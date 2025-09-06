'Lời nguyền' của Ramsey gây sốt trở lại

Cư dân mạng cho rằng tiền vệ Aaron Ramsey đã dính phải lời nguyền bởi mỗi khi anh ghi bàn, một người nổi tiếng sẽ qua đời.

Ramsey vừa ghi bàn đầu tiên cho CLB mới.

Hôm 1/9, Ramsey ghi bàn duy nhất ở phút 90+2, giúp Pumas UNAM thắng 1-0 trước Atlas tại giải VĐQG Mexico. Chỉ vài ngày sau, thế giới bàng hoàng trước tin Giorgio Armani, nhà thiết kế thời trang huyền thoại người Italy, qua đời ở tuổi 91. Sự trùng hợp này nhanh chóng khiến mạng xã hội dậy sóng, khiến câu chuyện về "lời nguyền" dính đến Ramsey gây sốt trở lại.

Trước đó, mỗi khi Ramsey ghi bàn, những tên tuổi nổi tiếng như Osama bin Laden, Steve Jobs, Paul Walker và Muammar Gaddafi đều qua đời. Tiền vệ người Xứ Wales từng nhiều lần bị chế nhạo vì "lời nguyền" tai ác này.

Ramsey gia nhập Pumas UNAM hồi tháng 7 theo dạng tự do, sau khi chia tay Cardiff City. Anh mới chơi 2 trận cho CLB Mexico và ghi 1 bàn.

Ramsey là một trong những ngôi sao lớn gia nhập giải Mexico trong một năm trở lại đây, bên cạnh những cái tên khác từng chơi ở châu Âu như James Rodríguez, Ángel Correa, Sergio Ramos hay Keylor Navas.

Khi ở phong độ cao nhất, Ramsey là một tiền vệ toàn diện, có khả năng tranh chấp, phối hợp và ghi bàn. Ramsey từng là ngôi sao của Arsenal dưới thời huấn luyện viên Arsene Wenger và là gương mặt khó thay thế ở tuyển Xứ Wales.

Ramsey từng thi đấu cho Juventus trong giai đoạn 2019-2022, với mức lương lên đến 400.000 bảng mỗi tuần.

