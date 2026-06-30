Lời tạm biệt để mở ra chặng mới của các tờ báo, tạp chí in ở TP.HCM

Người Lao Động, tiền thân là tờ Công nhân Giải phóng, khép lại hành trình 51 năm. Trong số ra ngày 30/6, Ban biên tập gửi lời đến độc giả: "Nếu nhiều năm sau, ở một nơi nào đó, bất chợt ai nhắc đến cái tên Người Lao Động, chúng tôi chỉ mong người ấy sẽ mỉm cười và nhớ rằng: Đã từng có một tờ báo luôn nỗ lực sống trung thực với nghề, tận tụy với bạn đọc và hết lòng với sự phát triển của TP.HCM, của đất nước".