Lời khuyên của Ronaldo giúp đồng đội cản 11 m

  • Thứ hai, 15/9/2025 16:37 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Cristiano Ronaldo tiếp tục cho thấy tầm ảnh hưởng đặc biệt dù không trực tiếp ghi bàn trong chiến thắng mới nhất của Al Nassr tại Saudi Pro League (SPL).

Trong chiến thắng 2-0 của Al Nassr trước Al Kholood tại vòng 2 SPL rạng sáng 15/9, Ronaldo trở thành người hùng thầm lặng khi đưa ra lời khuyên quyết định cho đồng đội.

Tình huống bước ngoặt diễn ra khi Al Nassr phải đối mặt với quả phạt đền của đối thủ ở phút 89. Thủ môn Raghid Najjar của Al Nassr tiến lại gần Ronaldo để xin ý kiến. Với kinh nghiệm dày dạn, CR7 nhanh chóng đưa ra chỉ dẫn. Kết quả, Najjar xuất sắc bay người cản phá cú sút 11 m của Myziane Maolida, giữ sạch lưới cho Al Nassr.

Sau khi cản thành công quả phạt đền, thủ thành Najjar nhanh chóng hướng ánh nhìn đến Ronaldo và giơ tay ra hiệu thành công. CR7 cũng hào hứng đáp lại người đồng đội.

Ronaldo anh 1

Thủ thành Al Nassr cám ơn Ronaldo.

Chiến thắng này giúp Al Nassr tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng SPL. Đây là lần đầu tiên kể từ mùa giải 2019/20, Al Nassr mới có khởi đầu hoàn hảo như vậy tại giải quốc nội.

Trước trận gặp Al Kholood, Ronaldo được vinh danh nhờ thành tích ghi 25 bàn ở SPL 2024/25. Đây là mùa thứ hai liên tiếp siêu sao người Bồ Đào Nha giành giải Vua phá lưới. Kỷ lục giành Giày vàng SPL hiện vẫn thuộc về cựu danh thủ Asamoah Gyan (3 lần, từ mùa 2011/12 đến 2013/14).

Bàn thắng lịch sử của Ronaldo Rạng sáng 10/9, Ronaldo ghi bàn thứ 39 ở vòng loại World Cup, thành tích cao nhất lịch sử.

Mục thể thao giới thiệu cuốn sách “The Special One: The Secret World of Jose Mourinho” của tác giả Diego Torres được xuất bản năm 2014. Cuốn sách này nói về những mặt tối của HLV người Bồ Đào Nha: những mánh khóe, nỗi sợ hãi, sự tức giận, buồn đau, bị làm nhục, những cãi vã, những nỗi ám ảnh trong thời gian là HLV hay bậc nhất thế giới.

Duy Luân

  • Cristiano Ronaldo

    Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro (sinh ngày 05/02/1985) là siêu sao bóng đá Bồ Đào Nha, được công nhận rộng rãi là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại. Hiện anh đang thi đấu cho CLB Al-Nassr tại giải Saudi Pro League và là đội trưởng đội tuyển bóng đá quốc gia Bồ Đào Nha. Vào ngày 01/07/2009, Ronaldo trở thành cầu thủ đắt giá nhất lịch sử bóng đá thế giới khi chuyển từ Manchester United sang Real Madrid với mức giá 80 triệu bảng (tương đương 94 triệu euro).Anh đã giành được 5 Quả bóng vàng (Ballon d'Or), 4 Chiếc giày vàng châu Âu (European Golden Shoe) và 3 giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất FIFA (The Best FIFA Men's Player). Ronaldo là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong lịch sử bóng đá quốc tế và là cầu thủ ghi bàn kỷ lục của Real Madrid với 450 bàn thắng.Anh là cầu thủ đầu tiên ghi được ít nhất 100 bàn thắng cho 4 câu lạc bộ khác nhau (Manchester United, Real Madrid, Juventus và Al-Nassr).Và là cầu thủ duy nhất ghi bàn ở cả 5 kỳ World Cup (2006, 2010, 2014, 2018, 2022) và 5 kỳ EURO (2004, 2008, 2012, 2016, 2020), đồng thời là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong lịch sử Champions League.

    Bạn có biết:

    • Ngày sinh: 05/02/1985
    • Chiều cao: 1,87 m
    • Số áo: 7
    • Câu lạc bộ hiện tại: Al-Nassr FC (Saudi Arabia), hợp đồng đến năm 2027.

    Cristiano Ronaldo đã ghi hơn 900 bàn thắng trong sự nghiệp chuyên nghiệp (cho cả CLB và đội tuyển). CR7 nổi tiếng với sự chuyên nghiệp, ý chí tập luyện phi thường và lòng quyết tâm duy trì phong độ đỉnh cao ở một độ tuổi mà ít cầu thủ nào có thể làm được.

  • Jose Mourinho

    Jose Mourinho

    Jose Mourinho là huấn luyện viên bóng đá người Bồ Đào Nha và từng dẫn dắt các câu lạc bộ nổi tiếng như Chelsea, Inter Milan, Real Madrid, Manchester United. Ông được Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) bầu chọn là Huấn luyện viên thế kỷ vào năm 2015. Ông còn được gọi là "Người Đặc Biệt", biệt danh ông tự đặt cho bản thân khi lần đầu đến nước Anh huấn luyện cho Chelsea.

    • Ngày sinh: 26/1/1963
    • Nơi sinh: Setubal, Bồ Đào Nha

Đọc tiếp

