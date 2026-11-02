Lợi nhuận doanh nghiệp môi giới bất động sản lao dốc

Trong quý III/2026, nhiều doanh nghiệp môi giới ghi nhận doanh thu, lợi nhuận lao dốc, trong khi áp lực chi phí và dòng tiền tiếp tục gia tăng.

CTCP Bất động sản Thế Kỷ - CenLand (HoSE: CRE) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026, ghi nhận doanh thu và lợi nhuận đều giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước.

Doanh nghiệp môi giới bất động sản hụt thu

Cụ thể, doanh thu thuần trong quý gần nhất của công ty chỉ đạt 201 tỷ đồng , giảm 40% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ theo đó đạt 62 tỷ đồng , giảm gần 24%. Ở chiều ngược lại, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng hơn gấp đôi đã tác động đáng kể đến lợi nhuận công ty.

Kết quả, lợi nhuận trước thuế quý III của CenLand chỉ đạt hơn 2 tỷ đồng , giảm 92% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế theo đó chỉ đạt 181 triệu đồng, giảm 99%.

Giải trình về kết quả kinh doanh kém tích cực kể trên, CenLand cho biết lãi suất ngân hàng tăng trong quý III khiến nhà đầu tư và khách hàng thận trọng hơn, kéo giảm giao dịch bất động sản.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp đẩy mạnh tìm kiếm khách hàng, xúc tiến bán hàng, quảng bá sản phẩm và triển khai các chính sách hỗ trợ kinh doanh, khiến chi phí giá vốn và chi phí quản lý tăng, qua đó ảnh hưởng đến doanh thu và lợi nhuận trong kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, CenLand đạt 1.102 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 34% so với cùng kỳ năm trước. Xét theo cơ cấu hoạt động, doanh thu từ môi giới bất động sản đạt 497 tỷ đồng , giảm 14%. Ngược lại, doanh thu từ hoạt động đầu tư, mua bất động sản để bán lại tăng mạnh lên 529 tỷ đồng , gấp hơn 3 lần cùng kỳ.

KẾT QUẢ KINH DOANH CENLAND LAO DỐC QUÝ III/2026 Nguồn: BCTC DN. Nhãn IV/2024 I/2025 II III IV I/2026 II III Doanh thu thuần Tỷ đồng 384 154 349 334 518 450 450 201 Lợi nhuận sau thuế

15 4 53 27 18 21 9 2

Sau khi trừ chi phí phát sinh trong kỳ, lợi nhuận trước thuế 9 tháng của nhà môi giới bất động sản này chỉ đạt hơn 32 tỷ đồng , giảm 61%. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 21 tỷ đồng , cũng thấp hơn 67% kết quả cùng kỳ năm trước.

Năm 2026, CenLand đặt mục tiêu doanh thu thuần 3.420 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 300 tỷ đồng . Với kết quả đạt được sau 9 tháng, doanh nghiệp mới hoàn thành khoảng 32% kế hoạch doanh thu và khoảng 11% mục tiêu lợi nhuận.

Không riêng CenLand, một doanh nghiệp môi giới bất động sản lớn khác là CTCP Bluemarq Group (HoSE: DXG), tiền thân là Tập đoàn Đất Xanh, cũng ghi nhận doanh thu thuần quý III giảm tới 36%, đạt 683 tỷ đồng .

Trong đó, doanh thu từ hoạt động môi giới bất động sản giảm 33%, đạt 410 tỷ đồng ; và doanh thu hoạt động bán căn hộ, đất nền đạt khoảng 156 tỷ đồng , giảm gần 54%.

Hai nguồn thu lớn nhất đều suy giảm cùng với các chi phí phát sinh trong kỳ tăng khiến lợi nhuận sau thuế hợp nhất của doanh nghiệp chỉ đạt hơn 3 tỷ đồng , giảm tới 98% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lũy kế 9 tháng, Bluemarq Group đạt khoảng 2.823 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng gần 4% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu từ dịch vụ môi giới bất động sản đóng góp 1.273 tỷ đồng , giảm gần 7%.

