Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

'Lời nguyền' của Ramsey gây sốt trở lại

  • Thứ bảy, 6/9/2025 14:00 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Cư dân mạng cho rằng tiền vệ Aaron Ramsey đã dính phải lời nguyền bởi mỗi khi anh ghi bàn, một người nổi tiếng sẽ qua đời.

Ramsey vừa ghi bàn đầu tiên cho CLB mới.

Hôm 1/9, Ramsey ghi bàn duy nhất ở phút 90+2, giúp Pumas UNAM thắng 1-0 trước Atlas tại giải VĐQG Mexico. Chỉ vài ngày sau, thế giới bàng hoàng trước tin Giorgio Armani, nhà thiết kế thời trang huyền thoại người Italy, qua đời ở tuổi 91. Sự trùng hợp này nhanh chóng khiến mạng xã hội dậy sóng, khiến câu chuyện về "lời nguyền" dính đến Ramsey gây sốt trở lại.

Trước đó, mỗi khi Ramsey ghi bàn, những tên tuổi nổi tiếng như Osama bin Laden, Steve Jobs, Paul Walker và Muammar Gaddafi đều qua đời. Tiền vệ người Xứ Wales từng nhiều lần bị chế nhạo vì "lời nguyền" tai ác này.

Ramsey gia nhập Pumas UNAM hồi tháng 7 theo dạng tự do, sau khi chia tay Cardiff City. Anh mới chơi 2 trận cho CLB Mexico và ghi 1 bàn.

Ramsey là một trong những ngôi sao lớn gia nhập giải Mexico trong một năm trở lại đây, bên cạnh những cái tên khác từng chơi ở châu Âu như James Rodríguez, Ángel Correa, Sergio Ramos hay Keylor Navas.

Khi ở phong độ cao nhất, Ramsey là một tiền vệ toàn diện, có khả năng tranh chấp, phối hợp và ghi bàn. Ramsey từng là ngôi sao của Arsenal dưới thời huấn luyện viên Arsene Wenger và là gương mặt khó thay thế ở tuyển Xứ Wales.

Ramsey từng thi đấu cho Juventus trong giai đoạn 2019-2022, với mức lương lên đến 400.000 bảng mỗi tuần.

Ma thuật phạt góc giúp Arsenal đánh bại MU Tối 17/8 (giờ Hà Nội), Arsenal đánh bại MU tại Old Trafford nhờ bàn thắng trên chấm phạt góc.

Mục Thể thao giới thiệu Soccernomics của hai tác giả Simon Kuper và Stefan Szymanski, cuốn sách phơi bày phần nào sự thật về nền công nghiệp bóng đá với đại diện tiêu biểu là những ông lớn như Real Madrid, Barcelona, Manchester United...

Duy Luân

Ramsey Juventus Sergio Ramos Cardiff Ramsey pumas

  • Sergio Ramos

    Sergio Ramos

    Sergio Ramos García được biết đến nhiều nhất với tên Sergio Ramos, là một cầu thủ bóng đá người Tây Ban Nha. Anh hiện chơi tại vị trí hậu vệ và là đội trưởng của CLB Real Madrid C.F. và Đội tuyển bóng đá quốc gia Tây Ban Nha. Ramos từng có một thời rèn luyện tại tuyển trẻ Sevilla.

    • Ngày sinh: 30/3/1986
    • Nơi sinh: Camas, Tây Ban Nha
    • Vị trí: Hậu vệ
    • Chiều cao: 1.83 m

  • Juventus

    Juventus

    Juventus là CLB bóng đá lâu đời và thành công nhất Italy. Đội bóng được thành lập năm 1897 bởi một nhóm học sinh trường Trung học Massimo D'Azeglio và bắt đầu tham gia giải VĐQG Italy từ 1900. Những thành công của Juventus trong suốt chiều dài lịch sử hầu hết gắn với gia đình Agnelli. Juve cũng là CLB đầu tiên giành đủ 3 cúp bóng đá châu Âu C1, C2 và C3.

    Bạn có biết: Trong lịch sử hơn 120 năm tồn tại và phát triển, Juventus từng trải qua 2 đời chủ tịch không mang quốc tịch Italy là Alfred Dick (Thụy Sĩ) và Jean-Claude Blanc (Pháp).

    • Tên đầy đủ: Juventus Football Club S.p.A.
    • Thành lập: 1/11/1897
    • Sân vận động: Juventus Arena

  • Cardiff

    Cardiff

    Cardiff City Football Club là một câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp của xứ Wales có trụ sở tại Cardiff, Wales. Được thành lập từ năm 1899, câu lạc bộ giành được danh hiệu vô địch hạng nhất trong mùa giải năm 2013 và được thăng hạng lên giải đấu cao nhất lần đầu tiên trong 51 năm qua.

    • Thành lập: 1899
    • Biệt danh: The Bluebirds
    • Sân vận động: Cardiff City, Cardiff

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý