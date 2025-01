Loạt dự án thi công rầm rộ dọc tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên

Được xây dựng rầm rộ nhất hiện tại là dự án The Metropole Thủ Thiêm (tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm, TP Thủ Đức) được phát triển bởi tập đoàn SonKim Land. Dự án được khởi công từ quý II/2020, đến cuối năm 2021 bắt đầu bàn giao phân khu The Galleria Residence. Các phân khu The Crest Residence, The Opera Residence cũng được hoàn thành vào năm 2023, 2024.