Low G cầu hôn Dương Fynn

Rapper Low G và bạn gái Dương Fynn đã chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc sau khoảng 5 năm gắn bó.

Tối 15/12, Dương Fynn chia sẻ khoảnh khắc được bạn trai Low G trao nhẫn cầu hôn, khiến cô hạnh phúc bật khóc. Nam rapper liên tục ôm bạn gái vỗ về và trao nụ hôn ngọt ngào. Cặp đôi nhận được lời chúc mừng từ nhiều bạn bè, đồng nghiệp, cũng như các thành viên mạng. Nhiều khán giả bày tỏ mong muốn đôi trẻ sớm tung vlog cầu hôn.

Khoảnh khắc hạnh phúc của bộ đôi. Ảnh: Dương Fynn.

Low G - Dương Fynn có khoảng 5 năm gắn bó với câu chuyện tình yêu đẹp, được chú ý trong showbiz. Hai người gặp gỡ, quen biết khi cùng là thành viên nhóm nhảy Last Fire Crew. Dương Fynn từng chi sẻ cô là người theo đuổi bạn trai trước. Thời gian đầu Low G không đáp lại nên cô có ý định từ bỏ. Nhưng sau đó họ có buổi đi chơi và chính thức hẹn hò.

Low G thường xuyên chia sẻ về cuộc sống bên bạn gái Dương Fynn. Dương Fynn cũng là người đại diện lên tiếng trong hầu hết vấn đề liên quan đến nam rapper, đồng thời quản lý công việc.

Dương Fynn từng cho biết họ share 50 - 50 trong các khoản chi tiêu chung, cô trả trước rồi bảo bạn trai chuyển khoản lại. Đầu năm nay, họ gây chú ý khi "khoe" đã mua nhà mới, căn hộ rộng 210 m2, được thiết kế tỉ mỉ.

Low G tên thật Nguyễn Hoàng Long, sinh năm 1997. Anh khởi đầu sự nghiệp nghệ thuật với vai trò vũ công trong Last Fire Crew trước khi chuyển sang rap. Low G gây chú ý từ năm 2020 nhờ phong cách âm nhạc mang cá tính riêng. Gần đây, Low G phát hành album phòng thu L2K (2025) gồm 16 ca khúc.