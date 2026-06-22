Loại rau được bình chọn là tốt nhất thế giới lại cực sẵn ở chợ Việt

Được các nhà khoa học xếp vào nhóm rau tốt nhất cho sức khỏe, cải xoong không phải là loại thực phẩm đắt đỏ hay khó tìm.

Tại Việt Nam, đây là loại rau quen thuộc, xuất hiện phổ biến ở các chợ và siêu thị. Vậy ăn cải xoong có tác dụng gì đối với sức khỏe?

Theo The Mirror, một nghiên cứu được công bố bởi Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) đã xếp hạng các loại rau dựa trên các chất dinh dưỡng mà chúng có và mật độ của các chất dinh dưỡng đó.

Chỉ có một loại rau đạt điểm tuyệt đối 100 và đó không phải là một loại thực phẩm hiếm, đắt tiền. Loại rau đó chính là cải xoong.

Loại rau lá này, với hương vị cay nồng đặc trưng, ​​đã vượt qua cải thảo, cải cầu vồng, lá củ dền và rau bina để giành vị trí đầu bảng.

Rau cải xoong có rất nhiều lợi ích cho sức khỏe, giàu vitamin A và kali hơn so với các loại rau diếp thông thường.

Báo cáo của CDC đã nghiên cứu hơn 40 loại "trái cây và rau quả giàu dinh dưỡng", được mô tả là "những thực phẩm có liên quan mật thiết nhất đến việc giảm nguy cơ mắc các bệnh mạn tính". Các nhà khoa học trước tiên đã lập ra "danh sách sơ bộ" các loại thực phẩm này dựa trên các tài liệu khoa học hiện có và hướng dẫn dành cho người tiêu dùng, sau đó tính toán điểm mật độ dinh dưỡng cho từng loại thực phẩm.

Các loại rau thuộc họ cải (cải xoong, bắp cải Trung Quốc, cải bẹ xanh, cải xoăn, rau arugula) và rau lá xanh (cải cầu vồng, lá củ cải đường, rau bina, rau diếp xoăn, xà lách lá) tập trung ở nửa trên của danh sách, trong khi các loại rau thuộc nhóm màu vàng/cam (cà rốt, cà chua, bí mùa đông, khoai lang), hành (hành lá, tỏi tây), cam quýt (chanh, cam, quýt chanh dây, bưởi) và quả mọng (dâu tây, mâm xôi) tập trung ở nửa dưới.

Thuộc họ Brassicaceae, cải xoăn có quan hệ họ hàng gần với bắp cải, cải xoăn, củ cải và mù tạt. Tiến sĩ Amy Lee, trưởng bộ phận dinh dưỡng của công ty Nucific, chia sẻ với Delish rằng : "Rau cải xoong có rất nhiều lợi ích cho sức khỏe. Giàu vitamin A và kali hơn so với các loại rau diếp thông thường. Nó cũng giàu vitamin C, là nguồn cung cấp canxi, sắt và vitamin E, cũng như vitamin K và vitamin B6".

Lợi ích sức khoẻ của cải xoong

Bảo vệ sức khỏe tim mạch, giảm cholesterol: Cải xoong chứa nhiều chất chống oxy hóa, đặc biệt là carotenoid (lutein và zeaxanthin), giúp giảm huyết áp, giảm nguy cơ mắc bệnh tim và hạn chế các cơn đau tim, đột quỵ. Ngoài ra, cải xoong còn chứa các gốc nitrat tự nhiên giúp làm giãn mạch máu, cải thiện lưu thông máu và giảm áp lực lên tim.

Ngăn ngừa loãng xương: Nhiều người thường nghĩ đến canxi khi nói về xương, nhưng Vitamin K mới là nhân tố quyết định giúp cơ thể hấp thụ canxi hiệu quả. Chỉ cần ăn một lượng nhỏ cải xoong mỗi ngày, bạn đã cung cấp đủ lượng Vitamin K cần thiết, giúp xương chắc khỏe và giảm nguy cơ gãy xương ở người lớn tuổi.

Tăng cường hệ miễn dịch: Với hàm lượng Vitamin C dồi dào (thậm chí nhiều hơn cả cam/chanh trên cùng một trọng lượng), cải xoong là "vũ khí" tuyệt vời giúp cơ thể chống lại các tác nhân gây bệnh từ môi trường. Vitamin C kích thích sản sinh bạch cầu, tăng cường hàng rào bảo vệ tự nhiên của cơ thể.

Hỗ trợ giảm cân và giữ dáng hiệu quả: Nếu bạn đang tìm kiếm một thực phẩm cho thực đơn Eat Clean hoặc giảm cân, cải xoong là lựa chọn hoàn hảo. Một chén cải xoong chỉ chứa khoảng 4 calo.

Bảo vệ thị lực, giảm mỏi mắt: Hai chất chống oxy hóa lutein và zeaxanthin có trong cải xoong là những hợp chất thiết yếu để bảo vệ mắt khỏi tác hại của ánh sáng xanh từ màn hình điện thoại, máy tính. Chúng cũng giúp ngăn ngừa bệnh thoái hóa điểm vàng và đục thủy tinh thể do tuổi tác.

Thanh lọc cơ thể, giải độc gan: Trong Đông y, cải xoong có tính hàn, vị hơi đắng và hăng, có tác dụng thanh nhiệt, lợi tiểu và giải độc rất tốt. Ăn cải xoong giúp kích thích các enzyme giải độc trong gan, hỗ trợ quá trình đào thải độc tố ra khỏi cơ thể một cách tự nhiên