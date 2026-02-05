Xác minh vụ một phụ nữ ở Đắk Lắk nghi bị xâm hại tình dục

Công an xã Tân Tiến (Đắk Lắk) đang xác minh vụ việc người đàn ông 43 tuổi bị tố có hành vi xâm hại tình dục một phụ nữ 50 tuổi mắc bệnh tâm thần trên địa bàn.

Ngày 4/2, thông tin từ Công an xã Tân Tiến (tỉnh Đắk Lắk), đơn vị phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh, làm rõ vụ việc một người đàn ông 43 tuổi bị tố có hành vi xâm hại tình dục một phụ nữ 50 tuổi.

Trao đổi với phóng viên, chị B.T.L. (20 tuổi, trú tại buôn Hàng 1A, xã Tân Tiến) cho biết gia đình đã làm đơn tố giác một người đàn ông 43 tuổi có hành vi hãm hiếp đối với mẹ chị là bà B.T.Th. (50 tuổi).

Công an đang xác minh vụ người đàn ông xâm hại tình dục phụ nữ mắc bệnh tâm thần.

Theo chị L., bà Th. mắc bệnh tâm thần, có hồ sơ điều trị và đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng. Sáng 24/1, trong lúc đi nhặt củi, bà Th. bị một người đàn ông tên T. (trú tại xã Tân Tiến) tiếp cận, khống chế và thực hiện hành vi xâm hại tại khu vực vườn rẫy bạch đàn.

"Khi nghe mẹ kể lại sự việc, tôi lập tức đến cơ quan công an trình báo. Từ sau sự việc, mẹ tôi luôn trong trạng thái hoảng loạn, sợ hãi, tinh thần bất ổn. Gia đình mong cơ quan chức năng sớm điều tra, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật", chị L. cho hay.

Cũng theo chị L., cơ quan chức năng đã đưa bà Th. đi giám định, nhưng gia đình chưa có thông tin kết quả.

Đại diện Công an xã Tân Tiến cho biết đơn vị phối hợp với chính quyền địa phương đưa nạn nhân đến hiện trường để phục vụ công tác khám nghiệm, thu thập các dấu vết liên quan và đang tiếp tục xác minh vụ việc.