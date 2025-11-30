Lũ cực lớn bao phủ Sri Lanka, hơn 150 người thiệt mạng

Mưa lớn và lũ lụt do bão Ditwah gây ra tại Sri Lanka khiến 153 người thiệt mạng, 191 người đang trong tình trạng mất tích, thông tin do Trung tâm Quản lý Thiên tai (DMC) Sri Lanka đưa ra trong ngày 29/11.

Tổng giám đốc Trung tâm Quản lý Thiên tai - ông Sampath Kotuwegoda - cho biết công tác cứu trợ đang được triển khai. 78.000 người đã được đưa đến gần 800 trung tâm trú ẩn tạm thời do nhà chức trách mở ra. Ước tính ban đầu cho thấy ít nhất 3.000 ngôi nhà của người dân bị tàn phá nặng nề bởi đợt mưa lớn kéo dài một tuần.

Trong số các nạn nhân thiệt mạng có 11 người sống tại một viện dưỡng lão bị nhấn chìm trong biển nước ở huyện Kurunegala, tỉnh Tây Bắc (Sri Lanka) trong chiều 29/11.

Trung tâm Quản lý Thiên tai Sri Lanka cho biết thời tiết cực đoan đang giảm dần nhưng đã để lại thiệt hại trên diện rộng, ảnh hưởng tới hơn 500.000 người dân.

“Hoạt động cứu trợ với sự hỗ trợ của quân đội đang được triển khai”, ông Kotuwegoda cho hay. Hàng nghìn cảnh sát và binh sĩ đã được huy động tham gia phân phát lương thực, dọn dẹp đường sá và đưa các gia đình mắc kẹt đến nơi an toàn.

Một tổ bay trực thăng đã phải hủy cuộc cứu nạn ban đầu khi sức gió từ cánh quạt khiến mái nhà nơi những người dân đang đứng chờ cứu hộ có nguy cơ bị thổi tung. Sau đó, lực lượng chức năng đã điều thuyền hải quân đến giải cứu người dân.

Giới chức Sri Lanka cho biết Ấn Độ đã điều một chuyến bay chở hàng cứu trợ vào sáng 29/11. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi chia buồn trước thiệt hại nặng nề mà Sri Lanka đang phải hứng chịu và khẳng định New Delhi sẵn sàng hỗ trợ thêm.

Một phụ nữ có tên Mallika Kumari, sống gần bờ sông ở khu vực huyện Malwana, được giải cứu bằng thuyền cho hay: “Tôi nghe cảnh báo lũ trên TV nhưng không ngờ nước sông dâng nhanh như vậy. Tôi và các con chỉ kịp chạy lũ, không kịp mang theo gì”. Nhiều hàng xóm của chị Kumari lựa chọn ở lại trên tầng cao của những ngôi nhà ngập sâu với hy vọng có thể bảo vệ tài sản của gia đình.

Ông VSA Ratnayake (56 tuổi), người dân sống ở thành phố Kaduwela, chia sẻ: “Đây có thể là đợt lũ tồi tệ nhất tại Sri Lanka trong vòng 3 thập kỷ. Trước đó, tôi nhớ từng có một trận lũ xảy ra hồi thập niên 1990, khi ấy, nhà tôi chìm dưới 2 m nước”. Tại thành phố Anuradhapura, trực thăng cứu hộ ghi nhận việc giải cứu một người đàn ông trèo lên ngọn dừa để tránh nước dâng.

Bão Ditwah đổ bộ Sri Lanka trong ngày 26/11, gây ra lượng mưa kỷ lục. Tình hình ngập lụt tại các vùng trũng trở nên nghiêm trọng trong ngày 29/11, buộc chính quyền ra lệnh sơ tán người dân sống dọc sông Kelani sau khi hiện tượng tràn bờ xuất hiện vào tối 28/11. Trung tâm Quản lý Thiên tai Sri Lanka cho biết một số nơi ghi nhận lượng mưa 360 mm chỉ trong 24 giờ.

Hiện tại, mưa đã giảm ở nhiều khu vực, hoạt động cứu hộ đang tích cực diễn ra. Trung tâm Quản lý Thiên tai cho biết số người thiệt mạng vì lũ lụt tăng lên nhanh chóng sau khi lực lượng cứu hộ tìm thấy nhiều thi thể tại những vùng bị ảnh hưởng nặng nề. Nhiều nạn nhân đã bị vùi lấp trong các vụ sạt lở xảy ra trong tuần này.

Trung tâm Quản lý Thiên tai Sri Lanka vốn đã dự báo mực nước lũ lần này sẽ vượt mức hồi năm 2016, khi ấy, 71 người đã thiệt mạng vì lũ lụt. Các chuyên gia cũng cảnh báo Sri Lanka có thể sẽ phải đối mặt với lũ lụt xảy ra thường xuyên hơn do khủng hoảng khí hậu. Đợt lũ nghiêm trọng nhất Sri Lanka từng ghi nhận kể từ đầu thế kỷ này xảy ra hồi tháng 6/2003, khiến hàng trăm người thiệt mạng.

