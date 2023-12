Loạt bom tấn đáng mong chờ trong năm 2024

Kingdom of the Planet of the Apes lấy bối cảnh hàng trăm năm sau War for the Planet of the Apes (2017) khi ​​loài khỉ đã thống trị Trái Đất. Bộ phim xoay quanh màn đối đầu giữa Noa và phản diện Proximus Caesar. Phần hiệu ứng hình ảnh được làm mới kết hợp loạt khung cảnh hùng vĩ tại vương quốc khỉ hứa hẹn khiến người xem phải choáng ngợp. Ảnh: 20th Century Studios.