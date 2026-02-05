Lời khai của các đối tượng về công thức sản xuất xăng giả RON A95

Từ lời khai của các đối tượng, cơ quan điều tra xác định xăng RON A95 đã bị pha trộn dung môi công nghiệp với tỷ lệ rất lớn, kèm theo việc cho phẩm màu để hợp thức hóa hình thức xăng thật trước khi đưa ra thị trường.

Liên quan đến đường dây sản xuất xăng giả quy mô lớn bị Công an TP.HCM triệt phá, cơ quan công an xác định Nguyễn Văn Yên (SN 1980) là một trong những đối tượng giữ vai trò trực tiếp tham gia pha trộn, hoán đổi xăng và dung môi công nghiệp để sản xuất xăng RON A95 giả.

Tại cơ quan điều tra, Yên khai nhận đầu tháng 1/2026 có quen biết một người tên Minh. Do cần tiền, Minh đề nghị Yên cho lấy dung môi trong kho để "đổi" với xăng nền. Sau đó, các xe bồn được đưa về bãi xe. Yên trực tiếp hút xăng từ xe của Minh ra, bơm dung môi công nghiệp của mình vào thay thế, rồi trả lại xe cho Minh.

Trạm xăng dầu Đức Lợi - nơi trực tiếp pha trộn và bán xăng RON A95 giả.

Số xăng nền hút ra được Yên sử dụng để pha trộn, tiêu thụ. Tuy nhiên, số xăng sau khi pha trộn Minh vận chuyển đi tiêu thụ ở đâu thì Yên khai "không biết".

Một đối tượng khác trong đường dây là Nguyễn Hồng Hải khai: Tỷ lệ pha trộn là khoảng 50% xăng và 50% dung môi công nghiệp. Do dung môi có màu nhạt nên các đối tượng cho thêm phẩm màu để tạo màu sắc giống xăng RON A95 nhằm đánh lừa người tiêu dùng.

Hải thừa nhận biết rõ việc pha dung môi vào xăng là trái pháp luật, tiềm ẩn nguy hiểm song vẫn thực hiện vì mục đích thu lợi bất chính.

Cơ quan điều tra nhận định lời khai của các đối tượng cho thấy hành vi sản xuất xăng giả được thực hiện có chủ ý, có phân công vai trò và thủ đoạn tinh vi, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến an toàn của người tiêu dùng và trật tự quản lý thị trường xăng dầu.

Hiện Công an TP.HCM tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Như Tiền Phong đã thông tin, ngày 3/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 8 đối tượng để điều tra về hành vi "Sản xuất, buôn bán hàng giả" là xăng RON A95, theo Điều 192 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, kiểm tra đột xuất Trạm xăng dầu Đức Lợi (195 Dạ Nam, phường Chánh Hưng, TP.HCM), lực lượng chức năng bắt quả tang chủ trạm xăng là Trần Văn Đức cùng tài xế xe bồn Lê Thanh Tú đang trực tiếp bơm dung môi công nghiệp SPSOL-PEE và cho phẩm màu vào bồn chứa xăng A95 nhằm tạo hình thức xăng thật để tiêu thụ. Nhiều tang vật, phương tiện liên quan đã bị niêm phong, tạm giữ.

Mở rộng điều tra, công an xác định Nguyễn Văn Yên giữ vai trò tổ chức việc pha trộn, sản xuất xăng giả tại bãi xe bồn trên đường Nguyễn Duy Trinh (TP.HCM). Đường dây này hoạt động có tổ chức, sử dụng thủ đoạn pha trộn xăng nền A95 với dung môi công nghiệp và phẩm màu để tăng thể tích, giảm chất lượng nhưng vẫn bán ra thị trường với giá xăng thật.

Kết quả giám định cho thấy toàn bộ số xăng bị thu giữ không đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01:2022/BKHCN.

Công an TP.HCM đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các đối tượng liên quan và nguồn cung xăng nền, dung môi để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.