Masterise Group bước vào kỷ nguyên mới cùng dân tộc

Masterise Group tái hiện hành trình nâng tầm chất lượng sống cho người dân Việt Nam, định hình diện mạo đô thị và hạ tầng hiện đại, góp phần thúc đẩy kinh tế và đời sống.

Xuất hiện tại triển lãm “Thành tựu đất nước”, Masterise Group không chỉ mang đến câu chuyện vươn mình phát triển thành tập đoàn tư nhân vững mạnh, mà còn khẳng định cam kết và khát vọng đồng hành cùng đất nước trên hành trình kiến tạo tương lai thịnh vượng.

Vinh dự góp sức trên hành trình phát triển

Những ngày cuối tháng 8, không khí hân hoan tràn ngập khắp nẻo đường Việt Nam, hướng đến ngày Quốc khánh lịch sử. Tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia (Cổ Loa, Hà Nội), triển lãm đặc biệt “80 năm hành trình độc lập - tự do - hạnh phúc” phác thảo hành trình vĩ đại của Việt Nam từ năm 1945 đến nay: Khởi nghĩa giành độc lập; chiến tranh thống nhất Tổ quốc; hàn gắn vết thương sau chiến tranh - tái thiết xây dựng đất nước; đổi mới - mở cửa hội nhập kinh tế; tăng tốc bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Masterise Group nằm trong nhóm 20 doanh nghiệp tư nhân tiêu biểu, giới thiệu hành trình phát triển và dấu ấn của tập đoàn tại triển lãm. Sự kiện ý nghĩa không chỉ là dịp cùng nhìn lại cột mốc rực rỡ của dân tộc sau tám thập kỷ độc lập, mà còn là thời khắc để những doanh nghiệp tiên phong như Masterise Group khẳng định vai trò của doanh nghiệp kiến quốc trong kỷ nguyên mới.

Masterise Group là một trong 20 doanh nghiệp tư nhân tiêu biểu góp mặt tại triển lãm.

Thông qua biểu tượng giàu ý nghĩa được trưng bày tại triển lãm, Masterise Group kể lại hành trình phát triển nâng tầm chất lượng sống cho người dân Việt Nam; định hình diện mạo đô thị và hạ tầng hiện đại; góp phần thúc đẩy kinh tế, kết nối vùng, khơi thông dòng chảy thương mại và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia qua công trình hạ tầng chiến lược.

Từ Hà Nội tới TP.HCM, Masterise Group không ngừng kiến tạo công trình biểu tượng, từ bất động sản hạng sang, siêu sang đến những khu đô thị kiến tạo trải nghiệm xứng tầm cho cư dân và khách hàng. Tại mỗi công trình, dấu ấn Masterise Group không giới hạn ở giá trị sử dụng mà còn trở thành biểu tượng cho tinh thần sáng tạo, bản lĩnh đột phá và trách nhiệm phụng sự quốc gia của một tập đoàn kinh tế tư nhân. Đó là minh chứng cho sức mạnh của kinh tế tư nhân trong tầm nhìn phát triển, sứ mệnh đồng hành cùng đất nước kiến tạo sự thịnh vượng, phồn vinh và phát triển.

Ba thương hiệu - một tầm nhìn

Là một trong những tập đoàn tư nhân tích cực đóng góp vào sự phát triển của đất nước, Masterise Group luôn giữ tinh thần tiên phong, tư duy sáng tạo để tạo ra sản phẩm đột phá trong hơn một thập kỷ hình thành và phát triển. Ba thương hiệu chủ lực của Masterise Group là minh chứng sống động cho triết lý này, gồm Masterise Homes (thương hiệu bất động sản hàng hiệu đẳng cấp quốc tế), Masterise Property Management (giải pháp quản lý bất động sản mang đến trải nghiệm dịch vụ vượt trội cho chủ sở hữu, nhà đầu tư và cộng đồng cư dân) và Masterise Hospitality & Entertainment (đơn vị vận hành dịch vụ khách sạn, nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp và không gian trải nghiệm độc bản).

