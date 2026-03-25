Lọc hóa dầu Nghi Sơn duy trì công suất tối đa đến hết tháng 5

Lọc hóa dầu Nghi Sơn đang duy trì vận hành ổn định ở công suất tối đa trong suốt tháng 3 và đã thu xếp đủ nguồn dầu thô cần thiết để duy trì hoạt động liên tục đến hết tháng 5.

Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn nằm trong khu kinh tế Nghi Sơn, phường Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN.

Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn (NSRP) cho biết đang nỗ lực bảo đảm nguồn cung dầu thô ổn định, an toàn và liên tục giữa giai đoạn thị trường năng lượng toàn cầu có nhiều biến động khó lường.

Vào giữa tháng 3 này, NSRP đã tiếp nhận lô dầu thô gần nhất từ Kuwait. Ngay sau đó, những diễn biến địa chính trị tại khu vực eo biển Hormuz đã ảnh hưởng đến tiến độ các chuyến hàng tiếp theo.

Trước bối cảnh thị trường ngày càng khó khăn về nguồn cung, công ty đã chủ động triển khai các biện pháp tăng cường thu xếp nguồn dầu thô và kịp thời bố trí được nguồn thay thế phù hợp, qua đó bảo đảm duy trì vận hành ổn định trong thời gian tới.

Với nỗ lực này, NSRP đang duy trì vận hành ổn định ở công suất tối đa trong suốt tháng 3 và đã thu xếp đủ nguồn dầu thô cần thiết để duy trì hoạt động liên tục đến hết tháng 5 ở mức công suất tối ưu, qua đó tối đa hóa sản lượng các sản phẩm xăng dầu nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước, dưới sự phối hợp chỉ đạo chặt chẽ của Bộ Công Thương.

Hiện NSRP vẫn đang tích cực chủ động tìm kiếm nguồn dầu thô và nguyên liệu đầu vào để nâng cao công suất vận hành khi điều kiện cho phép. Công ty tiếp tục tập trung duy trì sự ổn định, tính toàn vẹn, độ tin cậy và liên tục trong vận hành của nhà máy trong mọi tình huống.

NSRP cũng bày tỏ sự trân trọng đối với sự hỗ trợ nhất quán từ Chính phủ Việt Nam, các bộ, ngành liên quan và chính quyền địa phương cũng như các nhà đầu tư và đối tác của công ty. Sự đồng hành này đóng vai trò quan trọng giúp công ty vượt qua áp lực của thị trường hiện tại.

NSRP tái khẳng định cam kết duy trì vận hành ổn định, bảo đảm nguồn cung thiết yếu cho thị trường và tiếp tục đóng góp vào an ninh năng lượng quốc gia thông qua hoạt động sản xuất an toàn, bền vững và hiệu quả.

Được thành lập năm 2008, Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn (NSRP) là liên doanh được bảo trợ bởi Công ty TNHH Dầu khí Kuwait-châu Âu (KPE), Công ty Idemitsu Kosan (IKC), Tập đoàn Công nghiệp-Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) và Mitsui Chemicals (MCI) của Nhật Bản, với tổng vốn đầu tư hơn 9 tỷ USD .

NSRP tọa lạc tại Khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa, vận hành một trong những nhà máy lọc dầu hiện đại nhất Việt Nam với công suất chế biến theo thiết kế 200.000 thùng dầu thô/ngày, tương đương 10 triệu tấn/năm.

Trong điều kiện bình thường, NSRP là nhà cung cấp các sản phẩm xăng dầu cho thị trường Việt Nam, đáp ứng khoảng 35% nhu cầu nội địa; đồng thời cung cấp các sản phẩm hóa dầu uy tín trong khu vực.