Loạt 'siêu' dự án đẩy nguồn cung nhà phố, biệt thự tăng vọt ở TP.HCM

Các đại dự án quy mô lớn đang tạo cú hích nguồn cung cho phân khúc nhà thấp tầng tại TP.HCM, qua đó làm thay đổi rõ nét mặt bằng giá toàn thị trường.

Giỏ hàng nhà liền thổ số lượng lớn tại dự án Khu đô thị lấn biển Cần Giờ (Vinhomes Green Paradise) đã nâng tổng nguồn cung tại TP.HCM tăng mạnh. Ảnh: Quỳnh Danh.

Báo cáo quý IV/2025 của CBRE cho thấy chỉ trong 3 tháng cuối năm, thị trường nhà ở thấp tầng tại TP.HCM (cũ) đã đón nhận khoảng 4.500 sản phẩm mới, đưa tổng nguồn cung cả năm lên xấp xỉ 5.000 căn.

Đáng chú ý, quy mô này cao gấp 20 lần so với năm 2024 và đánh dấu mức tăng mạnh nhất từ trước đến nay của phân khúc nhà liền thổ tại TP.HCM, sau giai đoạn trầm lắng kéo dài.

Cần Giờ thành "tâm điểm" nguồn cung

Theo CBRE, động lực chính của nguồn cung trong quý IV đến từ Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ (Vinhomes Green Paradise) do Vingroup phát triển. Với quy mô khoảng 2.870 ha, dự án được định hướng cung cấp hơn 64.000 sản phẩm, bao gồm cả nhà liền thổ và căn hộ trong dài hạn, qua đó trở thành một trong những đại đô thị lớn nhất từng được triển khai tại TP.HCM.

Việc một lượng lớn sản phẩm được tung ra thị trường trong thời gian ngắn đã tạo ra những biến động đáng kể về mặt bằng giá. Dữ liệu của CBRE ghi nhận giá bán sơ cấp bình quân toàn thị trường giảm khoảng 25% so với quý trước và 28% so với cùng kỳ năm trước.

Chia sẻ tại một sự kiện mới đây, ông Võ Huỳnh Tuấn Kiệt, Giám đốc Bất động sản Nhà ở CBRE Việt Nam cho rằng sự điều chỉnh này chủ yếu đến từ cơ cấu nguồn cung.

"Khi hơn 95% sản phẩm mới của quý tập trung tại khu vực xa trung tâm như Cần Giờ, mặt bằng giá sơ cấp nhà liền thổ tại TP.HCM buộc phải điều chỉnh xuống. Tuy nhiên, thị trường thứ cấp lại có bức tranh khác khi vẫn duy trì đà tăng so với năm ngoái", ông Kiệt nhận định.

Theo ông Kiệt, nhu cầu thị trường vẫn hiện hữu ổn định, thể hiện qua tỷ lệ hấp thụ duy trì quanh mức 70%, ngay cả trong bối cảnh nguồn cung tăng đột biến trong một quý.

Chuyên gia cho rằng dù nguồn cung nhà thấp tầng tăng mạnh, tỷ lệ hấp thụ vẫn duy trì mức cao, cho thấy nhu cầu vẫn hiện hữu ổn định. Ảnh: Quỳnh Danh.

Diễn biến này cũng tương đồng với ghi nhận từ JLL. Báo cáo quý IV/2025 của đơn vị này cho thấy hơn 2.000 căn nhà liền thổ đã được hấp thụ trong quý, mức cao nhất kể từ năm 2022 đến nay.

Phần lớn giao dịch được ghi nhận đến từ các đợt mở bán tại Vinhomes Green Paradise, bên cạnh sự đóng góp của một số dự án khác như Gladia by The Waters (phường Bình Trưng) do Khang Điền làm chủ đầu tư, The Meadow (xã Bình Chánh) của Gamuda Land hay The Sholi Bình Tân (phường An Lạc) phát triển bởi DKRA.

JLL đồng thời ghi nhận giá sơ cấp nhà liền thổ trong quý IV đạt trung bình khoảng 8.033 USD /m2 (tương đương hơn 210 triệu đồng/m2), giảm mạnh so với các quý trước.