Ngay từ buổi khởi nguyên, Masterise Homes đã có hành trình khác biệt. Đơn vị không chỉ xây dựng những tòa nhà mà kiến tạo nên công trình mang tính biểu tượng. Thương hiệu tiên phong đưa bất động sản hàng hiệu (branded residences) đến Việt Nam - biểu tượng của chất lượng, tinh tế và phát triển bền vững. Tin tưởng vào thành tựu phát triển kinh tế Việt Nam và bình minh thịnh vượng của dân tộc - nơi tầng lớp trung lưu xứng đáng tận hưởng chuẩn sống đẳng cấp, Masterise Homes táo bạo tái định nghĩa sản phẩm bất động sản với khái niệm “Branded living” mới. Theo đó, Masterise Homes không chỉ mang đến không gian sống sang trọng, chuẩn quốc tế, mà còn là hành trình trải nghiệm xứng tầm, đầy cảm hứng và mang giá trị bền vững.

Không gian sống chuẩn quốc tế được kiến tạo bởi Masterise Homes tại Lumière Boulevard.

Đó là Masteri - dòng căn hộ cao cấp với chuẩn quốc tế, dành cho giới trẻ thành đạt; Lumière - dòng căn hộ cao cấp với thiết kế kiến trúc lấy cảm hứng thiên nhiên, cho trải nghiệm sống cân bằng thân - tâm - trí. Hay Branded residences với The Grand Marina Saigon - dự án căn hộ hàng hiệu Marriott và JW Marriott lớn nhất thế giới, The Rivus - khu dinh thự nổi Elie Saab đầu tiên tại châu Á, cùng The Grand, Hanoi - dấu ấn đầu tiên của Ritz Carlton tại Việt Nam. Với Masterise Homes, mỗi công trình không chỉ là không gian sống đơn thuần, mà là lời khẳng định về chất lượng, đẳng cấp trong hành trình trải nghiệm chuẩn mực sống được nâng tầm, giá trị cá nhân được tôn vinh, gắn kết trong cộng đồng cùng chung năng lượng, giá trị và vị thế.

Masterise Property Management mang đến chuẩn mực vận hành với tầm nhìn vượt lên khái niệm quản lý truyền thống.

Nếu Masterise Homes kiến tạo công trình mang tính biểu tượng, thì sự xuất hiện của Masterise Property Management như “người nghệ sĩ thầm lặng” nâng niu, giữ gìn giá trị và linh hồn của những biểu tượng ấy. Công ty quản lý bất động sản Masterise Property Management mang đến trải nghiệm dịch vụ vượt trội cho chủ sở hữu, nhà đầu tư và cộng đồng cư dân tại khu dân cư và khu thương mại mang thương hiệu Masterise. Nhằm cá nhân hóa trải nghiệm cho từng khách hàng, Masterise Property Management phát triển giải pháp quản lý bất động sản trên nền tảng công nghệ tiên tiến, kết hợp mô hình vận hành quốc tế, đề cao sự chuyên nghiệp và tính minh bạch tuyệt đối cho chủ đầu tư và khách hàng, mang đến một chuẩn mực vận hành mới với tầm nhìn vượt lên khái niệm quản lý truyền thống.

Sự xuất hiện của Masterise Hospitality & Entertainment (MH&E) đánh dấu bước tiến chiến lược trong hành trình kiến tạo hệ sinh thái toàn diện của Masterise Group. Qua ba thập kỷ đổi mới, kinh tế Việt Nam đang vươn mình mạnh mẽ, đời sống xã hội ngày càng nâng cao cùng nhu cầu tận hưởng chất lượng dịch vụ khách sạn, nghỉ dưỡng, giải trí ngang tầm quốc tế. Mặt khác, với tiềm năng thiên nhiên, văn hóa và con người giàu bản sắc, Việt Nam sở hữu cơ hội lớn để trở thành điểm đến du lịch hàng đầu, được bạn bè quốc tế yêu mến và tin tưởng. Từ tầm nhìn đó, MH&E ra đời - không chỉ để nâng chuẩn trải nghiệm sống của người Việt, mà còn đưa giá trị tinh hoa của Việt Nam ra thế giới, định nghĩa chuẩn mực mới cho ngành dịch vụ nghỉ dưỡng và giải trí.

