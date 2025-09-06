Loạt ảnh táo bạo của diễn viên Maeng Seung Ji

Maeng Seung Ji khoe vóc dáng trong loạt ảnh mới. Vừa qua, nữ diễn viên giảm được 10 kg nhờ chế độ ăn khoa học.

Những ngày qua, trên trang cá nhân, nữ diễn viên Maeng Seung Ji chia sẻ nhiều ảnh mặc trang phục táo bạo gây sốc. Trong các hình ảnh, nữ diễn viên mặc bikini chất liệu xuyên thấu hoặc nội y nhỏ, theo mốt underboob. Loạt ảnh của Maeng Seung Ji lập tức gây xôn xao.

Nữ diễn viên chia sẻ loạt ảnh để đánh dấu cột mốc giảm được 10 kg, từ 62 kg xuống còn 52 kg.

Hình ảnh táo bạo của Maeng Seung Ji. Ảnh: @maengseungzi.

Theo Chosun, để giảm cân, Maeng Seung Ji áp dụng chế độ sinh hoạt khoa học. Việc đầu tiên sau khi cô thức dậy là uống nước ấm. Uống nước khi bụng đói như Maeng Seung Ji có thể giúp giảm cân, vì nó đốt cháy calo khi tiêu hóa nước.

Lý do nên uống nước ấm là nước lạnh có thể làm giảm nhiệt độ cơ thể và cản trở quá trình tiêu hóa, trong khi nước nóng có thể gây kích ứng niêm mạc dạ dày. Cảm giác no sau khi uống nước cũng giúp ngăn ăn quá nhiều. Uống nhiều nước có thể giúp đào thải các chất thải gây viêm mãn tính và tăng cường khả năng miễn dịch.

Maeng Seung Ji tiết lộ ngoài nước lọc, cô thường xuyên bổ sung men vi sinh vào buổi sáng. Men vi sinh là vi khuẩn phân hủy đường để sản xuất axit lactic, giúp nhu động ruột hoạt động trơn tru.

Maeng Seung Ji ra mắt năm 2013 với tư cách là thành viên khóa 20 của chương trình hài kịch của đài MBC. Cô cũng là phóng viên được yêu mến của Section TV Entertainment Reports và cũng hoạt động tích cực trên YouTube. Những năm gần đây, cô chuyển hướng sang làm diễn viên.