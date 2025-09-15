Lời khuyên của Ronaldo giúp đồng đội cản 11 m

Cristiano Ronaldo tiếp tục cho thấy tầm ảnh hưởng đặc biệt dù không trực tiếp ghi bàn trong chiến thắng mới nhất của Al Nassr tại Saudi Pro League (SPL).

Trong chiến thắng 2-0 của Al Nassr trước Al Kholood tại vòng 2 SPL rạng sáng 15/9, Ronaldo trở thành người hùng thầm lặng khi đưa ra lời khuyên quyết định cho đồng đội.

Tình huống bước ngoặt diễn ra khi Al Nassr phải đối mặt với quả phạt đền của đối thủ ở phút 89. Thủ môn Raghid Najjar của Al Nassr tiến lại gần Ronaldo để xin ý kiến. Với kinh nghiệm dày dạn, CR7 nhanh chóng đưa ra chỉ dẫn. Kết quả, Najjar xuất sắc bay người cản phá cú sút 11 m của Myziane Maolida, giữ sạch lưới cho Al Nassr.

Sau khi cản thành công quả phạt đền, thủ thành Najjar nhanh chóng hướng ánh nhìn đến Ronaldo và giơ tay ra hiệu thành công. CR7 cũng hào hứng đáp lại người đồng đội.

Thủ thành Al Nassr cám ơn Ronaldo.

Chiến thắng này giúp Al Nassr tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng SPL. Đây là lần đầu tiên kể từ mùa giải 2019/20, Al Nassr mới có khởi đầu hoàn hảo như vậy tại giải quốc nội.

Trước trận gặp Al Kholood, Ronaldo được vinh danh nhờ thành tích ghi 25 bàn ở SPL 2024/25. Đây là mùa thứ hai liên tiếp siêu sao người Bồ Đào Nha giành giải Vua phá lưới. Kỷ lục giành Giày vàng SPL hiện vẫn thuộc về cựu danh thủ Asamoah Gyan (3 lần, từ mùa 2011/12 đến 2013/14).

