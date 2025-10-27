Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Lỗi khó hiểu trên iOS 26

  • Thứ hai, 27/10/2025 14:20 (GMT+7)
  • 4 giờ trước

Bản cập nhật iOS 26 mang đến nhiều thay đổi giao diện, song người dùng iPhone lại tỏ ra thất vọng vì lỗi bàn phím gây khó chịu khi nhập liệu.

Lỗi bàn phím bất ngờ xuất hiện trên iOS 26. Ảnh: Makeuseof.

Sau khi Apple phát hành iOS 26 với nhiều thay đổi về giao diện và thiết kế, một số người dùng iPhone cho biết họ gặp vấn đề với bàn phím cảm ứng, lỗi khiến việc gõ văn bản trở nên khó khăn hơn bình thường.

Bên cạnh thiết kế Liquid Glass và loạt cập nhật giao diện, iOS 26 còn khiến nhiều người dùng cảm thấy bối rối khi phải làm quen lại với các menu và tính năng quen thuộc. Một số người phản ánh thời lượng pin trên các mẫu iPhone cũ bị giảm sau khi nâng cấp. Tuy nhiên, điều gây khó chịu nhất thời gian gần đây lại là lỗi liên quan đến bàn phím.

YouTuber Michi NekoMichi là người đầu tiên phát hiện lỗi này thông qua video quay chậm quá trình gõ phím trên iPhone chạy iOS 26. Trong đoạn video được đăng tải, anh cho thấy dù người dùng nhấn chính xác ký tự, hệ thống vẫn nhận diện sai. Tính năng tự động sửa lỗi đã bị tắt, đồng thời chức năng dự đoán từ cũng không phải nguyên nhân chính, bởi giao diện hiển thị người dùng nhấn đúng vị trí. Ví dụ, khi gõ chữ U, máy lại ghi nhận thành J hoặc H.

Video nhanh chóng lan truyền trên YouTube và Reddit, thu hút hàng nghìn lượt thảo luận. Nhiều người xác nhận gặp tình trạng tương tự, cho rằng lỗi này không phải cá biệt.

“Tôi đã tưởng mình gõ sai do tuổi tác, hóa ra là lỗi phần mềm. Tôi đã gửi phản hồi cho Apple”, một người dùng Reddit viết.

Một người khác từng là lập trình viên iOS từ năm 2018 chia sẻ rằng vấn đề bàn phím đã tồn tại nhiều năm nhưng chưa được giải quyết triệt để. “Tôi không hiểu vì sao bàn phím trên iPhone vẫn gặp những lỗi cơ bản như vậy. Đây lẽ ra phải là ưu tiên hàng đầu kể từ iOS 10”, người này nói.

Hiện chưa rõ mức độ ảnh hưởng của lỗi bàn phím trên quy mô toàn cầu. Một số người dùng cho biết họ nhận thấy tần suất gõ sai tăng lên đáng kể sau khi nâng cấp iOS 26, ngay cả khi sử dụng các mẫu iPhone mới như iPhone 17.

Theo NekoMichi, giới công nghệ hiện chưa có cách khắc phục tạm thời cho sự cố này ngoài việc gửi phản hồi trực tiếp đến Apple thông qua cổng thông tin dành cho người dùng. Công ty cũng chưa đưa ra bình luận chính thức hay bản vá lỗi nào liên quan đến vấn đề bàn phím trong iOS 26.

Minh Hoàng

