Loại rượu từng được xem là 'bí ẩn' với người Mỹ

Vodka là một loại rượu quen thuộc ở Nga và Ba Lan, nhưng nó lại ít xuất hiện trên đất Mỹ vào giữa thế kỷ XX. Đây là một loại rượu mạnh, khiến nhiều người phải dè chừng khi thử nó.

Các loại rượu mạnh thường được uống bằng cốc dáng thấp. Ảnh: R.N.

Aquavit có ý nghĩa thế nào đối với bán đảo Scandinavia thì vodka cũng tương tự như vậy đối với Nga và Ba Lan. Tuy nhiên, trong khi aquavit có cách làm giống gin, vodka lại giống whisky. Thực ra, vodka chính là một loại whisky ngũ cốc nguyên chất, thường là lúa mì, ngô hoặc lúa mạch đen, với (như trong trường hợp của các loại whisky khác) một lượng nhỏ mạch nha.

Aquavit hay vodka đều không được lên tuổi. Cả hai loại đều được đóng chai ngay lập tức hoặc bảo quản trong bình thủy tinh cho đến khi đóng chai. Vodka nên uống trực tiếp và để thật lạnh, giống aquavit. Đây cũng là một loại rượu nền cocktail tuyệt vời và, do không có mùi hương rõ rệt, nó sẽ hòa lẫn với bất kỳ thứ gì. Về mặt này, vodka phù hợp hơn hẳn aquavit để pha chế cocktail.

Tiếc rằng, trong hiện tại, ở Mỹ không có vodka Nga. Trong số các hãng vodka nội địa tôi đã thử, nhãn hiệu Smirnoff cho đến giờ là ngon nhất. Vodka cũng có loại màu xanh, vàng hoặc hồng.

Bạn có thể tự làm loại màu vàng bằng cách nạo một ít vỏ chanh vàng, phơi khô trong hai hoặc ba ngày, rồi cho vào vodka - khoảng 2 ounce vỏ chanh vụn phơi khô cho chai vodka 25 ounce. Để khoảng một tuần hoặc 10 ngày, thỉnh thoảng lại lắc và rồi chắt rượu ra.

Loại màu xanh (thực ra là xanh pha vàng) được làm bằng cách pha vodka với một ít cỏ zubrowka. Loại rượu này có tên vodka Zubrowka (đọc là zu-brof’-ka). Đây là một loại vodka thơm. Rượu vodka hồng hay màu whisky được làm tương tự trừ việc thay cỏ zubrowka bằng quả tần bì đỏ. Nó được gọi là Jarzebiak (đọc là yar-zhen’-bee-ak).

Tôi phải ngả mũ trước các nhà sản xuất vodka Mỹ và bộ phận quảng cáo của họ, nhất là Heublein, những nhà sản xuất của nhãn hiệu Smirnoff, vì cái mà tôi coi là công trình quảng bá và bán hàng xuất sắc mà đất nước này từng chứng kiến.

Tôi không quá khắt khe về tuyên bố rằng vodka “không có vị rượu mạnh khó chịu”. Nếu bạn không thích vị rượu mạnh, sao bạn còn uống làm gì? Nhưng lời giới thiệu rằng vodka có thể “khiến bạn ná thở” cùng với hai tầng nghĩa kép là một trong những slogan quảng cáo thông minh nhất tôi từng gặp.

Tôi nghĩ phần lớn nhờ vào chiến thuật quảng cáo hoành tráng và đẩy mạnh bán hàng mà lượng vodka bán ra ở Mỹ đạt một kỷ lục gần như không tin nổi. Trước hết, khi chiến dịch mới bắt đầu, vodka gần như vô danh ở Mỹ.

Nó là một loại rượu bí ẩn đến từ bên kia Bức màn sắt [1] và, vì những lí do có thể hiểu được, chúng ta khá ác cảm với bất cứ thứ gì bắt nguồn từ phía bên đó. Những người (chủ yếu là công ty Heublein) định phổ biến vodka gặp vô số trở ngại và gần như không có lợi thế nào.

