Lời cảnh báo của Kane với tuyển Anh

Chia sẻ với báo giới, ngôi sao Bayern Munich cho biết: “Tuyển Anh có rất nhiều việc phải làm. Đội bóng cần lời cảnh tỉnh này. Có những vấn đề cần cải thiện. Chúng tôi sẽ phải phòng ngự tốt hơn, đặc biệt là những đường bóng dài, và các đường chuyền cần chính xác hơn”.

Tiền đạo 30 tuổi thừa nhận tuyển Anh chơi không tốt trước đội bóng xếp hạng 70 thế giới. Kane nhận xét “Tam sư” thiếu quyết đoán và không thể gây áp lực lớn lên đối thủ.

“Một phần quan trọng khi thi đấu với những đội cửa dưới là phải duy trì áp lực và thực sự khiến họ nghẹt thở. Tuy nhiên, chúng tôi không làm tốt điều đó”, số 9 của tuyển Anh nhấn mạnh.

Trận thua 0-1 trước Iceland ngay tại Wembley chỉ ra nhiều yếu điểm của "Tam sư" cần sớm khắc phục. Đây được coi là bài kiểm tra cuối cùng của thầy trò HLV Gareth Southgate trước thềm EURO 2024.

Dù vậy, cựu sao Tottenham vẫn cho thấy tham vọng vô địch của tuyển Anh ở kỳ EURO tới tại Đức. Kane tỏ ra tự tin với dàn sao chất lượng và có phong độ cao HLV Southgate đang sở hữu.

Người hâm mộ cùng các cầu thủ đang rất kỳ vọng vào chức vô địch EURO đầu tiên trong lịch sử. Tuy nhiên, trận thua đáng thất vọng trước Iceland khiến không ít sự lạc quan của các CĐV giảm dần. Đồng thời, người hâm mộ đặt ra nghi vấn cho khả năng tiến sâu của “Tam sư” ở giải đấu tới.

Hiện Kane cùng các đồng đội gấp rút chuẩn bị khi EURO 2024 cận kề. Tuyển Anh đặt chân đến Đức với tâm thế là ứng cử viên sáng giá cho chiếc cúp vô địch.

Đoàn quân HLV Southgate sẽ có trận ra quân với Serbia rạng sáng 17/6. Sau đó, họ sẽ lần lượt đón tiếp Đan Mạch (20/6) và Slovenia (26/6).

