Lũ lịch sử, nhiều địa điểm thi đấu SEA Games phải di dờ

  • Thứ tư, 26/11/2025 07:38 (GMT+7)
  • 4 giờ trước

Ngập lụt nghiêm trọng tại Songkhla khiến Cơ quan Thể thao Thái Lan phải chuyển môn boxing sang Đại học Prince of Songkla và xem xét dời bảng B môn bóng đá lên Bangkok.

Do tình hình ngập lụt nghiêm trọng, Cơ quan Thể thao Thái Lan (SAT) đã quyết định chuyển địa điểm tổ chức môn boxing của SEA Games 33 từ Songkhla sang Đại học Prince of Songkla và đang xem xét khả năng dời cả môn bóng đá lên Bangkok, National Thailand cho biết.

ngap lut anh 1

Nhiều cơ sở thi đấu SEA Games 33 bị ngập nặng khiến SAT quyết định đổi địa điểm thi đấu. Ảnh: National Thailand.

SAT cho biết sự cố ngập nước tại Sân vận động Southern Major City khiến công tác chuẩn bị cho môn boxing không thể tiếp tục. Thống đốc SAT Kongsak Yodmanee xác nhận ông đã yêu cầu chuyển toàn bộ hoạt động thi đấu sang Trung tâm Hội nghị Quốc tế của Đại học Prince of Songkla.

Ông Kongsak cho biết thêm, các địa điểm tổ chức những môn thể thao khác cơ bản không bị ảnh hưởng, ngoại trừ sân phục vụ bảng B môn bóng đá. Địa điểm thi đấu Petanque và Pencak Silat vẫn giữ nguyên, quá trình chuẩn bị đang diễn ra đúng tiến độ.

Theo kế hoạch ban đầu, bảng B môn bóng đá gồm các đội Việt Nam, Malaysia và Lào sẽ thi đấu tại Sân vận động Tinsulanonda ở Songkhla, với trận mở màn vào ngày 4/12. Dù sân không bị ngập, tuyến đường dẫn vào sân lại chìm trong nước, gây cản trở cho việc di chuyển.

Do đó, SAT đang cân nhắc chuyển địa điểm thi đấu bóng đá bảng B lên Bangkok, với hai phương án được xem xét là Sân vận động Rajamangala hoặc Sân vận động Thammasat.

Trước đó, một loạt cụm thể thao tại thành phố Songkhla bị hư hại nặng do ảnh hưởng của lũ lụt. Trong đó, đáng chú ý nhất là Sân vận động Tinsulanon - nơi dự kiến tổ chức các trận đấu bóng đá nam SEA Games 33 - cũng chìm trong biển nước.

ngap lut anh 2

Sân tổ chức SEA Games 33 chịu ảnh hưởng do ngập lụt. Ảnh: Astro.

Hình ảnh và báo cáo từ hiện trường cho thấy mặt sân cùng các khu vực xung quanh đã bị nước tràn vào, đe dọa tiến độ cải tạo và chuẩn bị mặt cỏ trước thời hạn tổ chức giải.

Không chỉ vậy, hai địa điểm đăng cai môn Muay Thái và Pencak Silat là Trung tâm Thể thao Phru Khang Khao và Tổ hợp Thể thao Chira Nakhon cũng chịu ảnh hưởng tương tự. Một số khu vực phụ trợ tại đây bị ngập nước, gây khó khăn cho việc vận chuyển thiết bị, kiểm tra an toàn và hoàn thiện cơ sở vật chất phục vụ thi đấu.

Thái Lan điều tàu sân bay cứu trợ vùng lũ

Lũ lớn tràn vào Bệnh viện Hat Yai khiến nhiều dịch vụ y tế tê liệt, trong khi Hải quân Thái Lan chuẩn bị điều tàu sân bay chở cứu trợ và lực lượng y tế tới miền nam bị ảnh hưởng nặng.

20 giờ trước

Thái Lan hứng mưa kỷ lục 300 năm, Malaysia sơ tán hàng vạn dân vì lụt

Ngập lụt diện rộng ở Nam Thái Lan và Malaysia đã ảnh hưởng tới hàng trăm nghìn người, buộc nhiều nơi phải sơ tán khẩn và nâng mức cảnh báo thiên tai lên cao nhất.

25:1513 hôm qua

Thái Lan ban bố tình trạng khẩn vì 6 tỉnh ngập nặng

Lũ lụt ở Thái Lan ảnh hưởng nghiêm trọng đến hơn 1,47 triệu người tại miền Nam; Hat Yai ngập sâu, còn tỉnh Songkhla phải ban bố tình trạng khẩn cấp trên diện rộng.

47:2825 hôm qua

Những cuốn sách hay về biến đổi khí hậu

“Những kiến thức cơ bản về biến đổi khí hậu”, “Băng - Những câu chuyện ly kỳ từ một thế giới đang dần biến mất”, “Thảm họa khí hậu - Chúng ta đã có gì và làm gì để ứng phó?”,... nằm trong số những cuốn sách giúp độc giả có cái nhìn trực diện và bao quát hơn khi nói đến vấn đề môi trường và biến đổi khí hậu.

Độc giả có thể xem thêm tại đây.

Lâm Phương

