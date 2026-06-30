Lời tạm biệt để mở ra chặng mới của các tờ báo, tạp chí in ở TP.HCM

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Từ ngày 1/7, TP.HCM thành lập Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình theo mô hình báo chí chủ lực đa phương tiện, gồm báo in Sài Gòn Giải Phóng, báo điện tử Tuổi Trẻ và HTV, đánh dấu bước chuyển của báo chí Thành phố. Những ngày cuối tháng 6, báo in Tuổi Trẻ, Người Lao Động, Pháp Luật TP.HCM, Phụ Nữ TP.HCM, tạp chí Khoa học phổ thông, Du lịch TP.HCM, Kinh tế Sài Gòn, Doanh nhân Sài Gòn gửi lời chia tay đến bạn đọc.
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Vẫn hoạt động nền tảng online, báo Tuổi Trẻ sẽ dừng phát hành nhật báo Tuổi Trẻ. Gửi lời chia tay với bạn đọc báo in, Ban biên tập báo viết: "Khép lại hành trình nhật báo nhưng Tuổi Trẻ vẫn tiếp tục phụng sự bạn đọc trên không gian mạng, Tuổi Trẻ sẽ làm hết sức mình trên hành trình mới, phát triển hệ sinh thái báo Tuổi Trẻ điện tử và sản phẩm báo chí - truyền thông số xứng đáng với niềm tin và kỳ vọng của đông đảo bạn đọc. Đội ngũ Tuổi Trẻ vẫn luôn giữ bản sắc “Đỏ - Trẻ - Sài Gòn” và tiếp tục củng cố, xây dựng thương hiệu Tuổi Trẻ với slogan “Chạm thông tin - tỏa niềm tin".
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Kinh tế Sài Gòn là tạp chí chuyên về lĩnh vực kinh tế của TP.HCM. Trong số cuối cùng, Ban biên tập của đơn vị gửi lời tri ân đến bạn đọc, chuyên gia, cộng tác viên đã đồng hành. "Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng chúng tôi suốt hơn 35 năm qua. Tạm biệt Kinh tế Sài Gòn. Nhưng những giá trị được bao thế hệ người làm báo nơi đây dày công vun đắp, hy vọng rằng, sẽ còn ở lại".
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Người Lao Động, tiền thân là tờ Công nhân Giải phóng, khép lại hành trình 51 năm. Trong số ra ngày 30/6, Ban biên tập gửi lời đến độc giả: "Nếu nhiều năm sau, ở một nơi nào đó, bất chợt ai nhắc đến cái tên Người Lao Động, chúng tôi chỉ mong người ấy sẽ mỉm cười và nhớ rằng: Đã từng có một tờ báo luôn nỗ lực sống trung thực với nghề, tận tụy với bạn đọc và hết lòng với sự phát triển của TP.HCM, của đất nước".
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"Nếu hôm nay chúng ta phải chia tay một mô hình tổ chức, thì đó không phải là sự khép lại của những giá trị đã được dày công vun đắp. Một tờ báo có thể thay đổi, nhưng tinh thần Tạp chí Doanh nhân Sài Gòn vẫn còn mãi: Cùng doanh nhân và vì doanh nhân, tin vào sức mạnh của kinh doanh chân chính, trách nhiệm với sự phát triển của thành phố và đất nước", Ban biên tập tạp chí Doanh nhân Sài Gòn viết trong số cuối cùng.
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Báo Pháp Luật TP.HCM là một trong những tờ báo bán hết từ sớm trong sáng ngày 30/6. Ban biên tập gửi lời đến độc giả: "Dù ở đâu, chúng tôi vẫn mang theo hành trang là những năm tháng tâm huyết cống hiến tại tờ báo yêu thương này, mang theo niềm tin của Bạn đọc, niềm tự hào về hành trình 36 năm phụng sự Bạn đọc, xã hội và đất nước. Ngọn lửa nhiệt huyết ấy sẽ không bao giờ tắt".
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Nổi bật với những bài viết về khoa học, tạp chí Khoa học phổ thông cũng khép lại hành trình với một số báo đặc biệt. "Chia tay một tên gọi thân thương đã gắn bó với nhiều thế hệ bạn đọc nhưng chúng tôi mãi tin rằng những giá trị mà bao thế hệ người làm Khoa học phổ thông đã dày công tạo dựng vun đắp sẽ luôn còn đó cùng lịch sử báo chí Việt Nam và tiếp tục được kế thừa, lan tỏa trên những hành trình mới. Trân trọng cảm ơn và kính chào tạm biệt", đơn vị gửi lời chia tay và tri ân bạn đọc.
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Báo Phụ Nữ TP.HCM đã ra số cuối cùng vào ngày 29/6. Dịp này, đơn vị dành trọn một số báo để tri ân phóng viên, cộng tác viên, bạn đọc. "Chúng tôi sẽ tiếp tục hành trình cống hiến, tạo ra những giá trị mới cho xã hội. Chúng tôi trân trọng dành trọn ấn phẩm đặc biệt này để cùng quý bạn đọc chiêm nghiệm lại những dấu ấn đáng tự hào. Mỗi trang báo sẽ đưa quý độc giả ngược dòng thời gian, nhìn lại chặng đường 51 năm bền bỉ kiến tạo những giá trị nhân văn sâu sắc", Ban biên tập báo khẳng định.
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Hai ấn phẩm chuyên đề của báo Tuổi Trẻ là Tuổi Trẻ Cuối Tháng và Tuổi Trẻ Cười cũng gửi lời chia tay bạn đọc trong ngày 30/6. Dù vậy, họ vẫn khẳng định: "Hình thức bản in có thể mất đi nhưng bản sắc là bất tử. Khép lại trang báo giấy cuối cùng, chúng tôi sẽ tiếp tục trả lời câu hỏi lớn của tương lai".
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