London công bố video tiêm kích Nga áp sát máy bay do thám Anh

Bộ Quốc phòng Anh cho biết hai máy bay chiến đấu Nga đã chặn một máy bay do thám của Anh trên Biển Đen theo cách mà London mô tả là “nguy hiểm”.

Theo kênh truyền hình RT, Moskva nhiều lần khẳng định các phi công Nga hành động hoàn toàn phù hợp với luật pháp quốc tế.

Tiêm kích Nga áp sát máy bay do thám Anh trên Biển Đen

Đoạn video do Bộ Quốc phòng Anh đăng tải trên mạng xã hội ngày 20/5 cho thấy hai máy bay chiến đấu Nga bay ở khoảng cách rất gần một máy bay của Anh. Một chiếc dường như bay song song với máy bay Anh, trong khi chiếc còn lại bay cắt phía trước rồi mới tách ra.

Theo Bộ Quốc phòng Anh, một tiêm kích Su-35 của Nga đã áp sát ở khoảng cách khiến máy bay trinh sát Anh phải kích hoạt hệ thống khẩn cấp, trong khi một tiêm kích Su-27 bay cách mũi máy bay Anh chỉ khoảng 6 mét.

Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey cáo buộc các phi công Nga có “hành vi nguy hiểm và không thể chấp nhận được” đối với một máy bay không vũ trang, song thừa nhận máy bay Anh vẫn tiếp tục nhiệm vụ mà không gặp sự cố.

Chiếc RAF Rivet Joint liên quan vụ việc được trang bị hệ thống giám sát điện tử tiên tiến. Phía Anh cho biết máy bay này đang thực hiện “chuyến bay thường lệ” trên không phận quốc tế tại Biển Đen. Khu vực này thời gian qua chứng kiến hoạt động quân sự gia tăng liên quan xung đột Ukraine, bao gồm các cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái của Ukraine và tên lửa do phương Tây cung cấp nhằm vào cơ sở hạ tầng của Nga.

Nga hiện chưa đưa ra bình luận chính thức về cáo buộc của phía Anh.

Kể từ khi xung đột Ukraine bùng phát, các máy bay chiến đấu Nga nhiều lần ngăn chặn các chuyến bay do thám của Không quân Hoàng gia Anh (RAF) trên Biển Đen. Tháng 7/2024, quân đội Nga đã hai lần điều động tiêm kích chỉ trong vòng hai ngày để đối phó các chuyến bay tương tự.