Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Khỏi bệnh không cần thuốc

Cuốn sách này mang đến những kiến thức bổ ích về dinh dưỡng, giúp người đọc xây dựng chế độ ăn hợp lý, từ đó giúp cơ thể khỏe mạnh hơn.

Xuất bản

Loại vitamin quan trọng dần biến mất trong tự nhiên

  • Chủ nhật, 5/10/2025 06:39 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Vitamin B12 được tổng hợp từ các vi sinh vật trong đường ruột động vật. Ngày nay, trong điều kiện nuôi nhốt nghiêm ngặt về vệ sinh, loại vitamin này dần biến mất trong tự nhiên.

An uong khoa hoc anh 1

Trong gan động vật chứa lượng lớn vitamin B12. Ảnh minh họa: L.C.

Với số lượng "bệnh nhà giàu" ngày càng tăng hoặc là xuất phát từ mối quan tâm tới an toàn thực phẩm, hiện càng có nhiều người bắt đầu thử thức ăn chay. Một số người có thể lo lắng rằng người ăn chay bị thiếu hụt các chất dinh dưỡng vốn chỉ có trong các chế phẩm từ động vật hay không.

Nếu bạn băn khoản về vấn đề này, hãy tự hỏi bản thân một câu hỏi khác: Động vật có thể tổng hợp được các chất dinh dưỡng này không? Nếu có thể, điều đó có nghĩa là bản thân chúng ta cũng có thể. Con người là một thành viên trong đại gia đình động vật, vì thế ta không cần ăn động vật.

Nếu không thể, động vật nhất định phải lấy nguồn dinh dưỡng ấy từ các loại thực vật nào đó, cuối cùng thì chắc chắn có thể truy ngược đến khởi nguồn phi động vật nào đó. Vì vậy, về mặt logic, nhân loại không cần ăn chế phẩm từ động vật. Đại khái là như vậy.

Ví dụ như vitamin B12, người ta cho rằng chất dinh dưỡng này chỉ tồn tại trong thức ăn có nguồn gốc động vật nên phải do động vật tổng hợp thành. Sai lầm! Nếu động vật có thể tổng hợp thành, thì con người cũng có thể tổng hợp được. Do vậy, động vật hẳn đã thu được vitamin B12 từ nguồn nào đó.

Sau khi nghiên cứu, phân tích tỉ mỉ, chúng tôi phát hiện ra vitamin B12 được vi sinh vật tổng hợp thành, chẳng hạn như vi khuẩn trong ruột người.

Vi khuẩn trong ruột tổng hợp nên B12, vậy tại sao những người ăn chay lại thiếu nó được? Đó là do ở loài người, đoạn ruột hấp thụ B12 nằm trước đoạn ruột nơi chứa vi khuẩn tổng hợp B12. Vì thế, B12 là một chất dinh dưỡng rất đặc biệt, cần được đào thải ra ngoài trước rồi mới hấp thụ trở lại vào cơ thể.

Trong môi trường tự nhiên, có rất nhiều vi khuẩn có thể tổng hợp được vitamin B12. Trước đây, phân chuồng được sử dụng trong nông nghiệp. Các thành phần khác bao gồm phân người và động vật. Vì vậy, cây trồng được bón phân chuồng sẽ có B12.

Hiện nay, chúng ta sử dụng phân bón hóa học. Phân hóa học không những không có vi khuẩn và B12 mà còn giết chết các vi khuẩn vốn có trong đất. Vì vậy, cây trồng ngày nay về cơ bản không chứa B12.

Trong cuộc sống trường kỳ ở thành phố, chúng ta bị bao quanh bởi các loại chất khử trùng khác nhau như xà bông, bột giặt, nước rửa tay. Điều này cũng khiến chúng ta càng ngày càng ít có cơ hội để tiếp nhận B12 một cách trực tiếp từ thực phẩm và môi trường. Do đó việc thiếu B12 là do điều kiện vệ sinh và canh tác hiện đại tạo nên.

Tại sao trong thực phẩm có nguồn gốc động vật lại có B12?

Trong dạ dày các loại động vật nhai lại như bò và dê có chứa vi khuẩn có thể tổng hợp B12. Như vậy, B12 có thể hấp thu trực tiếp trong ruột. Các động vật khác như lợn và gà, trong điều kiện chăn nuôi trước kia, có thể tự cung cấp B12 từ phân của chính chúng.

Nhưng trong môi trường chăn nuôi quy mô lớn ngày nay, do lo ngại ô nhiễm phân, nước tiểu và ôn dịch bùng phát, điều kiện vệ sinh khắt khe hơn và không thể thu được B12 tự nhiên.

