Lợi thế của Hà Nội

Hà Nội xác định phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao là nền tảng thu hút FDI, hướng tới các dự án công nghệ cao, nghiên cứu phát triển và đổi mới sáng tạo.

Lãnh đạo Hà Nội cho biết thành phố đang có nhiều lợi thế trong việc thu hút vốn đầu tư nước ngoài. Ảnh: Việt Linh.

Tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài ngày 30/6, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng đã trình bày kế hoạch của thành phố trong việc thu hút đầu tư vào các lĩnh vực khoa học công nghệ, nghiên cứu phát triển (R&D), đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Trong đó, ông Thắng nhấn mạnh nội dung thành phố sẽ tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao nhằm tạo nền tảng thu hút các dòng vốn đầu tư này.

Những lợi thế của Thủ đô

Theo Chủ tịch UBND TP Hà Nội, Nghị quyết số 10 được ban hành trong bối cảnh dòng vốn đầu tư nước ngoài trên thế giới đang dịch chuyển mạnh vào các lĩnh vực công nghệ cao, nghiên cứu phát triển, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và các ngành công nghiệp chiến lược. Các tập đoàn toàn cầu cũng ngày càng coi chất lượng nguồn nhân lực, năng lực nghiên cứu và hệ sinh thái công nghệ là những tiêu chí quan trọng khi lựa chọn địa điểm đầu tư.

Đối với Hà Nội, việc triển khai Nghị quyết số 10 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi Thủ đô là trung tâm về kinh tế, giáo dục, đào tạo, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Thành phố xác định phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao không chỉ phục vụ nhu cầu phát triển của Hà Nội mà còn góp phần xây dựng nền tảng nhân lực và đổi mới sáng tạo cho vùng Thủ đô và cả nước.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng chia sẻ các lợi thế của Thủ đô trong việc thu hút vốn đầu tư nước ngoài. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Theo Chủ tịch UBND TP Hà Nội, lợi thế của thành phố, ngoài quy mô thị trường, vị trí địa kinh tế, hệ thống hạ tầng, còn nằm ở khả năng hội tụ các thành tố của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, từ đào tạo nhân lực, nghiên cứu khoa học, thử nghiệm công nghệ đến phát triển doanh nghiệp và thương mại hóa kết quả nghiên cứu.

Ông cho biết thời gian qua Hà Nội đã triển khai nhiều chủ trương của Trung ương, trong đó có Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, Luật Thủ đô và các định hướng trong Quy hoạch Thủ đô. Thành phố tập trung hoàn thiện cơ chế, chính sách, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải thiện môi trường đầu tư, phát triển hạ tầng đô thị, hỗ trợ doanh nghiệp công nghệ số và từng bước hình thành các không gian phát triển cho khoa học công nghệ, công nghiệp công nghệ cao và kinh tế số.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội cũng dẫn kết quả Hội nghị công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm và xúc tiến đầu tư năm 2026 diễn ra ngày 29/6 vừa qua, cho biết sự tham gia và cam kết đồng hành của nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước như Nvidia, Samsung, FPT, CMC cùng các đối tác cho thấy Hà Nội có cơ hội trở thành điểm đến của dòng vốn đầu tư chất lượng cao.

Các nhà đầu tư ngoại quan tâm gì?

Theo ông Thắng, qua trao đổi với các nhà đầu tư, thành phố nhận thấy doanh nghiệp có xu hướng quan tâm nhiều đến khả năng tiếp cận nguồn nhân lực chất lượng cao, môi trường nghiên cứu phát triển, năng lực kết nối với trường đại học, viện nghiên cứu và khả năng triển khai các mô hình mới

Bên cạnh đó, các nhà đầu tư cũng quan tâm đến khoảng cách giữa đào tạo và nhu cầu của doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp FDI trong lĩnh vực công nghệ cao, nghiên cứu phát triển và chuyển đổi số. Liên kết giữa Nhà nước, nhà trường, viện nghiên cứu và doanh nghiệp đã có chuyển biến nhưng chưa trở thành cơ chế vận hành thường xuyên, thực chất. Hoạt động thương mại hóa kết quả nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và phát triển các nhóm nghiên cứu mạnh cũng chưa tương xứng với tiềm năng của Thủ đô.

Để phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, Hà Nội sẽ triển khai 5 nhóm giải pháp trọng tâm.

Trong đó, thành phố xác định phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trở thành lợi thế cạnh tranh cốt lõi trong thu hút FDI thế hệ mới; đào tạo nhân lực theo nhu cầu của doanh nghiệp FDI và các ngành công nghệ chiến lược; phát triển hệ sinh thái nghiên cứu, phát triển và đổi mới sáng tạo theo mô hình mạng lưới mở, tạo nền tảng thu hút các trung tâm R&D và dự án FDI công nghệ cao; phát triển nguồn nhân lực số, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số và kinh tế số; đồng thời xây dựng Hà Nội trở thành nơi hội tụ nhân tài, công nghệ và đổi mới sáng tạo của khu vực.

Theo Chủ tịch UBND TP Hà Nội, thành phố sẽ tiếp tục triển khai các cơ chế của Luật Thủ đô và Quy hoạch Thủ đô để hình thành những không gian phát triển mới dành cho giáo dục đại học, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, công nghệ cao và kinh tế số; phát triển hệ thống hạ tầng đồng bộ, các dịch vụ giáo dục, y tế, văn hóa chất lượng cao và môi trường sống an toàn, hiện đại, có khả năng kết nối quốc tế.