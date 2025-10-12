Hãng smartphone Android lại sao chép Apple

Sau khi Apple ra mắt thiết kế Liquid Glass trên iOS 26, Vivo trở thành hãng Android đầu tiên giới thiệu giao diện OriginOS 6 lấy cảm hứng từ phong cách này.

Nhiều hãng smartphoen Android sao chép giao diện Liquid Glass của Apple. Ảnh: Medium.

Sau khi Apple giới thiệu ngôn ngữ thiết kế Liquid Glass trên iOS 26 tại WWDC 2025, một số nhà sản xuất Android đã bắt đầu áp dụng phong cách tương tự. Vivo là thương hiệu đầu tiên công bố giao diện mới lấy cảm hứng từ thiết kế này.

Tại sự kiện ra mắt gần đây, Vivo giới thiệu OriginOS 6, phiên bản giao diện tùy chỉnh mới dựa trên Android 16. Giao diện này mang nhiều điểm tương đồng với Liquid Glass của Apple, bao gồm các thành phần UI trong suốt, biểu tượng hình tròn, đồng hồ màn hình khóa phong cách iOS 26 cùng hình nền động có thể chuyển đổi giữa 2D và 3D.

Hãng công nghệ Trung Quốc cũng nhấn mạnh các hiệu ứng chuyển động được làm mượt hơn nhằm mang lại cảm giác “trôi chảy như nước”, một đặc điểm nhận diện của Liquid Glass.

Không chỉ Vivo, cộng đồng Android nói chung đang bắt đầu thể hiện sự quan tâm tới phong cách thiết kế này. Trên Google Play Store, nhiều gói biểu tượng và chủ đề lấy cảm hứng từ Liquid Glass đã xuất hiện, trong khi cộng đồng người dùng Nothing cũng bàn luận khả năng hãng sẽ bổ sung giao diện tương tự trong bản cập nhật sắp tới.

Liquid Glass là bước đi thiết kế táo bạo của Apple, được xem là sự kế thừa của phong cách skeuomorphism, mô phỏng các vật thể ngoài đời thực. Tuy nhiên, sự trở lại này gây chia rẽ trong giới công nghệ. Một số người ca ngợi giao diện mới mang lại cảm giác sang trọng và có chiều sâu hơn, trong khi những người khác cho rằng Apple đang đi ngược xu hướng tối giản vốn định hình các phiên bản iOS gần đây.

Dù gây tranh cãi, ảnh hưởng của Apple tới thiết kế smartphone vẫn rõ rệt. Trước đây, khi iPhone X ra mắt với phần khuyết “tai thỏ” đặc trưng, hàng loạt hãng Android đã nhanh chóng sao chép chi tiết này. Tương tự, tính năng Dynamic Island trên iPhone 14 Pro cũng được các nhà phát triển Android mô phỏng chỉ vài tuần sau đó.

Với Liquid Glass, xu hướng tương tự đang lặp lại. Sự lan tỏa của phong cách giao diện này cho thấy các hãng Android vẫn thường xuyên “lấy cảm hứng” từ những thay đổi thẩm mỹ do Apple khởi xướng, đặc biệt ở các thị trường lớn như Trung Quốc và Ấn Độ.

Tuy vậy, người dùng Android vẫn có lợi thế riêng khi họ có thể tự do tùy biến. Ngay cả khi thiết bị không nhận được bản cập nhật chính thức, người dùng vẫn có thể tải về các ứng dụng hoặc chủ đề bên thứ ba để tái tạo hiệu ứng kính trong suốt, biểu tượng nổi và hoạt ảnh theo phong cách Liquid Glass.