Vì vậy, B12 thường được bổ sung vào thức ăn gia súc. Trên thực tế, mỗi năm, toàn thế giới sản xuất hơn 40 tấn vitamin B12, quá nửa trong số đó được chuyển đến các nông trại.

Từ Gia/ Huy Hoàng Books & NXB Dân trí

Ăn uống khoa học vitamin B12 động vật dinh dưỡng

    Đọc tiếp

    Loi ich nhan tien cua viec an chay hinh anh

    Lợi ích nhãn tiền của việc ăn chay

    19 giờ trước 13:00 4/10/2025

    0

    Với các bệnh nhân mắc cao huyết áp, đái tháo đường, mỡ máu cao, việc ăn chay hoàn toàn giúp cải thiện các chỉ số trong công thức máu, cơ thể khỏe mạnh hơn và đẩy lùi bệnh tật.

    Thoi diem quan trong de dam phan ve luong hinh anh

    Thời điểm quan trọng để đàm phán về lương

    1 giờ trước 07:17 5/10/2025

    0

    Ngay từ khi phỏng vấn, bạn cần mạnh dạn đàm phán về vấn đề lương và các khoản phụ cấp khác. Khi trao đổi với nhà tuyển dụng, hãy cho họ thấy bản thân xứng đáng với mức lương đó.

    Thuc te su dung AI trong gioi xuat ban quoc te hinh anh

    Thực tế sử dụng AI trong giới xuất bản quốc tế

    2 giờ trước 06:08 5/10/2025

    0

    Gần một nửa số chuyên gia trong ngành sách đang sử dụng AI cho công việc. Tuy nhiên, có tới 98% bày tỏ lo ngại đáng kể về việc triển khai AI, theo dữ liệu khảo sát mới từ Nhóm nghiên cứu ngành sách (BISG).

    SÁCH HAY

    Mot chien dich o Bac Ky hinh anh

    Một chiến dịch ở Bắc Kỳ

    07:39 17/9/2020 07:39 17/9/2020

    0

    Thị dân và quan lại mặc lễ phục lui tới thăm viếng nhau, tặng nhau những lá thiếp lớn màu đỏ và quà cáp.

    Di nhu to giay trang hinh anh

    Đi như tờ giấy trắng

    20:50 21/9/2020 20:50 21/9/2020

    0

    Một trong những chuyến đi vào mùa Giáng sinh ghi dấu mãi trong tôi chính là về Đường Lâm, hay đúng hơn là về những ngôi làng quanh vùng Ba Vì, Sơn Tây.

    Nhung ba chu khong gian hinh anh

    Những bá chủ không gian

    20:00 30/8/2020 20:00 30/8/2020

    0

    Khi Blue Origin phóng và hạ cánh thành công tên lửa New Shepard, Jeff Bezos chỉ viết vài dòng trên Twitter. Trái lại, Elon Musk "tuôn" cả tràng dài trên mạng xã hội.

    Nguoi tre thoi 4.0 - Uy quyen long lay hinh anh

    Người trẻ thời 4.0 - Uy quyền lộng lẫy

    08:53 30/8/2020 08:53 30/8/2020

    0

    Trong số những kỹ năng mà người lao động phải có nếu không muốn bị bỏ lại phía sau, tư duy phản biện được nhiều người đặc biệt lưu ý.

    Di bo xuyen Viet voi cay dan guitar hinh anh

    Đi bộ xuyên Việt với cây đàn guitar

    20:33 12/8/2020 20:33 12/8/2020

    0

    Thiên nhiên luôn biết cách chữa lành những tổn thương trong tôi. Thiên nhiên là mẹ, là người thầy hướng dẫn mỗi khi tôi lạc lối trong cuộc đời này.

    Loan 12 su quan hinh anh

    Loạn 12 sứ quân

    11:02 16/8/2020 11:02 16/8/2020

    0

    Sau khi Ngô Xương Xí chết, họ Ngô hết người kế vị. Trong nước một ngày không thể không có vua, Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi, lấy tôn hiệu là Vạn Thắng Vương.

    Nhung ngay cach ly hinh anh

    Những ngày cách ly

    19:42 5/8/2020 19:42 5/8/2020

    0

    Phải chăng chỉ cần có độ lùi của thời gian và trải nghiệm, con người có thể nhìn sự việc bằng góc độ hoàn toàn khác?

    Machiavelli hinh anh

    Machiavelli

    18:04 17/8/2020 18:04 17/8/2020

    0

    Leonardo và Michelangelo - hai nghệ sĩ tài năng - cùng làm việc trong một tòa nhà. Điều đó cho thấy Florence từng quy tụ nhiều ngôi sao sáng.

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý