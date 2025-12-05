Loạt sản phẩm củng cố vị trí số 1 toàn cầu về bộ nhớ Flash của Samsung

Vị trí số 1 toàn cầu về bộ nhớ Flash của Samsung không chỉ thể hiện qua thị phần áp đảo, mà còn nằm ở công nghệ hàng đầu trên sản phẩm ổ cứng SSD gắn trong của hãng.

Theo công bố mới nhất của tờ Nihon Keizai (Nhật Bản), Samsung tiếp tục duy trì vị thế dẫn đầu toàn cầu trên thị trường bộ nhớ NAND Flash với 34,8% trong năm 2024.

Vị thế “vua” bộ nhớ Flash toàn cầu

Kể từ năm 2003, ông lớn Hàn Quốc có nhiều năm liền duy trì vị thế dẫn đầu toàn cầu ở lĩnh vực lưu trữ dữ liệu, đáp ứng nhu cầu lưu trữ khổng lồ trong kỷ nguyên 5G, AI và Big Data.

NAND Flash là công nghệ bộ nhớ điện tĩnh, lưu trữ dữ liệu cả khi không kết nối nguồn điện, đồng thời có thể xóa và ghi lại nhiều lần. Với các ưu điểm trên, NAND Flash là công nghệ cốt lõi trong thẻ nhớ SD, ổ USB, ổ cứng SSD, bộ nhớ trong của nhiều thiết bị như điện thoại thông minh, máy tính bảng, máy chơi game cầm tay, máy bay không người lái, camera hành trình, camera quay phim và cả kính thực tế ảo…

Công nghệ NAND Flash là nền tảng mang đến thành công cho nhiều sản phẩm thẻ nhớ và ổ cứng của Samsung.

Năm 2003, Samsung lần đầu được công nhận là thương hiệu số một thế giới về bộ nhớ Flash nhờ đột phá công nghệ về thẻ nhớ Secure Digital. Bước ngoặt tiếp theo củng cố vị thế dẫn đầu là việc Samsung giới thiệu bộ nhớ flash V-NAND (hay NAND dọc) đầu tiên trên thế giới.

Việc sử dụng cấu trúc 3D dọc mang tính cách mạng của công nghệ V-NAND giúp sản phẩm thẻ nhớ và bộ nhớ của hãng đạt đến độ bền cũng như hiệu suất cao vượt trội. Với di sản công nghệ vững chắc trong quá khứ cùng tinh thần đổi mới sáng tạo không ngừng nghỉ, Samsung hiện sở hữu nhiều công nghệ ổ cứng tân tiến, đáp ứng mọi nhu cầu từ sử dụng hàng ngày đến xử lý AI, đồ hoạ 3D và video.

“Át chủ bài” mới trong kỷ nguyên AI

Các công nghệ bộ nhớ Flash đột phá cho phép Samsung tạo ra nhiều sản phẩm ổ cứng SSD gắn trong, đáp ứng nhiều nhu cầu từ đơn giản đến phức tạp trong kỷ nguyên AI.

Samsung 9100 PRO NVMe SSD là đại diện nổi bật. Hiệu suất PCIe 5.0 đột phá cho phép dòng ổ cứng gắn trong này đạt tốc độ đọc/ghi tuần tự nhanh lên đến 14.800/13.400 MB/s (nhanh gấp đôi 990 PRO). Tốc độ đọc/ghi ngẫu nhiên cũng bứt phá lên đến 2.200K/2.600K IOPS, giúp xử lý đồng thời nhiều dữ liệu rời rạc rất nhanh.

Tất cả mang đến hiệu suất đầu ra tốt và thời gian tải tức thì cho game “khủng”, tác vụ nặng và cả ứng dụng AI. Với dung lượng mở rộng lên đến 8 TB, sản phẩm cho phép người dùng thoải mái lưu trữ trong quá trình chỉnh sửa video, tác phẩm 3D và thậm chí các phiên livestream dài.

Samsung 9100 PRO NVMe SSD sở hữu tốc độ nhanh với hiệu suất PCIe 5.0 đột phá.

Để củng cố hiệu suất tối ưu, Samsung 9100 PRO NVMe SSD được trang bị cấu trúc nguồn bộ điều khiển 5 nm hiện đại giúp tăng hiệu quả sử dụng điện năng đến 49% so với 990 PRO. Hệ thống kiểm soát nhiệt độ ưu việt đảm bảo luồng công việc của người dùng không bị gián đoạn, cho phép chạy ứng dụng nặng nhất với hiệu suất PCIe 5.0 tối đa.

Sản phẩm ổ cứng gắn trong nổi bật khác là Samsung 990 EVO Plus. Được trang bị công nghệ NAND mới nhất, sản phẩm đạt tốc độ đọc/ghi tuần tự lên đến 7.250/6.300 MB/s (nhanh hơn 45% so với thế hệ tiền nhiệm). Hiệu quả tiết kiệm năng lượng tăng 73% nhờ bộ điều khiển phủ nickel, giúp đạt được nhiều MB/s hơn trên mỗi watt, đồng thời duy trì hiệu suất và khả năng kiểm soát nhiệt.

Sản phẩm mang đến sự linh hoạt vượt trội với dung lượng mở rộng lên đến 4 TB và tốc độ ghi nhanh hơn nhờ công nghệ Intelligent TurboWrite 2.0 cùng vùng TurboWrite mở rộng mới.

Samsung 990 EVO Plus tiết kiệm đến 73% năng lượng trong quá trình vận hành.

Với danh mục sản phẩm bộ nhớ Flash đa dạng, đặc biệt là các dòng ổ cứng gắn trong, Samsung đang tiếp tục củng cố ngôi vương duy trì suốt nhiều thập niên. Đây là cái tên đáng tin cậy khi người dùng muốn tìm kiếm các dòng ổ cứng vượt trội về hiệu suất, độ bền cùng khả năng tương thích đa thiết bị.