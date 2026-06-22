Thực phẩm 'nuôi dưỡng' não bộ khỏe mạnh

Dinh dưỡng đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển và hoạt động của não bộ. Ăn thường xuyên cá hồi, quả bơ, trứng, hạt lanh giúp hỗ trợ chức năng não ở cả trẻ em và người lớn.

Não bộ là hệ thống xử lý trung tâm của con người. Não bộ khỏe mạnh có nghĩa là bộ não đó có khả năng tập trung, suy nghĩ hợp lý, ghi nhớ các sự kiện, kế hoạch, học tập... bình thường.

Đặc biệt, đối với trẻ nhỏ, não bộ phát triển với tốc độ rất nhanh trong những năm đầu đời. Đây là giai đoạn hình thành hàng tỷ kết nối thần kinh, tạo nền tảng cho khả năng ngôn ngữ, tư duy, cảm xúc và học tập sau này. Vì vậy, việc cung cấp đầy đủ dưỡng chất cho não bộ không chỉ giúp trẻ phát triển trí tuệ mà còn hỗ trợ khả năng tập trung, ghi nhớ và tiếp thu kiến thức trong quá trình trưởng thành.

Chế độ ăn uống cân bằng, giàu omega-3, choline, sắt, kẽm, folate và các chất chống oxy hóa có thể góp phần hỗ trợ sự phát triển khỏe mạnh của não bộ. Những dưỡng chất này tham gia vào quá trình hình thành tế bào thần kinh, dẫn truyền tín hiệu giữa các tế bào não và bảo vệ não khỏi tác động của stress oxy hóa.

Dưới đây là một số thực phẩm còn đặc biệt giàu dưỡng chất có lợi cho não, giúp hỗ trợ trí nhớ, khả năng tập trung và sức khỏe thần kinh lâu dài.

Cá hồi tự nhiên

Theo WebMD, các loại cá béo như cá hồi được xem là "siêu thực phẩm" cho não bộ nhờ chứa hàm lượng cao axit béo omega-3 tự nhiên. Những chất béo lành mạnh này không chỉ giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch mà còn góp phần giảm nguy cơ các bệnh lý liên quan đến não.

Nhiều người lựa chọn bổ sung dầu cá, tuy nhiên các nghiên cứu cho thấy việc ăn cá trực tiếp có thể mang lại lợi ích rõ rệt hơn cho não bộ. Vì vậy, các chuyên gia khuyến nghị nên ưu tiên bổ sung omega-3 thông qua thực phẩm.

Ngoài cá hồi, các loại cá béo khác cũng là nguồn omega-3 dồi dào, gồm cá thu, cá hồi nước ngọt, cá trích, cá mòi.

Cá béo có thể loại bỏ các chất béo tích tụ trong động mạch, giúp máu lưu thông lên não tốt hơn. Ảnh: Shutterstock.

Trứng

Trứng là thực phẩm giàu dinh dưỡng và thường được nhiều trẻ nhỏ yêu thích. Loại thực phẩm này cung cấp nhiều dưỡng chất quan trọng cho não bộ như choline, vitamin B12 và protein. Trong đó, choline đóng vai trò đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển bình thường của não bộ.

Hạt lanh và hạt chia

Các loại hạt và quả hạch là nguồn cung cấp omega-3 thực vật phong phú. Trong đó, hạt lanh và hạt chia đặc biệt giàu vitamin E - chất chống oxy hóa có vai trò bảo vệ tế bào thần kinh khỏi tổn thương do gốc tự do. Ngoài ra, bạn cũng có thể ăn quả óc chó, hạnh nhân, hạt dẻ cười.

Quả bơ

Bơ chứa nhiều vitamin E, vitamin C và folate - những dưỡng chất cần thiết cho hoạt động của não bộ. Loại quả này cũng cung cấp chất béo không bão hòa đơn và lượng omega-3 nhất định, góp phần hỗ trợ chức năng nhận thức và sức khỏe tim mạch.

Việt quất

Việt quất là loại quả nổi tiếng nhờ hàm lượng flavonoid và chất chống oxy hóa cao. Các hợp chất này có thể giúp cải thiện trí nhớ, đồng thời giảm viêm - yếu tố được cho là liên quan đến quá trình suy giảm nhận thức theo tuổi tác.

Ngũ cốc nguyên hạt

Ngũ cốc nguyên hạt cung cấp carbohydrate - nguồn năng lượng quan trọng cho cả cơ thể và não bộ. Chúng cũng giàu vitamin, khoáng chất và chất xơ, giúp bảo vệ sức khỏe tim mạch, từ đó gián tiếp hỗ trợ sức khỏe não bộ. Một số loại ngũ cốc nguyên hạt tốt cho sức khỏe gồm gạo lứt, yến mạch, lúa mì nghiền, hạt quinoa, gạo lứt.