Nguyên nhân chủ yếu đến từ rổ hàng mới từ Cần Giờ có mức giá thấp hơn đáng kể so với mặt bằng 350-450 triệu đồng/m2 vốn phổ biến tại các dự án lớn trước đó, vì vậy kéo mặt bằng giá chung của toàn thị trường đi xuống.

Bên cạnh yếu tố giá, sức mua cuối năm còn được thúc đẩy bởi chính sách chiết khấu cao và phương thức thanh toán linh hoạt từ phía chủ đầu tư. Những chính sách này giúp giảm áp lực dòng tiền ban đầu, mở rộng tệp khách hàng sang nhóm nhà đầu tư có quy mô vốn vừa và nhỏ, đồng thời duy trì nhịp thanh khoản cho thị trường.

Nguồn cung sẽ tiếp tục tăng cho tới 2028

Nhìn về trung hạn, CBRE dự báo nguồn cung nhà thấp tầng tại TP.HCM sẽ tiếp tục cải thiện từ năm 2026, đạt khoảng 5.500 căn, sau đó tăng dần qua các năm và có thể vượt mốc 15.000 sản phẩm vào năm 2028. Phần lớn nguồn cung mới dự kiến đến từ các đại đô thị do những "ông lớn" triển khai.

Cụ thể, song song với dự án tại Cần Giờ, Vingroup còn được kỳ vọng tiếp tục đóng vai trò dẫn dắt nguồn cung nhà thấp tầng tại TP.HCM thông qua Khu đô thị Đại học Quốc tế tại xã Xuân Thới Sơn.

Dự án có quy mô khoảng 880 ha, do CTCP Đô thị Đại học Quốc tế Berjaya Việt Nam (công ty con thuộc hệ sinh thái Vingroup) làm chủ đầu tư, với tổng vốn dự kiến khoảng 59.000 tỷ đồng .

Khu đất triển khai dự án Khu đô thị Đại học Quốc tế ở xã Xuân Thới Sơn. Ảnh: An ninh tiền tệ.

Ngoài ra, thị trường sẽ đón nhận các giai đoạn mở bán tiếp theo của Khu đô thị The Global City (phường An Phú) do Masterise Homes phát triển, Vạn Phúc City (phường Hiệp Bình) đầu tư bởi Tập đoàn Đại Phúc, và ZeitGeist (xã Nhà Bè) của chủ đầu tư đến từ Hàn Quốc GS E&C.

Cùng với đó là một số dự án quy mô nhỏ hơn dự kiến triển khai trong năm như Panomax River Villa (phường Phú Thuận) của TTC Land, và 2 dự án tại xã Bình Hưng là Fifa City (Fifa Invest) và Solina (Khang Điền).

Theo ông Võ Huỳnh Tuấn Kiệt, khác với phân khúc căn hộ vốn có xu hướng dịch chuyển ra xa trung tâm, nguồn cung nhà liền thổ giai đoạn 2026-2028 sẽ tập trung nhiều hơn tại khu đông và khu nam thành phố, nơi đang hình thành các dự án quy mô lớn gắn với chiến lược phát triển đô thị dài hạn.

Một yếu tố then chốt khác là hạ tầng giao thông, đặc biệt là các tuyến Vành đai 3 và Vành đai 4. Việc đẩy nhanh tiến độ các tuyến đường này được kỳ vọng sẽ cải thiện khả năng kết nối liên vùng, đồng thời tạo động lực để các chủ đầu tư mở rộng quỹ đất phát triển dự án trong những năm tới.

Bên cạnh yếu tố nguồn cung và giá cả, các chuyên gia CBRE nhận định mô hình đô thị xanh kết hợp phát triển theo định hướng giao thông công cộng (TOD) đang dần trở thành xu hướng chủ đạo của thị trường. Người mua ngày càng ưu tiên không gian sống thân thiện môi trường, mật độ hợp lý và khả năng kết nối thuận tiện, thay vì chỉ tập trung vào vị trí trung tâm truyền thống.