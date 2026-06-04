Lời nguyền chờ Messi và Argentina

Argentina bước vào World Cup 2026 với tư cách ĐKVĐ thế giới sau hành trình đầy cảm xúc tại Qatar bốn năm trước. Tuy nhiên, vị thế ấy vừa là niềm tự hào, vừa là sức ép.

Kể từ khi Brazil bảo vệ thành công chức vô địch vào năm 1962, chưa đội tuyển nào lặp lại được kỳ tích đó. Ngay cả Brazil cũng không thể phá lời nguyền của mình khi thua ở chung kết World Cup 1998. Argentina cũng từng thất bại tại chung kết World Cup 1990 khi đang là đương kim vô địch.

Bảng đấu dễ có thể giúp Argentina tránh lời nguyền vòng bảng

World Cup giống như Champions League luôn tồn tại những quy luật kỳ lạ. Một trong số đó là áp lực khủng khiếp dành cho đội đương kim vô địch. Champions League còn chứng kiến ngoại lệ như Real Madrid còn World Cup thì không.

Thậm chí bước sang thế kỷ 21, mọi thứ còn trở nên khắc nghiệt hơn. Nhiều nhà vô địch không chỉ thất bại trong hành trình bảo vệ cúp vàng mà còn sụp đổ ngay từ vòng bảng.

Pháp sau chức vô địch năm 1998 bị loại sớm tại World Cup 2002. Italy vô địch năm 2006 rồi rời giải ngay vòng bảng năm 2010. Tây Ban Nha năm 2014 và Đức năm 2018 cũng trở thành những nạn nhân tiếp theo.

Argentina chắc chắn hiểu rõ sức nặng của lịch sử ấy. Tuy nhiên, lá thăm năm nay tương đối dễ thở cho đội bóng Nam Mỹ. Áo là đội bóng có tổ chức tốt nhưng chưa đạt đẳng cấp của một ông lớn. Algeria luôn khó chịu nhờ nền tảng thể lực và tốc độ nhưng vẫn bị đánh giá thấp hơn. Jordan là đội yếu nhất bảng.

Khả năng Argentina bị loại sớm vì thế không cao. Tuy nhiên, vượt qua vòng bảng chưa bao giờ là mục tiêu của nhà vô địch thế giới. Vấn đề nằm ở giai đoạn sau đó.

Những đối thủ lớn đang bước vào World Cup với nhiều tín hiệu tích cực. Pháp tiếp tục duy trì sự ổn định đáng sợ với chiều sâu đội hình mạnh. Tây Ban Nha vừa trải qua quá trình trẻ hóa thành công và đang mang khí thế từ chức vô địch Euro 2024.

Trong khi các đối thủ liên tục tạo ra những thay đổi mới, Argentina lại không có quá nhiều nhân tố mới nổi bật. Sự ổn định giúp họ duy trì tính gắn kết nhưng đồng thời cũng tạo ra nỗi lo rằng đội bóng đang dần thiếu sự mới mẻ.

Ngay cả Lionel Messi cũng thừa nhận Argentina hiện không còn là ứng viên số một cho chức vô địch. Đó có thể là sự khiêm tốn quen thuộc, nhưng cũng phản ánh thực tế rằng đội bóng Nam Mỹ hiểu rất rõ những thách thức trước mắt.

Messi thừa nhận bảo vệ Cúp vàng là điều vô cùng khó khăn.

Messi ở tuổi 38 có còn là phù thủy?

Từ nhiều năm qua, Messi luôn là trung tâm của mọi câu chuyện liên quan đến Argentina. Anh là đội trưởng, là linh hồn trong lối chơi và là biểu tượng lớn nhất của bóng đá nước này. World Cup 2022 chứng kiến Messi tạo ra một trong những hành trình đáng nhớ nhất lịch sử khi dẫn dắt Argentina tới chức vô địch.

Nhưng thời gian là điều không ai có thể chiến thắng. World Cup 2026 diễn ra khi Messi đã ở tuổi 38 và sẽ bước sang tuổi 39 vào giữa tháng 6 tới. Dù vẫn sở hữu kỹ thuật, nhãn quan và khả năng tạo đột biến đặc biệt, anh không còn duy trì cường độ hoạt động như trước.

Một vấn đề khác cũng khiến Argentina phải suy nghĩ là Messi đã rời xa bóng đá châu Âu đỉnh cao trong thời gian khá dài. MLS rõ ràng có tốc độ và mức độ cạnh tranh khác với những giải đấu lớn tại châu Âu. Việc thi đấu trong môi trường ít áp lực hơn có thể ảnh hưởng tới cảm giác khi bước vào những trận đấu đòi hỏi cường độ cực cao.

Điều đó đặt HLV Lionel Scaloni trước một bài toán khó. Ông có thể tiếp tục xây dựng đội bóng xoay quanh Messi như cách từng làm tại World Cup 2022. Nhưng nếu phụ thuộc quá nhiều vào số 10, Argentina có nguy cơ mất đi tính cân bằng.

Ngược lại, nếu giảm vai trò của Messi quá mạnh, họ có thể tự đánh mất vũ khí đặc biệt nhất. Có lẽ giải pháp hợp lý hơn là biến Messi thành nhân tố chiến lược thay vì trung tâm tuyệt đối của mọi tình huống.

World Cup 2026 có thể không được quyết định bởi việc Messi ghi bao nhiêu bàn thắng. Điều quan trọng hơn là Argentina sẽ sử dụng cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử của mình ra sao. Bởi đôi khi để bảo vệ một đỉnh cao, điều khó nhất không phải tiếp tục đi theo con đường cũ mà là biết thay đổi đúng thời điểm.