Lợi nhuận Samsung giảm 21%

Doanh số chip AI suy giảm, mảng sản xuất bán dẫn thua lỗ khiến lợi nhuận Samsung trong quý I giảm 21% so với cùng kỳ năm trước.

Công nghệ chip nhớ băng thông cao của Samsung tụt hậu so với đối thủ. Ảnh: Bloomberg.

Theo nguồn tin từ Reuters, lợi nhuận quý I của Samsung Electronics dự kiến giảm 21% so với cùng kỳ năm ngoái. Lý do đến từ doanh số chip AI sụt giảm, bộ phận sản xuất chip theo hợp đồng liên tục thua lỗ.

Samsung đang cải tổ ban quản lý sau sự ra đi đột ngột của đồng CEO Han Jong-Hee cuối tháng 3. Kể từ năm ngoái, lợi nhuận chip nhớ của Samsung giảm đáng kể khi công ty tụt hậu so với SK Hynix trong việc cung cấp chip cho Nvidia.

Khó khăn trong phân khúc cao cấp khiến Samsung ngày càng phụ thuộc vào khách hàng Trung Quốc, vốn tìm kiếm sản phẩm công nghệ cũ nhằm tránh hạn chế xuất khẩu của Mỹ.

Ryu Young-ho, nhà phân tích tại NH Investment & Securities, cho rằng các dự đoán về việc Mỹ tăng cường hạn chế đã khiến nhu cầu mua chip AI tại Trung Quốc tăng mạnh trong quý IV/2024, đến quý I năm nay sụt giảm.

“Tỷ lệ chip nhớ băng thông cao (HBM) trong tổng doanh số DRAM của Samsung có thể giảm nhẹ trong quý I, dẫn đến tổng lợi nhuận DRAM sụt giảm”, Ryu cho biết.

Trong khi đó, LSEG SmartEstimate ước tính lợi nhuận hoạt động của Samsung trong quý I đạt 3,62 tỷ USD . Công ty Hàn Quốc dự kiến báo cáo kết quả kinh doanh sơ bộ vào ngày 8/4.

Trong khi Samsung đang cải tiến chip nhớ HBM cho khách hàng cao cấp, việc tăng cường hợp đồng với khách hàng phổ thông khiến lợi nhuận công ty dễ ảnh hưởng bởi giá cả biến động.

Cụ thể, giá một số loại DRAM trong smartphone và máy tính cá nhân giảm khoảng 25% trong quý đầu tiên, còn giá chip nhớ NAND giảm khoảng 50%, theo dữ liệu của TrendForce.

Những yếu tố trên có thể khiến kết quả kinh doanh quý I của Samsung kém hơn SK Hynix. Để so sánh, đối thủ này dự kiến công bố lợi nhuận tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái, do nhu cầu mua chip AI ngày càng lớn.

Bộ phận điện tử tiêu dùng của Samsung bị đe dọa bởi chính sách thuế quan của Mỹ. Ảnh: Bloomberg.

Các mức thuế quan cơ bản và thuế đối ứng của Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng có thể tăng chi phí sản xuất các mặt hàng như smartphone, TV, laptop và thiết bị điện gia dụng.

“Samsung có thể tìm cách đa dạng hóa cơ sở sản xuất, như một phần trong chiến lược trung-dài hạn. Tuy nhiên, điều đó không thể diễn ra nhanh chóng trong 1-2 năm…

Nếu thuế quan vẫn áp dụng lên thiết bị điện tử tiêu dùng như smartphone, điều đó chắc chắn ảnh hưởng đến nhu cầu của người tiêu dùng”, Jeff Kim, Giám đốc Nghiên cứu tại KB Securities, cho biết.

Theo Reuters, Samsung dự kiến hoãn khởi công nhà máy chip tại Mỹ từ năm 2026 sang 2027 do chưa nhận đủ đơn hàng lớn. Điều này khiến hoạt động sản xuất chip theo hợp đồng của công ty chưa có dấu hiệu khởi sắc.

Dữ liệu của LSEG cho thấy lợi nhuận bộ phận chip của Samsung trong quý I dự kiến đạt 1.160 tỷ USD , thấp hơn so với cùng kỳ năm ngoái ( 1.300 tỷ USD ).

Trong khi đó, bộ phận kinh doanh mạng và di động của Samsung có thể ghi nhận lợi nhuận 2.522 tỷ USD , cải thiện so với cùng kỳ năm ngoái ( 2.386 tỷ USD ) do nhu cầu mua smartphone tăng, giá đồng won giảm so với USD.