Không chỉ mở rộng lĩnh vực hoạt động, MH&E là lời khẳng định chuẩn mực sống không dừng ở nơi sống và trải nghiệm bền vững, mà phải được nối dài bằng trải nghiệm ở không gian lưu trú ngắn hạn. Từ bất động sản hàng hiệu, quản lý vận hành chuẩn quốc tế, đến dịch vụ khách sạn, nghỉ dưỡng và giải trí, Masterise Group luôn đặt con người làm trung tâm, trải nghiệm làm thước đo và tương lai phát triển bền vững làm mục tiêu phát triển tối thượng.

Bước vào kỷ nguyên mới cùng dân tộc

Là một trong những tập đoàn tư nhân tích cực đồng hành cùng sự phát triển bền vững của Việt Nam, Masterise Group chọn hướng đi gắn với trách nhiệm cộng đồng và phụng sự Tổ quốc khi xây dựng thương hiệu trên nền tảng tầm nhìn dài hạn, ràng buộc trách nhiệm doanh nghiệp với xã hội để kiến tạo tương lai trường tồn. Masterise Group hiểu rõ nguyên tắc bất biến trong kinh doanh là lợi ích doanh nghiệp không bao giờ tách rời khách hàng, cộng đồng và phụng sự quốc gia.

Trong dòng chảy 80 năm lịch sử độc lập của dân tộc, Việt Nam đang bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên của khát vọng vươn mình để sánh vai cùng các cường quốc năm châu. Để hiện thực hóa khát vọng ấy, đất nước cần lực lượng tiên phong, những tập đoàn tư nhân đủ tầm vóc và bản lĩnh để đảm đương trọng trách quốc gia như phát triển hạ tầng, đầu tư công nghệ, xây dựng mũi nhọn cạnh tranh quốc gia... Masterise Group là một trong những đại diện của khối kinh tế tư nhân Việt Nam, sẵn sàng đồng hành cùng dân tộc trên hành trình lịch sử này.

The Global City - phát triển bởi Masterise Homes - là khu đô thị kiểu mẫu, gắn liền các hoạt động nghệ thuật, kết nối cộng đồng.

Với Masterise Group, mỗi công trình xây dựng không đơn thuần là một dự án, mà là biểu tượng của sự đổi thay, gắn liền khát vọng chung kiến tạo nên giá trị trường tồn, đóng góp thiết thực cho sự phát triển phồn vinh của đất nước. Đó có thể là khu đô thị kiểu mẫu, nơi chuẩn mực sống được nâng lên thành nghệ thuật, để cộng đồng cư dân tìm thấy sự cân bằng, kết nối và giá trị bền vững. Đó cũng có thể là những công trình hạ tầng chiến lược - sân bay, cảng biển, trung tâm logistics - không chỉ giải tỏa điểm nghẽn phát triển, mà còn mở rộng cánh cửa thương mại, kết nối vùng miền, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Khi Việt Nam đứng trước vận hội lớn lao của thời đại, Masterise Group sẵn sàng gánh vác trọng trách cùng đất nước. Hành trình phía trước ngày càng rộng mở, khát vọng hoài bão dân tộc đã rõ ràng. Bằng năng lực hợp tác quốc tế, năng lực quản trị dự án, tư duy sáng tạo, tốc độ triển khai và tinh thần trách nhiệm, Masterise Group mong muốn tiếp tục đóng góp, tạo ra lực đẩy viết nên chương mới trong câu chuyện kiến tạo thịnh vượng của Việt Nam - quốc gia mang khát vọng sánh ngang cùng thế giới.