Lời hồi âm dành cho Tổ quốc - điểm chạm cảm xúc mang tên Việt Nam

Ở khoảnh khắc hạ cánh, video landing chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh của Vietnam Airlines đã biến giây phút chuyển trạng thái thành điểm chạm cảm xúc với mọi hành khách.

Dưới bầu trời xanh thăm thẳm, khoảnh khắc máy bay chạm đường băng luôn gợi một cảm giác kỳ lạ - mỗi hành khách vừa khép lại hành trình, vừa mở ra một cuộc gặp gỡ mới. Lời hồi âm dành cho Tổ quốc - video landing kỷ niệm 80 năm Quốc khánh – vừa ra mắt trên các chuyến bay từ ngày 1/9 đã ôm trọn cảm giác ấy. Không ồn ào, phim chọn cách truyền tải tinh tế: Đưa mỗi hành khách đi qua những mảnh ghép quen thuộc của đất nước, rồi nhẹ nhàng đặt chúng ta trở về “vị trí của trái tim”, nơi niềm tự hào Việt Nam cất tiếng rất khẽ nhưng bền bỉ, như một lời hồi âm.

Phim mở đầu tại quảng trường Ba Đình lịch sử.

Hình ảnh đầu tiên hiện ra trong Lời hồi âm dành cho Tổ quốc là quảng trường Ba Đình lịch sử. Ở đó, người phụ nữ với cốt cách đặc trưng thanh tao của Hà Nội (do NSƯT Chiều Xuân thể hiện) trong tà áo dài đang bước đi và nở nụ cười đôn hậu.

Hình ảnh này gợi cảm giác vừa ấm áp, vừa sang trọng. Dưới ánh nắng vàng rực rỡ và bầu trời xanh ngắt ở quảng trường Ba Đình, nụ cười rạng rỡ, ánh nhìn trìu mến và cả những thổn thức như lời hồi âm từ quá khứ vọng lại.

NSƯT Chiều Xuân trong vai người phụ nữ trung niên, với nụ cười hạnh phúc trong nắng Ba Đình.

Nhịp phim mượt mà với phần mở đầu có tiết tấu nhịp nhàng, đủ khoảng thở để hành khách chuẩn bị thu gọn khay bàn, lật tấm che cửa sổ và kiểm tra lại dây an toàn. Đó chính là khoảnh khắc mỗi người có thể nhìn lại hành trình mình vừa trải qua.

Nhịp chậm rãi mở đầu bắt đầu ráp vào những thước phim tư liệu lịch sử về một thời oanh liệt của dân tộc, thêm tiếng kèn như khiến ai nấy đều bừng tỉnh: Sắp tới lúc hạ cánh, sắp tới lúc trở về nhà, sắp tới lúc bước đi tiếp trong những hành trình mới cùng đất nước.

Âm thanh trong video landing là một điểm nhấn quan trọng, nâng hình ảnh theo đường cong cảm xúc - từ bâng khuâng, sang rạng rỡ, bùng nổ theo thời đại rồi lắng lại ở đoạn cuối cùng. Những khoảnh khắc dồn dập với muôn vàn cảnh sắc Việt Nam như tạo nên cảm giác “đang ở đây, ngay lúc này” giàu sự hiện diện. Sự tinh tế của Lời hồi âm dành cho Tổ quốc thể hiện trong việc âm thanh giữ được sự tôn trọng dành cho không gian yên tĩnh của chuyến bay, nhưng đồng thời đánh thức xúc cảm đúng mức.

Vietnam Airlines tự hào cất cánh cùng non sông.

Mạch kể của Lời hồi âm dành cho Tổ quốc đi theo cấu trúc “đi - ở - về”. “Đi” là khoảng không trên cao nhìn toàn cảnh quảng trường hay những địa danh hùng vĩ của dải đất hình chữ S. “Ở” là những khuôn hình mặt đất: Nụ cười của NSƯT Chiều Xuân, ánh mắt thơ ngây của những em bé. “Về” là khi thành phố đón ta lúc “chiến tranh đã rời xa, đất nước đang sống những ngày bao thế hệ đều mơ ước, hòa bình hôm nay là lời hồi âm gửi về những năm tháng khốc liệt”.

Chi tiết nhỏ tạo nên sự lớn lao là nét chăm chút dành cho con người. “Landing” không chỉ khoe vẻ đẹp đất nước, mà còn cho thấy con người trong chuyển động đời thường. “Lời hồi âm” được viết nên bởi những con người bình dị ngày đêm hăng say lao động, trao truyền tiếp nối các giá trị truyền thống, vun đắp tri thức hay giữ gìn chủ quyền quê hương - dù “không ai nhớ mặt đặt tên nhưng họ đã làm ra đất nước”. Nhiều lát cắt trong “lời hồi âm” như câu chuyện mở ra cho mỗi người tự điền vào, đúng nghĩa “chúng ta có nhiều cách để thể hiện tình yêu Tổ quốc”.

Mỗi khoảnh khắc bình yên hiện tại là lời hồi đáp thiêng liêng gửi về quá khứ.

Thông điệp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh được đưa vào video landing một cách trọn vẹn. 80 năm kể từ ngày Tổ quốc gọi tên, mỗi cú chạm đất hôm nay đều là một lần nhắc nhớ về con đường đã đi qua, các thành phố đang phát triển mạnh mẽ và những sân bay kết nối chúng ta với thế giới. Cảm xúc chủ đạo ở video landing này không phải “tự hào hô lớn” mà là “tự hào mỉm cười” - nụ cười hạnh phúc và biết ơn, như chính gương mặt của NSƯT Chiều Xuân ở đoạn kết khi nhìn 2 bé gái trao nhau món đồ chơi tò he giản dị.

Khi đèn cabin bật sáng, cơ trưởng nói lời chào, hành khách thắt dây an toàn và chuẩn bị hạ cánh, “landing” vẫn sẽ mang dư âm: Biết mình trở về đâu và vì sao luôn muốn trở về. Trong tiếng bánh lăn trên đường băng, Việt Nam của chúng ta hiện ra không chỉ là nơi chốn, mà còn là cảm giác. Tựa như một “lời hồi âm” được gửi đi từ rất xa, đi qua bầu trời và những đám mây, để rồi trở về đúng lúc, ở đúng nơi - trong trái tim.

“Mỗi khoảnh khắc bình yên của hiện tại là một lời hồi đáp thiêng liêng gửi về quá khứ” - đó chính là món quà đẹp nhất đến từ “lời hồi âm” Vietnam Airlines dành tặng hành khách trong những ngày kỷ niệm của cả dân tộc; cảm giác lặng mà sâu, dịu mà bền, riêng tư nhưng vẫn hòa chung nhịp đập: “Chào mừng bạn về nhà!”.