Thứ hai, so với các loại rượu có sự hấp dẫn mùi vị nổi bật như cognac, whisky ngô, whisky mạch đen, v.v., họ bắt đầu từ con số không. Vodka là một loại rượu không hề có sức hấp dẫn về mặt hương vị. Ngoài việc chứa cồn, quảng cáo nước lọc chưng cất thật khó nhằn xiết bao! Và hãy xem chuyện gì xảy ra.

Trong nửa đầu thập niên 1950, theo những số liệu được chính quyền liên bang công bố, có gần 387.000 gallon vodka được đóng chai ở Mỹ. Đến năm 1955, con số đã nhảy lên gần bảy triệu gallon. Trong đó, hơn một phần ba được bán ở bờ Thái Bình Dương và riêng Heublein bán hơn bốn mươi phần trăm tổng số lượng này.

Và làm thế nào mà loại rượu này, đứng trước mọi sự phản đối thông thường và có thể hiểu được, lại lập được kỷ lục thần kỳ về doanh số? Chà, đó là phần bất thường nhất của toàn bộ câu chuyện. Vodka chẳng là gì ngoài cồn ngũ cốc nồng độ cao và nước.

Nó chẳng khác gì “Mountain Dew”, “White Mule,” hoặc “Cawn Likker” (và một phần nhỏ được làm từ ngô) rất phổ biến ở vùng đất phía nam của chúng ta, có điều được chưng cất ở nồng độ còn cao hơn và, vì vậy, thậm chí còn kém hơn về đặc tính và mùi hương.

Điều luật của liên bang về “Sản xuất rượu chưng cất” xuất bản năm 1950, đoạn 183-531, có quy định rằng “Mọi loại rượu chưng cất ở nồng độ từ 190 trở lên sẽ được dán nhãn ‘Rượu Trung tính’ theo từ hoặc cụm từ miêu tả nguyên liệu được chưng cất”.

Sau đó, họ bắt đầu định nghĩa vodka (đoạn 183-533) là “Rượu trung tính được gia giảm để nồng độ không cao hơn 110 độ và không thấp hơn 80 độ, sau khi gia giảm, được xử lí bằng một trong các phương pháp sau để không có đặc tính, hương thơm, mùi vị rõ rệt…”.

Có khá nhiều phương pháp xử lí nhằm trung hòa hoặc loại bỏ các sản phẩm phụ trong quá trình lên men: cho rượu chảy liên tục qua than củi hoặc khuấy cùng than trong ít nhất tám tiếng đồng hồ hoặc bất kỳ phương pháp nào được chính quyền chấp thuận nhằm tạo ra sản phẩm “không có đặc tính, hương thơm, mùi vị rõ rệt tương đương”.

Nhìn chung, như tôi đã nói, rượu nào được chưng cất ở nồng độ càng thấp và đóng chai ở nồng độ càng cao, thì rượu đó càng tốt; rượu 200 độ (thực tế không thể nào đạt được) sẽ là cồn thuần khiết tuyệt đối. Cồn ngũ cốc bình thường vẫn bán nồng độ trung bình chỉ từ 190 đến 196 - phần lớn số đó thậm chí thấp hơn.

Do đó, nếu bạn cần cồn ngũ cốc để pha loãng cồn iôt hoặc để bóp lưng và hiệu thuốc ở góc phố đã đóng cửa, hãy dùng vodka. Tất nhiên vodka có một nửa là nước cất nhưng điều đó chẳng hại gì cho lưng của bạn.

Đã nhiều năm rồi, tôi không tìm được chai vodka Nga hay Ba Lan nào cả và tôi không có thông tin xác thực về cách nó được (hoặc đã từng được) sản xuất. Tuy nhiên, theo như tôi nhớ, nó còn ngon hơn cả Smirnoff của chúng ta [2].

Tôi cũng biết nó được chưng cất ở nồng độ 150o đến 160o, nếu chính xác, điều đó sẽ lí giải cho đặc tính và hương thơm vượt trội của vodka Nga cho dù nó có thể không làm cho bạn “ná thở” được đâu.

[1] Bức màn sắt: Là một biên giới vật lý lẫn tư tưởng mang tính biểu tượng chia cắt châu Âu thành hai khu vực riêng rẽ từ cuối Thế chiến II vào năm 1945 đến cuối cuộc Chiến tranh lạnh vào năm 1991.

[2] Tác giả sách là người Mỹ.