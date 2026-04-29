Loại giường yêu thích của Elon Musk

Eight Sleep, công ty giường thông minh được Elon Musk thường xuyên sử dụng, vừa chính thức ra mắt tại Trung Quốc với mục tiêu chiếm lĩnh thị trường.

Giường thông minh Eight Sleep Pod được nhiều tỷ phú như Elon Musk, Mark Zuckerberg sử dụng. Ảnh: Eight Sleep.

Eight Sleep xuất hiện Trung Quốc qua sự kiện tại cửa hàng flagship Inno100 ở Thâm Quyến. Đây là lần đầu tiên startup giường thông minh trị giá 1,5 tỷ USD từ Thung lũng Silicon đặt chân vào thị trường này sau 12 năm hoạt động.

Eight Sleep nổi tiếng với dòng sản phẩm Pod, sở hữu lớp phủ đặc biệt có thể tự động điều chỉnh nhiệt độ giường theo từng người trong khi ngủ. Elon Musk sử dụng sản phẩm này tại mọi nơi ông sinh sống. Mark Zuckerberg và tay đua F1 Charles Leclerc cũng là khách hàng trung thành với thương hiệu này. Dòng Pod đã đạt doanh số cộng dồn hơn 500 triệu USD trên toàn cầu.

Để vào Trung Quốc, Eight Sleep thực hiện chiến lược nhượng bộ đáng kể. Đầu tiên, công ty bỏ hoàn toàn phí đăng ký 199 USD /năm, khoản phí bắt buộc ở thị trường nước ngoài để mở khóa toàn bộ tính năng AI và điều khiển thông minh. Thứ hai, giá bán tại Trung Quốc thấp hơn đáng kể so với thị trường quốc tế. Model Pod5 kích thước tiêu chuẩn trên sàn thương mại điện tử Trung Quốc có giá 18.999 nhân dân tệ ( 2.850 USD ), thấp hơn nhiều so với mức 3.918 USD tại Mỹ.

Max, đồng sáng lập kiêm Giám đốc công nghệ của Eight Sleep, cho biết công ty quyết định tiến vào Trung Quốc vì sản phẩm Pod5 đã đủ trưởng thành và sau khi nhận vốn từ Sequoia China trong vòng Series D năm 2025.

"Eight Sleep trong năm 2025 đã có dòng tiền tự do dương. Điều đó có nghĩa chúng tôi vào Trung Quốc không phải để mở rộng bằng mọi giá", ông Max cho biết.

Giường thông minh Eight Sleep tự động điều chỉnh nhiệt độ theo nhu cầu người dùng. Ảnh: Eight Sleep.

Tuy nhiên, Eight Sleep phải cạnh tranh khốc liệt với các thương hiệu nội địa. Dreamok, startup đến từ Tô Châu có thiết kế gần như sao chép hoàn toàn Pod. Công ty này được thành lập bởi Bernie, cựu trưởng bộ phận lái xe thông minh của Xiaomi SU7. Ngoài ra còn có Xiri, thương hiệu đệm thông minh được ươm mầm từ hệ sinh thái Dreame, vừa hoàn thành vòng gọi vốn gần 100 triệu NDT ( 15 triệu USD ) đầu năm nay với định vị "đệm AI thông minh".

Eight Sleep đang tập trung vào nhóm khách hàng thu nhập cao trong giai đoạn đầu, bán qua JD.com và Tmall Luxury, cam kết cho dùng thử 30 ngày tại nhà và hoàn tiền nếu không hài lòng. Công ty đã mở rộng đội ngũ nhân sự tại Trung Quốc lên 40 người, chiếm gần 40% tổng nhân sự toàn cầu.