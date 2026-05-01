Loạt biển 'ngũ quý' siêu đẹp sắp lên sàn đấu giá

  • Thứ năm, 7/5/2026 00:05 (GMT+7)
Trong phiên đấu giá thứ 10, hàng loạt biển số ôtô và xe máy siêu đẹp có dãy số 567.89, 888.88, 999.99... được đưa lên sàn.

Cục CSGT (Bộ Công an) và đơn vị tổ chức đấu giá biển số xe vừa có kế hoạch tổ chức phiên đấu giá biển số xe thứ 10 với hơn 1,4 triệu biển số dành cho ôtô, xe máy.

Phiên 10 diễn ra từ 11/5 với hàng loạt biển số siêu đẹp dành cho xe ôtô như: 15B-555.55, 15AC-555.55, 19B-567.89, 19AB-999.99, 30D-555.55, 29AB-999.99, 30D-567.89.

Nhiều biển số ngũ quý cho xe máy cũng được niêm yết gồm: 29AH-567.89, 30D-666.66, 29AH-888.88, 30D-777.77, 29AH-999.99, 36B-567.89, 69AB-888.88, 79A-999.99, 99AB-888.88, 99B-666.66, 99AB-999.99…

Theo quy định, giá khởi điểm của một biển số ôtô đưa ra đấu giá là 40 triệu đồng và 5 triệu đồng với biển số mô tô, xe gắn máy.

Từ phiên đấu giá thứ 10, Cục CSGT sẽ cấp quyết định xác nhận biển số trong ngày với biển số chỉ có một người đăng ký tham gia đấu giá; trường hợp từ hai người trở lên thì thời gian cấp là ba ngày (rút ngắn so với Nghị định 156).

Theo thống kê của Cục CSGT, từ thời điểm bắt đầu đấu giá biển số xe (15/9/2023) đến nay, các đơn vị đã tổ chức thành công 9 phiên đấu giá với hơn 14 triệu biển số xe. Trong đó, có hơn 250.000 biển số đã được đưa ra đấu giá.

Tổng số tiền trúng đấu giá đạt gần 14.000 tỷ đồng. Số tiền người trúng đấu giá đã nộp vào tài khoản chuyên thu để nộp ngân sách Nhà nước là 11.400 tỷ đồng.

Năm 2025 tổ chức đấu giá thành công 50.976 biển số xe ôtô, 89.974 biển số xe mô tô với số tiền 5.155 tỷ đồng. Trong đó có 50.407 biển số xe ôtô, 87.452 biển số xe mô tô đã nộp ngân sách Nhà nước với số tiền 4.976 tỷ đồng.

