Loại cá chỉ từ 40.000/kg giàu DHA và canxi, nên có trong bữa ăn

Không đắt đỏ như cá hồi hay cá ngừ, cá mòi là loại cá biển có giá bình dân nhưng lại chứa nhiều dưỡng chất quan trọng như DHA, omega-3, canxi và protein, rất tốt cho sức khỏe.

Trong khi nhiều người tìm kiếm những thực phẩm đắt tiền để bồi bổ sức khỏe, cá mòi lại là lựa chọn vừa tiết kiệm vừa giàu giá trị dinh dưỡng. Loại cá nhỏ này xuất hiện phổ biến tại các chợ truyền thống và siêu thị với mức giá chỉ từ khoảng 40.000-70.000 đồng/kg tùy mùa vụ. Không chỉ dễ chế biến, cá mòi còn được các chuyên gia dinh dưỡng xếp vào nhóm cá giàu omega-3, DHA và canxi hàng đầu.

Ngoài ra, cá mòi có kích thước nhỏ và vòng đời ngắn nên thường tích lũy ít thủy ngân hơn các loại cá biển lớn như cá kiếm hoặc cá mập, giúp người tiêu dùng yên tâm hơn khi sử dụng.

Giàu DHA và omega-3, hỗ trợ phát triển não bộ

Theo Healthline, một trong những ưu điểm nổi bật nhất của cá mòi là hàm lượng omega-3, đặc biệt là DHA và EPA. DHA là thành phần cấu tạo quan trọng của não bộ và võng mạc. Chất này đóng vai trò thiết yếu đối với sự phát triển trí não, khả năng học tập và thị lực của trẻ nhỏ. Vì vậy, việc bổ sung cá mòi vào thực đơn có thể giúp trẻ nhận thêm nguồn DHA tự nhiên bên cạnh các thực phẩm khác.

Đối với phụ nữ mang thai, DHA góp phần hỗ trợ sự phát triển hệ thần kinh và não bộ của thai nhi. Nhiều chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo thai phụ nên bổ sung các loại cá ít thủy ngân nhưng giàu omega-3, trong đó cá mòi là lựa chọn phù hợp.

Ở người trưởng thành và người cao tuổi, omega-3 còn giúp duy trì chức năng nhận thức, hỗ trợ trí nhớ và giảm nguy cơ suy giảm nhận thức theo tuổi tác.

Cá mòi chứa nhiều dinh dưỡng tốt cho sức khỏe, thậm chí ăn được cả xương. Ảnh: Earth.

Ăn được cả xương, bổ sung canxi

Theo WebMD, cá mòi là một trong những nguồn canxi tự nhiên rất tốt nhờ phần xương mềm có thể ăn được. Nhiều người chỉ nghĩ đến sữa khi muốn bổ sung canxi, nhưng cá mòi cũng là thực phẩm đáng chú ý. Khi ăn cả xương, cơ thể sẽ hấp thu thêm lượng lớn canxi cùng với phốt pho và vitamin D - những dưỡng chất cần thiết cho sự phát triển và duy trì hệ xương chắc khỏe.

Đối với trẻ em đang trong giai đoạn tăng trưởng, canxi đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển chiều cao và cấu trúc xương. Trong khi đó, phụ nữ mang thai cần bổ sung đầy đủ canxi để đáp ứng nhu cầu của cả mẹ và thai nhi.

Người lớn tuổi cũng có thể hưởng lợi từ việc ăn cá mòi thường xuyên nhờ khả năng hỗ trợ duy trì mật độ xương và giảm nguy cơ loãng xương.

Tốt cho tim mạch và hỗ trợ duy trì khối cơ

Không chỉ giàu omega-3, cá mòi còn cung cấp lượng protein chất lượng cao. Protein là dưỡng chất cần thiết để xây dựng cơ bắp, phục hồi mô tổn thương và hỗ trợ hệ miễn dịch hoạt động hiệu quả. Nhờ đó, cá mòi có thể trở thành nguồn đạm lành mạnh cho nhiều nhóm người.

Bên cạnh đó, các nghiên cứu cho thấy omega-3 trong cá mòi có thể giúp giảm viêm, hỗ trợ kiểm soát nồng độ triglyceride trong máu và góp phần bảo vệ sức khỏe tim mạch. Việc bổ sung cá béo như cá mòi từ 1-2 lần mỗi tuần được xem là một trong những thói quen có lợi cho hệ tim mạch và sức khỏe tổng thể.

Mặc dù giàu dinh dưỡng, cá mòi vẫn nên được sử dụng với lượng hợp lý và kết hợp cùng chế độ ăn cân bằng. Người tiêu dùng nên ưu tiên cá tươi hoặc các sản phẩm chế biến có nguồn gốc rõ ràng. Với cá mòi đóng hộp, cần chú ý lượng muối và dầu bổ sung để tránh nạp quá nhiều natri.