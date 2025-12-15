Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Ảnh gợi cảm của Mai Phương Thúy

  • Thứ hai, 15/12/2025 20:56 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Gần đây, Mai Phương Thúy gây chú ý khi đăng tải loạt ảnh phong cách gợi cảm trên trang cá nhân.

Những ngày qua, Mai Phương Thúy đăng nhiều hình ảnh khoe vóc dáng gợi cảm. Trong loạt ảnh, người đẹp mặc nội y kết hợp quần ống rộng hoặc mặc đồ thể thao ôm sát. Hoa hậu thu hút nhiều bình luận khen ngợi nhờ body cân đối, vòng eo thon gọn. Tuy nhiên, ở một bức hình, nàng hậu hài hước thừa nhận đã chỉnh sửa, "bóp tay hơi quá".

Thời gian qua, Mai Phương Thúy tập luyện để giảm cân, cải thiện vóc dáng. Ngoài lịch trình công việc, cô còn chơi thể thao, chẳng hạn tennis, pickleball để nâng cao sức khỏe, sự năng động, dẻo dai.

Mai Phuong Thuy anh 1Mai Phuong Thuy anh 2

Hình ảnh gần đây của Mai Phương Thúy. Ảnh: FBNV.

Trước đây, có thời điểm hoa hậu lộ diện với vóc dáng bụ bẫm và cho biết cân nặng chạm mốc 71 kg. Sau đó, người đẹp tích cực giảm cân để lấy lại thân hình thon gọn.

Những năm gần đây, Mai Phương Thúy không hoạt động showbiz thường xuyên. Tuy nhiên, cô vẫn được công chúng theo dõi, quan tâm. Các bài đăng của người đẹp trên mạng xã hội luôn có lượt tương tác lớn dù hoa hậu khá kín tiếng.

Ngoài ra, hoa hậu từng tiết lộ cô đã trữ đông trứng để chuẩn bị cho việc sinh con. Theo Mai Phương Thúy, cô dự định kết hôn và có con trước 34 tuổi nhưng kế hoạch chưa hoàn thành nên cô quyết định trữ đông trứng. Nhờ đó, người đẹp có thể yên tâm hơn trong việc kéo dài thời gian kết hôn và sinh con.

"Nhưng tất nhiên là tôi sẽ cố gắng kết hôn và sinh con sớm nhất có thể", Mai Phương Thúy chia sẻ hồi giữa năm nay.

Bạn đang ăn vì thích… hay ăn để sống khỏe?

Chúng ta đang sống trong một thời đại thịnh vượng chưa từng có với công nghệ phát triển, đời sống tiện nghi, y học hiện đại. Nhưng nghịch lý thay, bệnh tật lại ngày càng phổ biến, thậm chí còn “trẻ hóa” một cách đáng sợ.

Làm sao để ăn đúng và hiểu đúng về thực phẩm? Làm sao để đưa ăn uống trở về với vai trò vốn có của nó? Đó chính là lý do cuốn sách Minh triết trong ăn uống phương Đông ra đời. Cuốn sách không phải một cẩm nang ăn kiêng, cũng không đơn thuần là tập hợp công thức nấu ăn mà là một lời cảnh tỉnh quan trọng đến độc giả rằng cách bạn ăn đang quyết định chất lượng sống, sức khỏe tinh thần và cả tuổi thọ của mình.

Minh Hạo

Mai Phương Thúy Mai Phương Thúy Tennis Pickleball

  • Mai Phương Thuý

    Mai Phương Thuý

    Mai Phương Thúy đoạt vương miện Hoa hậu Việt Nam năm 2006 và là đại diện Việt Nam dự thi Hoa hậu Thế giới 2006. Cô đã lọt vào top 17 của cuộc thi với tư cách là Thí sinh được khán giả yêu thích nhất (bình chọn nhiều nhất) khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Cũng trong năm đó, Mai Phương Thúy được trang web Globalbeauties.com xếp hạng top 50 hoa hậu tiêu biểu nhất tại các cuộc thi hoa hậu quốc tế.

    Bạn có biết: Mai Phương Thúy từng thử sức đảm nhận vai chính trong bộ phim truyền hình dài tập "Âm tính", kể về cuộc đời của Lâm Uyển Nhi, một hoa hậu bất hạnh, chết trong cô đơn với căn bệnh HIV/AIDS.

    • Ngày sinh: 06/08/1988
    • Chiều cao: 1.80 m
    • Danh hiệu: Hoa hậu Việt Nam 2016

