Bắt giám đốc công ty làm giả lúa giống cho gạo ngon nhất thế giới

Công an tỉnh Đắk Lắk đã bắt giám đốc một công ty để điều tra hành vi làm giả hàng chục tấn lúa giống gắn mác ST25 - loại gạo ngon nhất thế giới.

Ngày 4/2, tin từ Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Huy Vũ (48 tuổi, trú phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là giống cây trồng. Đối tượng Vũ là Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư nông nghiệp Á Châu và Công ty TNHH một thành viên Giống cây trồng Phương Nam.

Công an đọc lệnh khởi tố đối với Nguyễn Huy Vũ (bìa phải).

Theo kết quả điều tra, trong quá trình hoạt động kinh doanh, Nguyễn Huy Vũ nhận thấy việc thu mua lúa nguyên liệu (lúa thịt), các loại lúa giống trôi nổi trên thị trường rồi đóng bao, dán nhãn các giống lúa có thương hiệu nổi tiếng như: ST24, ST25, OM18, ĐT8 (Đài Thơm 8)… mang lại lợi nhuận cao, trong khi chi phí sản xuất lúa giống rất thấp.

Từ đó, Vũ đã chỉ đạo nhân viên, công nhân tại các kho sản xuất tiến hành sản xuất lúa giống giả và đưa ra thị trường tiêu thụ với giá 14.000-23.000 đồng/kg, tùy loại và "thương hiệu".

Quá trình làm việc với cơ quan điều tra, Nguyễn Huy Vũ thừa nhận các công ty do mình làm giám đốc đều không có giấy phép, không có hồ sơ pháp lý về việc sản xuất các giống lúa ST24, ST25, OM18, ĐT8; không có vùng trồng nguyên liệu lúa giống theo quy định.

Tuy nhiên, Vũ vẫn chỉ đạo thu mua lúa thương phẩm không rõ nguồn gốc, lúa trôi nổi trên thị trường mang về kho để sản xuất, đóng gói, sử dụng bao bì, nhãn mác các giống lúa nổi tiếng, sau đó xuất bán cho các đại lý.

Sản phẩm lúa giống bị làm giả.

Cơ quan chức năng xác định toàn bộ quy trình sản xuất lúa giống nêu trên không đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng hạt giống lúa thuần. Kết quả thử nghiệm của Trung tâm Khảo kiểm nghiệm giống, sản phẩm cây trồng Quốc gia cho thấy các mẫu lúa giống ST24, ST25 do Công ty TNHH Đầu tư nông nghiệp Á Châu sản xuất đều không đạt các chỉ tiêu quan trọng như tỷ lệ hạt nảy mầm, tỷ lệ hạt khác giống và độ ẩm theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia. Căn cứ Nghị định số 98/2020/NĐ-CP của Chính phủ, các sản phẩm này được xác định là hàng giả về tên gọi, nguồn gốc và chất lượng.

Theo kết luận định giá tài sản trong tố tụng hình sự của Hội đồng định giá tỉnh Đắk Lắk, số lượng 781 bao lúa giống ST24, ST25 bị thu giữ, với tổng trọng lượng hơn 22 tấn, nếu là hàng thật có giá trị tương đương gần 600 triệu đồng. Vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra để xử lý các cá nhân, tổ chức liên quan theo quy định pháp luật.