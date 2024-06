Basler: 'Thời của Muller qua rồi'

Theo Bild, Basler cho rằng Muller nên làm theo Toni Kroos, người sẽ giải nghệ sau VCK EURO 2024. Ông Basler chia sẻ: “Müller nên làm điều tương tự Toni Kroos sau EURO này. Cậu ấy nên dừng lại”.

Đồng thời, cựu danh thủ Bayern Munich cũng nhận xét Muller qua thời đỉnh cao phong độ. “Thời của Müller qua rồi. Cậu ấy cũng lớn tuổi và đạt được nhiều thành tựu cùng Bayern Munich và tuyển Đức”, Mario Basler nói thêm.

Nếu Muller thực sự giã từ thi đấu quốc tế sau EURO 2024, ngôi sao này có thể thi đấu tối đa 7 trận cuối cùng cho ĐTQG ngay tại quê nhà. Dù vậy, hiện tại Muller vẫn đóng vai trò quan trọng trong đội hình của HLV Julian Nagelsmann trên cương vị cầu thủ lẫn cố vấn cho HLV này.

Đáng chú ý, khi nói về cơ hội của đội nhà tại EURO 2024, Basler cũng tỏ ra không mấy lạc quan. Nhà vô địch EURO 1996 không tin tưởng đoàn quân của HLV Nagelsmann có thể vào tới trận chung kết.

"Tôi muốn tuyển Đức trở thành nhà vô địch. Nhưng tôi hoàn toàn thiếu niềm tin vào đội tuyển rằng họ sẽ vô địch EURO", ông Basler nhấn mạnh.

Tại EURO 2024 trên sân nhà, İlkay Gündoğan cùng các đồng đội sẽ lần lượt chạm trán với Scotland (15/6), Hungary (19/6) và Thụy Sĩ (24/6).

