hỏi: Giấc mơ ấy đáng giá bao nhiêu.

Những tầng giá trị bên kia bảng giá

Nếu giá là điều kiện cần, hệ giá trị đa chiều mới là điều kiện đủ thuyết phục giới siêu giàu.

Về đầu tư, bất động sản hàng hiệu được ví như “blue chip stock” - tăng trưởng ổn định, chống chịu tốt trước biến động. Knight Frank ghi nhận giá trị tăng trung bình 150% trong 10 năm qua. Lợi suất cho thuê cũng vượt trội, đơn cử St. Regis Residences Miami đạt 7,2%/năm; Banyan Tree Residences Phuket lấp đầy 95% năm 2023.

Về trải nghiệm, thương hiệu mang lại hai giá trị cốt lõi là sự an tâm tuyệt đối và uy tín xã hội. Chủ sở hữu được đảm bảo tài sản luôn ở trạng thái lý tưởng, quản lý chuyên nghiệp, bảo trì tỉ mỉ - mang đến cảm giác “sở hữu mà chẳng cần bận tâm”.

Tên tuổi như The Ritz-Carlton hay Aston Martin còn là biểu tượng địa vị, giúp chủ nhân khẳng định vị thế trong cộng đồng toàn cầu. Đây là “chứng chỉ xã hội” khó định lượng, nhưng lại là giá trị được giới thượng lưu săn đón.

Căn hộ hàng hiệu Ritz-Carlton tại The Grand, Hanoi nổi danh với triết lý dịch vụ “Ladies and gentlemen serving ladies and gentlemen” (thượng khách phục vụ thượng khách).

Trải nghiệm sống là tầng giá trị hấp dẫn nhất với dịch vụ cá nhân hóa, anticipatory service (đoán trước nhu cầu), concierge 24/7, an ninh đa lớp, valet parking, đến sắp xếp đầu bếp riêng, đặt vé sự kiện, chuẩn bị thực phẩm trước khi gia chủ trở về. Những thương hiệu như Armani, Aston Martin đưa trải nghiệm này lên một tầm mới - biến ngôi nhà thành sự tiếp nối của bản sắc cá nhân. Đây là bước chuyển từ serviced living (sống tiện nghi) sang curated living (sống có bản sắc).

Giá trị di sản vượt thời gian

Nếu những giá trị về tài chính, địa vị và trải nghiệm là dành cho hiện tại, thì tầng giá trị sâu sắc và vô giá nhất của bất động sản hàng hiệu lại hướng về tương lai với khả năng kiến tạo một di sản trường tồn. Đây không chỉ là việc chuyển giao tài sản, mà là trao lại một biểu tượng có giá trị được công nhận toàn cầu.

Một di sản đích thực luôn được neo giữ tại lõi trung tâm của những thành phố lớn. Những công trình như One Hyde Park (London), St. Regis Residences (New York) hay Four Seasons Private Residences (Bangkok) đã trở thành dấu mốc lịch sử trên bản đồ xa xỉ của thế giới, định hình chuẩn mực thẩm mỹ và giá trị. Đây cũng được xem là một dạng “bảo hiểm di sản” của thời hiện đại.

Trong quá khứ, các gia tộc danh giá gửi gắm di sản vào những lâu đài, trang viên ở quê nhà. Trong thế giới toàn cầu hóa ngày nay, một gia đình có thể tạo ra của cải ở châu Á, nhưng con cháu họ có thể sinh sống và làm việc ở châu Âu hoặc Bắc Mỹ. Tên tuổi của gia đình có thể không được biết đến ở mọi nơi, nhưng tên tuổi của "Four Seasons" hay "Ritz-Carlton" thì được công nhận và tôn trọng trên toàn cầu. Việc neo di sản của gia đình vào một “thương hiệu di sản” (legacy brand) như vậy đảm bảo rằng giá trị của nó, cả về tài chính và uy tín, sẽ luôn được các thế hệ tương lai công nhận, biến một tài sản cá nhân thành một phần của di sản toàn cầu.

Grand Marina, Saigon là sự giao hòa giữa di sản quốc gia và di sản thương hiệu toàn cầu của Marriott International.

Tại Việt Nam, khái niệm này đang thành hình rõ nét qua những dự án tiên phong. Ở TP.HCM, Grand Marina, Saigon tọa lạc tại khu đất Ba Son lịch sử ven sông, là minh chứng cho sự giao hòa giữa di sản quốc gia và di sản thương hiệu toàn cầu của Marriott International. Tương tự, tại thủ đô, The Ritz-Carlton Residences, Hanoi, ngay kề hồ Hoàn Kiếm - trái tim văn hóa của cả nước - cũng đang định hình một chuẩn mực mới, nơi di sản nghìn năm văn hiến song hành cùng di sản dịch vụ huyền thoại của The Ritz-Carlton.

Sự xuất hiện của những dự án này mang đến cho giới tinh hoa Việt một lựa chọn hữu hình để kiến tạo di sản - một địa chỉ được thế giới công nhận, và một câu chuyện về sự thành công của gia tộc được khắc ghi tại những tọa độ danh giá nhất của quê hương.

Trong kỷ nguyên hiện đại, sự giàu có không chỉ đo bằng tiền, mà bằng chất lượng sống, trải nghiệm và di sản để lại. Người mua bất động sản hàng hiệu không chỉ mua một căn hộ. Họ mua một phong cách sống, một cộng đồng, một biểu tượng và một di sản. Đó là khoản đầu tư cho bản thân và tương lai gia đình, nơi giá trị nhận được luôn vượt xa mức giá phải trả.