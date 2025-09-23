Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Xã hội

Lửa bao trùm ngôi nhà trong ngõ ở phố Lạc Long Quân

  • Thứ ba, 23/9/2025 06:26 (GMT+7)
  • 19 giờ trước

Tối 22/9, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại ngôi nhà nằm sâu trong ngõ 175 phố Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội) khiến 1 người bị bỏng.

Chay Lac Long Quan anh 1

Lửa cháy ngùn ngụt tại ngôi nhà trong ngõ 175 Lạc Long Quân.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21h cùng ngày, người dân phát hiện có cháy tại ngôi nhà nằm sâu trong ngõ 175 Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội).

Không lâu sau đó ngọn lửa nhanh chóng bùng lên dữ dội bao trùm ngôi nhà.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội có mặt tại hiện trường triển khai dập lửa, cứu nạn.

Cảnh sát PCCC&CNCH cũng đã cứu được hai người trong ngôi nhà ra ngoài. Tại hiện trường, một nạn nhân là nam giới bị bỏng được chăm sóc y tế.

Hiện sức khỏe những người này ổn định.

Được biết, ngôi nhà xảy ra hỏa hoạn cao hai tầng. Nhiều đồ đạc bên trong bị lửa thiêu rụi. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng làm rõ.

