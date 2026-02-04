Công an TP.HCM triệt phá đường dây ma túy liên tỉnh

Đường dây ma túy liên tỉnh quy mô lớn, hoạt động tinh vi do nhiều đối tượng có tiền án tiền sự cầm đầu vừa bị Công an TP.HCM triệt phá thành công.

Ngày 4/2, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) - Công an TP.HCM cho biết vừa triệt phá thành công đường dây mua bán, tổ chức sử dụng và sử dụng trái phép chất ma túy hoạt động liên tỉnh TP.HCM - Tây Ninh - Đồng Nai, bắt giữ và mời làm việc 36 đối tượng liên quan.

Các đối tượng liên quan vụ án tại cơ quan công an.

Qua kiểm tra nhanh, 100% đối tượng dương tính với chất ma túy. Nhiều đối tượng có hành vi phạm tội thuộc khung hình phạt cao nhất đối với tội mua bán trái phép chất ma túy theo quy định của pháp luật.

Theo điều tra ban đầu, tháng 12/2025, từ một vụ tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy do Công an một phường phát hiện, Phòng PC04 tiếp nhận thụ lý và tiến hành xác minh, thu thập tài liệu chứng cứ. Qua đó, đơn vị xác lập chuyên án, tập trung đấu tranh với Trần Thị Hương Trang (SN 1991, ngụ phường Tân Thuận) - đối tượng cung cấp ma túy cho nhóm tổ chức sử dụng nêu trên.

Đến ngày 27/1, khi thời cơ chín muồi, Ban Chuyên án quyết định phá án, bắt giữ Trần Thị Hương Trang và Trần Thanh Hải (chung sống cùng Trang) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Công an khám xét nơi ở của các đối tượng.

Tiếp tục mở rộng điều tra, từ ngày 27/1 đến 3/2, các tổ công tác thuộc Phòng PC04 đã truy xét, bắt giữ và mời làm việc thêm 34 đối tượng trên địa bàn TP.HCM và tỉnh Tây Ninh có liên quan, nâng tổng số đối tượng bị xử lý lên 36 người.

Quán triệt phương châm “không chỉ đánh khúc giữa, bắt cả đường dây, đối tượng cầm đầu và xử lý đến người sử dụng”, lực lượng chức năng đã làm rõ đường dây mua bán ma túy 3 cấp, từ đối tượng cầm đầu, các “đầu trên”, đến các đối tượng bán lẻ, tổ chức sử dụng và người sử dụng trái phép chất ma túy.

Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định Hoàng Phi Long (SN 1998, ngụ xã Bình Tân, tỉnh Đồng Nai) là đối tượng cầm đầu, cung cấp ma túy cho toàn bộ đường dây. Long có 1 tiền án về tội giết người và đang bị Công an tỉnh Đồng Nai truy nã về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Ngoài ra, đường dây còn có nhiều đối tượng từng có tiền án về ma túy, trong đó có đối tượng mang tới 4 tiền án, thể hiện tính chất nguy hiểm, manh động và hoạt động chuyên nghiệp.