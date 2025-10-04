Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Khỏi bệnh không cần thuốc

Cuốn sách này mang đến những kiến thức bổ ích về dinh dưỡng, giúp người đọc xây dựng chế độ ăn hợp lý, từ đó giúp cơ thể khỏe mạnh hơn.

Lợi ích nhãn tiền của việc ăn chay

  • Thứ bảy, 4/10/2025 13:00 (GMT+7)
  • 48 phút trước

Với các bệnh nhân mắc cao huyết áp, đái tháo đường, mỡ máu cao, việc ăn chay hoàn toàn giúp cải thiện các chỉ số trong công thức máu, cơ thể khỏe mạnh hơn và đẩy lùi bệnh tật.

An uong khoa hoc anh 1

Ăn chay mang lại nhiều lợi ích sức khỏe, đặc biệt với người cao tuổi. Ảnh minh họa: SK&ĐS.

Tôi thường được hỏi về tình trạng tự khỏi bệnh: “Bác sĩ Từ, ăn chay có phải thuốc chữa bách bệnh không?” Tôi trả lời rằng ăn chay không chữa được bệnh gì cả. Điều duy nhất một chế độ ăn chay có thể làm là giúp chúng ta ngừng tự hại bản thân. Sau đó, khả năng tự phục hồi của cơ thể đã chữa lành cho bạn.

Tuyệt đại đa số các bệnh trong xã hội ngày nay, dù đó là bệnh tim mạch, đái tháo đường, ung thư hay các bệnh tự miễn dịch, đều là kết quả của việc tự làm tổn thương bản thân.

Chỉ khi ngừng tự làm hại bản thân, sức mạnh tự phục hồi bẩm sinh của chúng ta mới có thể bắt đầu phát huy tác dụng. Chỉ cần ngừng tự làm hại bản thân, sức mạnh tự chữa lành của chúng ta mới có thể thăng hoa.

Các số liệu khoa học cho thấy ăn chay lành mạnh từ 2 đến 4 tuần, bệnh nhân đái tháo đường có thể giảm hoặc ngừng thuốc, mỡ máu của bệnh nhân mỡ máu cao sẽ giảm rất nhiều, các triệu chứng tăng huyết áp thuyên giảm nhanh, cân nặng giảm xuống thấy rõ và khả năng chống ung thư của cơ thể sẽ được tăng lên gấp bội, các triệu chứng bệnh phong thấp cũng giảm đi rõ rệt.

Đây giống như một căn phòng tối, dù đã tối bao lâu chăng nữa thì mọi ngóc ngách của căn phòng cũng sẽ được chiếu sáng rạng rỡ ngay khi bạn vén rèm che nắng.

Khi bị bệnh, chúng ta uống thuốc, tìm phương thuốc dân gian, bổ sung chất dinh dưỡng, thực hiện các ca phẫu thuật, thậm chí cầu xin Quán Thế Âm Bồ tát, vái tứ phương để tìm cho ra cọng rơm cứu mạng.

Nhưng kết quả thường không có được thuốc tốt, uống xong không thấy hiệu quả, cắt cơn xong lại thấy bệnh trở lại. Chúng ta quên rằng chìa khóa của sức khỏe nằm trong tay của chính mình. Khả năng tự phục hồi bên trong cơ thể có thể chữa khỏi mọi bệnh tật.

Mỗi cá nhân đều là người duy nhất chịu trách nhiệm về sức khỏe của chính mình. Không có bất kỳ ai hay cái gì khác có thể chịu trách nhiệm về sức khỏe của chúng ta. Vì vậy, ta chỉ có thể tập trung vào bản thân và tin tưởng vào khả năng tự chữa lành bẩm sinh. Và nhiệm vụ của bác sĩ cùng lắm là giúp ta tự chữa bệnh mà thôi.

Vì là người chịu trách nhiệm đầu tiên nên thái độ của chúng ta sẽ quyết định kết quả. Rất nhiều người bảo ăn chay ít chất béo tốt nhưng tôi thích ăn XXX, có thể ăn kèm một chút XXX được không? Tôi phải đi giao lưu, thỉnh thoảng ăn này nọ một chút có được không? Có thể ăn chay bán phần không? Thực phẩm hữu cơ quá đắt...

Nếu không vặn chặt vòi nước thì sàn nhà vẫn cần lau liên tục, bệnh sẽ mãi không khỏi. Chúng ta đã quen với việc kinh doanh, và đến sức khỏe của chính mình ta cũng dám mặc cả. Ăn phải đồ chay giả, không thực hiện nghiêm túc chế độ ăn chay sẽ gây hại cho sức khỏe.

Chúng ta đã quen làm ăn với chính mình. Tâm thái muốn giảm giá mọi thứ, từ chối theo đuổi sự hoàn hảo không chỉ là chướng ngại trên phương diện sức khỏe mà còn là trở ngại lớn nhất đối với phát triển bản thân và phát triển sự nghiệp.

Từ Gia/ Huy Hoàng Books & NXB Dân trí

