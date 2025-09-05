Loại tên lửa đáng sợ nhất trong bộ ba hạt nhân của Trung Quốc

Tên lửa JL-3 của Trung Quốc củng cố khả năng răn đe hạt nhân, có thể tấn công phạm vi liên lục địa từ những vùng biển an toàn.

Trung Quốc trưng bày tên lửa đạn đạo liên lục địa phóng từ tàu ngầm JL-3. Ảnh: Reuters.

JL-3 là tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM) thế hệ thứ ba, giúp Trung Quốc tăng cường đáng kể năng lực răn đe hạt nhân trên biển. Tên lửa xuất hiện trên Quảng trường Thiên An Môn trong Lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng phát xít Nhật trong Thế chiến II của Trung Quốc hôm 3/9.

Tên lửa này, bắn từ tàu ngầm với tầm bắn trên 9.000 km, đem lại cho Hải quân Trung Quốc (PLAN) khả năng tác động vượt xa bờ biển nước này.

Được phát triển trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị leo thang, JL-3 thể hiện cam kết của Trung Quốc trong việc hiện đại hóa “bộ ba hạt nhân” gồm: hệ thống hạt nhân trên bộ, trên không và trên biển. Với tầm bắn liên lục địa và khả năng mang nhiều đầu đạn, JL-3 đưa Trung Quốc trở thành đối thủ đáng gờm của Mỹ và các đồng minh.

JL-3 của Trung Quốc khiến cho các cường quốc hạt nhân khác phải do dự trong việc triển khai lực lượng, bởi nguy cơ hứng chịu một cuộc trả đũa toàn diện.

Nguồn gốc của vũ khí đáng sợ này bắt đầu từ năm 2010, khi Trung Quốc tìm cách tăng cường năng lực tàu ngầm hạt nhân. Kế thừa từ JL-2, JL-3 khắc phục hạn chế về tầm bắn và nguy cơ bị đánh chặn. Đến năm 2022, Hải quân Mỹ xác nhận tàu ngầm của Trung Quốc đã được trang bị JL-3, đánh dấu việc loại tên lửa này chính thức đi vào biên chế.

JL-3 là tên lửa SLBM sử dụng nhiên liệu rắn, giúp tăng khả năng sẵn sàng phóng và giảm nguy cơ bị phát hiện so với tên lửa dùng nhiên liệu lỏng. JL-3 có tầm bắn trên 9.000 km, với tới các mục tiêu ở xa từ các “pháo đài” an toàn như Biển Đông mà không cần tiến vào vùng biển Thái Bình Dương, nơi Hải quân Mỹ có nhiều ưu thế.

Tên lửa này được trang bị nhiều đầu đạn hạt nhân độc lập, có thể mang tối đa 3 đầu đạn, giúp tăng khả năng xuyên thủng lá chắn tên lửa.

Mỗi tàu ngầm lớp Tấn (Type 094) của Trung Quốc có thể mang 12 quả JL-3. Với 6 tàu ngầm Type 094 đang hoạt động, Trung Quốc duy trì khả năng tuần tra trên biển gần như liên tục. Những thông số này khiến JL-3 trở thành trụ cột trong năng lực tấn công hạt nhân của Trung Quốc.

Theo các chuyên gia, Bắc Kinh đang phát triển lực lượng hạt nhân trung bình, với hơn 600 đầu đạn triển khai trong năm 2024 và dự báo vượt 1.000 đầu đạn vào năm 2030.