Lợi nhuận sau thuế hợp nhất 9 tháng của doanh nghiệp đạt 253 tỷ đồng , giảm 50% so với cùng kỳ.

Chật vật với bài toán dòng tiền

Theo Báo cáo thị trường Bất động sản Việt Nam quý III/2026 của Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS), dù hoạt động giao dịch tại một số phân khúc đã có dấu hiệu cải thiện, tình hình tài chính của nhiều doanh nghiệp môi giới vẫn đối mặt với không ít áp lực.

Đáng chú ý, thống kê từ các hội viên VARS trong giai đoạn 2025-2026 cho thấy 65% doanh nghiệp môi giới ghi nhận thời gian nhận phí dịch vụ kéo dài 6-12 tháng. Khoảng 25% khoản phí hoa hồng bị chậm thanh toán trên một năm hoặc phát sinh tranh chấp pháp lý.

Tình trạng này tạo ra khoảng cách đáng kể giữa thời điểm doanh nghiệp hoàn thành hoạt động phân phối và thời điểm thực tế thu được phí dịch vụ. Trong khi đó, các khoản chi cho nhân sự, vận hành hệ thống, tiếp thị và tổ chức bán hàng vẫn phải duy trì thường xuyên, không phụ thuộc vào tiến độ thanh toán từ đối tác.

Nhiều doanh nghiệp môi giới bất động sản đang phải xoay xở với bài toán dòng tiền. Ảnh minh họa: Quỳnh Danh.

Áp lực dòng tiền vì vậy trở thành thách thức lớn, đặc biệt với các doanh nghiệp môi giới vừa và nhỏ có nguồn lực tài chính hạn chế.

Theo VARS, thực trạng này cũng diễn ra trong bối cảnh một số doanh nghiệp môi giới bất động sản ghi nhận doanh thu tăng so với cùng kỳ, nhưng lợi nhuận sau thuế lại giảm mạnh. Cùng với đó, chi phí, các khoản phải thu và trích lập dự phòng có xu hướng gia tăng. Điều này cho thấy doanh thu cải thiện chưa đồng nghĩa với hiệu quả kinh doanh và khả năng tạo dòng tiền được nâng lên tương ứng.

Ở góc độ thị trường, theo số liệu từ VARS, quý vừa qua thị trường ghi nhận 31.844 sản phẩm nhà ở mở bán mới, nhưng chỉ có 12.520 giao dịch, tương ứng tỷ lệ hấp thụ 39,3%.

VARS đánh giá thị trường chưa rơi vào trạng thái đóng băng, nhưng người mua ngày càng thận trọng trước khi xuống tiền. Các dự án có pháp lý rõ ràng, hạ tầng đồng bộ và đáp ứng nhu cầu thực tiếp tục có lợi thế, trong khi sản phẩm mang tính đầu cơ hoặc thiếu khả năng khai thác gặp khó khăn về thanh khoản.

Về cơ cấu nguồn cung, căn hộ chung cư chiếm 67,3% tổng nguồn cung mới. Thị trường cũng có xu hướng mở rộng ra ngoài các đô thị lớn, trong đó miền Trung chiếm 29,6% nguồn cung mới trong quý.

Một thách thức đáng chú ý khác là mặt bằng giá nhà vẫn ở mức cao, gây áp lực lên khả năng chi trả của người mua. Theo dữ liệu VARS, giá bán bình quân căn hộ chung cư tại Hà Nội đạt khoảng 79,3 triệu đồng/m2, TP.HCM đạt 88,3 triệu đồng/m2 và Đà Nẵng đạt 68,9 triệu đồng/m2. Giá tại cả ba thị trường đi ngang so với quý trước nhưng vẫn cao hơn đáng kể so với giai đoạn trước.

Đơn vị nghiên cứu cho rằng trong bối cảnh này, người mua có xu hướng ưu tiên sản phẩm phù hợp với khả năng tài chính, đáp ứng nhu cầu sử dụng thực và có khả năng khai thác lâu dài, thay vì chủ yếu dựa vào kỳ vọng tăng giá.