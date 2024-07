Loạt tác phẩm thiếu nhi thổi bùng tinh thần Olympic

How to Train with a T.Rex and Win 8 Gold Medals của Michael Phelps và Alan Abrahamson, minh họa Ward Jenkins. Trong tác phẩm này, Michael Phelps, VĐV bơi lội được trao nhiều huy chương Olympic nhất mọi thời đại, đã đưa ra một số mẹo vui nhộn và thiết thực để rèn luyện và thành công. (Khuyến nghị độc giả từ 6-9 tuổi). Ảnh: Simon&Schuster.