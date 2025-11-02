Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Phát minh ổ cắm lạ kỳ của người Nhật

  • Chủ nhật, 2/11/2025 07:41 (GMT+7)
  • 36 phút trước

Ổ cắm kỳ lạ của Kokuyo gây chú ý nhờ thiết kế tối giản, có thể kẹp vào bàn và cố định phích cắm chắc chắn, mang lại trải nghiệm tiện lợi.

Ổ cắm điện của Kokuyo có thiết kế kỳ lạ. Ảnh: Hisanori Kogure.

Kokuyo, thương hiệu Nhật Bản nổi tiếng với các sản phẩm văn phòng sáng tạo, vừa giới thiệu mẫu ổ cắm điện thế hệ mới mang tên "dải năng lượng" (Energy Bar). Sản phẩm gây ấn tượng với thiết kế thông minh, có thể kẹp vào cạnh bàn làm việc và sử dụng chỉ bằng một thao tác chạm nhẹ.

Khác với các ổ cắm truyền thống, Energy Bar của Kokuyo có cấu trúc dạng thanh tuyến tính, cho phép người dùng cắm phích ở bất kỳ vị trí nào dọc theo thanh. Thiết kế này giúp tối ưu không gian và mang lại cảm giác tự do, linh hoạt trong việc bố trí các thiết bị điện trên bàn.

Tuy nhiên, điểm đặc biệt của sản phẩm không chỉ nằm ở sự tiện lợi. Kokuyo đã khéo léo giải quyết mối lo ngại phổ biến khi sử dụng các ổ cắm dạng thanh, đó là tình trạng phích cắm dễ bị lỏng hoặc xê dịch. Cơ chế giữ chặt 2 chiều bên trong giúp phích cắm được cố định chắc chắn sau khi cắm vào, đồng thời ngăn tình trạng tiếp xúc giữa các phích liền kề. Nhờ vậy, người dùng có thể yên tâm sử dụng mà không lo mất an toàn.

Ổ cắm này có khả năng kết nối tối đa 5 phích cắm cùng lúc, đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng điện cho nhiều thiết bị trên bàn làm việc như máy tính, đèn bàn hay bộ sạc điện thoại. Bên cạnh tính năng, sản phẩm còn ghi điểm nhờ thiết kế tối giản và tinh tế, giúp bàn làm việc gọn gàng hơn.

Một ưu điểm khác là cơ chế kẹp linh hoạt, cho phép cố định ổ cắm ở mép bàn mà không cần khoan, dán hay sử dụng dụng cụ hỗ trợ. Người dùng có thể dễ dàng di chuyển và lắp đặt ở vị trí mong muốn, phù hợp với nhiều kiểu bàn và không gian làm việc khác nhau.

Với triết lý thiết kế đặc trưng của Kokuyo, Energy Bar là một phụ kiện nội thất thông minh, kết hợp hài hòa giữa công năng, thẩm mỹ và trải nghiệm người dùng. Đây có thể sẽ là lựa chọn hấp dẫn cho những ai đang tìm kiếm một giải pháp cấp điện gọn gàng, an toàn và tiện lợi cho bàn làm việc hiện đại.

