Loa thanh cho TV mỏng

Xu hướng phát triển của ngành TV cao cấp là giảm thiểu độ mỏng. Nhiều mẫu OLED từ LG, Samsung còn gần như dính vào tường, đưa phần điều khiển ra những bộ xử lý ngoại vi. Sự phát triển cực đoan này khiến chức năng âm thanh bị bỏ qua. TV đắt tiền nhưng loa thường có công suất bé thiếu chi tiết và tách bạch các dải.
Vấn đề này có thể được giải quyết bằng các giải pháp loa thanh bên ngoài. Người dùng ngoài thiết bị đồng bộ của hãng TV, có thể tìm đến các dòng từ thương hiệu âm thanh lớn, giúp nâng cấp đáng kể trải nghiệm nghe. Ví dụ, dòng 500MK2 của JBL vừa bán ra ở Việt Nam là giải pháp phù hợp với người dùng đang dùng TV mỏng kích thước 65-85 inch, đang có loa tích hợp quá kém.
Sản phẩm gồm một loa thanh 450 W và loa siêu trầm 300 W, tạo hệ thống tổng 750 W, đáp ứng không gian vừa đến rộng. Với đa số thiết kế phòng khách phổ biến ở Việt Nam, JBL Bar 500MK2 không cần mở quá 60% âm lượng. Driver 10 inch của loa siêu trầm giúp tạo ra dải bass sâu và uy lực, giả lập trải nghiệm như rạp phim.
|Với 9 driver trải dài khắp thân loa thanh, đẩy đa hướng, giúp giả lập Dolby Atmos và chuẩn 5.1. Trên thân loa được trang bị hệ thống micro để thu lại tiếng phát ra. Nó giúp tinh chỉnh theo môi trường để tái tạo âm thanh vòm mà không cần hệ thống loa vệ tinh. Tiếng phát ra sẽ tự va chạm với tường, trần, qua đó, giúp nghe như như âm thanh đến từ nhiều hướng.
Sản phẩm có thiết kế đơn giản, nhỏ hơn hẳn các dòng cùng công suất trên thị trường. Tuy nhiên, phần loa siêu trầm vẫn khá lớn, khó thiết lập vị trí tại nhà nhỏ. JBL cung cấp thêm tùy chọn màu trắng, ít thấy trên các sản phẩm ở Việt Nam. Bản màu đen ít bám bẩn và dễ kết hợp với các kiểu bố trí nội thất.
So với các dòng loa thanh trên thị trường, khả năng mở rộng bằng kết nối của JBL Bar 500MK2 có ưu thế. Nó có Bluetooth 5.3 và cả khả năng vào Wi-Fi. Người dùng hệ điều hành iOS hay Android cũng dễ dàng điều khiển, cấp nguồn phát qua AirPlay hay ChromeCast. Nhiều app như Tidal, Spotify cũng có chức năng chạy trực tiếp trên loa.
Khả năng kết nối đa dạng mở rộng tính ứng dụng của thiết bị, không bị giới hạn trong việc làm phụ kiện gắn với TV. Với mức đầu tư gần 18 triệu đồng, nó có thể thực hiện công việc thay thế cho loa máy tính hay phụ kiện âm thanh liên kết với điện thoại.
Loa hỗ trợ HDMI eARC để kết nối với các dòng TV đời mới. Hãng vẫn duy trì cổng quang (Optical) cho các dòng sản phẩm cũ hơn. Bên cạnh đó, người dùng cũng có thể chọn kết nối Bluetooth để nhận tín hiệu từ TV để hạn chế dây nhợ.
Là một hãng âm thanh độc lập, không sản xuất TV, loa của thương hiệu này có thể làm việc với đa dạng hệ sinh thái, kết nối với cả sản phẩm LG, Samsung hay Sony mà không có xung đột. Những kết nối phụ trợ cũng giúp nó phục vụ người dùng ở nhiều tác vụ hơn. Tuy nhiên, điều này cũng bị đánh đổi bằng việc loa không nằm trong hệ sinh thái "tự nhiên" của các hãng phần cứng. Do vậy, nó không có các chức năng thiết lập nhiều loa phụ để tạo một dàn âm thanh "true-surround" như soundbar Sony gắn với TV Sony.
Dù vậy, kinh nghiệm làm âm thanh lâu năm cùng công nghệ độc quyền giúp loa JBL tái tạo được âm thanh vòm hay Dolby Atmos mà không cần một hệ thống phức tạp. So với các đối thủ, mẫu soundbar này có hàm lượng công nghệ cao hơn hẳn.
Ở tầm giá này, người dùng còn có một số lựa chọn loa thanh công suất cao như Sonos Beam Gen 2, giá mặc định khoảng 13 triệu đồng, nhưng người dùng cần trả thêm 15 triệu đồng nữa cho bản có loa siêu trầm. Samsung HW-Q700C có Dolby Atmos thật với loa hướng lên. Tuy nhiên, những hệ thống như vậy phức tạp hơn ở mỗi lần thiết lập.
