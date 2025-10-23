Loạt trận điên rồ ở Champions League

Loạt trận thứ 3 vòng phân hạng Champions League mang đến bữa tiệc bóng đá mãn nhãn, với mưa bàn thắng chưa từng có trong lịch sử giải đấu.

Champions League đầy ắp bàn thắng. Ảnh: Reuters.

Thống kê cho thấy có đến 71 bàn thắng được ghi sau hai lượt trận ngày 22 và 23/10 tại Champions League — một kỷ lục của giải đấu. Riêng trong ngày 22/10, sau 9 trận, các đội bóng châu Âu ghi đến 43 bàn, tương đương trung bình 4,8 bàn mỗi trận — con số cao nhất từng được ghi nhận trong một vòng đấu của Champions League.

Trước đó, kỷ lục cũ thuộc về loạt trận vào tháng 11/2024, khi có 40 bàn thắng trong cùng số trận (trung bình 4,4 bàn/trận). Tuy nhiên, con số “điên rồ” ấy nay đã bị phá vỡ, cho thấy sức tấn công mãnh liệt và tinh thần cống hiến cao của các đội bóng ở mùa giải năm nay.

Đến rạng sáng 23/10, có thêm 28 bàn thắng được ghi trong 8 trận. Đáng chú ý, có hai trận kết thúc với cùng tỷ số 5-1, khi Frankfurt thua Liverpool và Ajax nhận thất bại trước Chelsea.

Ngoài ra, cũng có hai trận khép lại với tỷ số hòa 0-0, giữa Monaco – Tottenham và Atalanta – Slavia Praha.

Sự bùng nổ về số bàn thắng khiến người hâm mộ không khỏi phấn khích, đồng thời cho thấy bóng đá tấn công đang được tôn vinh tại Champions League. Thay vì chọn lối chơi phòng ngự chặt chẽ, nhiều đội bóng lớn sẵn sàng mạo hiểm và dâng cao đội hình để tìm kiếm kết quả tốt nhất.

Giới chuyên môn nhận định rằng, nếu nhịp độ ghi bàn này tiếp tục được duy trì, mùa giải 2025/26 hoàn toàn có thể trở thành mùa Champions League có nhiều bàn thắng nhất lịch sử, khẳng định vị thế của giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh.

