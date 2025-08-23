Loa thanh cho TV mỏng

Là một hãng âm thanh độc lập, không sản xuất TV, loa của thương hiệu này có thể làm việc với đa dạng hệ sinh thái, kết nối với cả sản phẩm LG, Samsung hay Sony mà không có xung đột. Những kết nối phụ trợ cũng giúp nó phục vụ người dùng ở nhiều tác vụ hơn. Tuy nhiên, điều này cũng bị đánh đổi bằng việc loa không nằm trong hệ sinh thái "tự nhiên" của các hãng phần cứng. Do vậy, nó không có các chức năng thiết lập nhiều loa phụ để tạo một dàn âm thanh "true-surround" như soundbar Sony gắn với TV Sony.