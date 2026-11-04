Lộ diện 'siêu dự án' đô thị tại Chu Lai

Hàng loạt dự án quy mô lớn đang được xúc tiến tại Khu kinh tế mở Chu Lai. Đáng chú ý, 3 dự án vừa được ấn định thời hạn khởi công vào cuối năm nay và nửa đầu năm 2027.

Ngày 4/11, Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phan Thái Bình chủ trì buổi làm việc với Ban Quản lý Khu kinh tế mở (KTM) Chu Lai và các đơn vị liên quan nhằm rà soát tiến độ triển khai các dự án động lực, quy mô lớn tại khu vực này.

Ông Phan Thái Bình - Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng. Ảnh: Hoài Văn.

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Nguyễn Hồng Quang - Trưởng Ban Quản lý Khu KTM Chu Lai - cho biết, hiện có 3 dự án khu đô thị đã lựa chọn nhà đầu tư, đang triển khai các thủ tục liên quan.

Cụ thể, dự án Khu đô thị Chu Lai do Công ty CP Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh làm chủ đầu tư, có diện tích khoảng 188,56 ha tại xã Núi Thành, tổng vốn đầu tư hơn 18.854 tỷ đồng .

Dự án Khu đô thị hỗn hợp phía nam trục Nguyễn Tất Thành do liên danh Công ty CP Geleximco Phố Hiến và Công ty CP Đầu tư tổng hợp Hà Nội làm chủ đầu tư, diện tích dự kiến khoảng 296,28 ha tại phường Quảng Phú, tổng vốn đầu tư hơn 18.538 tỷ đồng .

Dự án Khu đô thị ven sông Trường Giang do Công ty CP Green Industrial Chu Lai làm chủ đầu tư, quy mô khoảng 74,05 ha tại phường Quảng Phú và phường Bàn Thạch, tổng vốn đầu tư hơn 3.069 tỷ đồng .

Tổng diện tích của 3 dự án khoảng 558,89 ha, tổng vốn đầu tư hơn 40.460 tỷ đồng . Đây là những dự án đô thị quy mô lớn, góp phần mở rộng không gian phát triển, thúc đẩy thu hút đầu tư và tạo động lực tăng trưởng cho khu vực Chu Lai.

Ngoài 3 dự án trên, tại khu vực xã Thăng An và Thăng Trường còn có 5 dự án đô thị được đề xuất, gồm: Khu đô thị kết hợp sân golf (352 ha); Khu đô thị dưỡng lão ven biển Thăng Trường (246 ha); dự án NamHoian River City (163 ha); Khu đô thị hỗn hợp du lịch Thăng Trường (276 ha) và Khu đô thị dịch vụ du lịch Thăng An (1.086 ha).

Ông Nguyễn Hồng Quang - Trưởng Ban quản lý Khu KTM Chu Lai - báo cáo tình hình các dự án đang triển khai trên địa bàn.

Sau khi nghe báo cáo từ các nhà đầu tư và đơn vị liên quan, Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phan Thái Bình yêu cầu tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, đặc biệt là công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng (GPMB), thu hồi đất và bố trí tái định cư.

Về tiến độ, đối với dự án Khu đô thị Chu Lai, ông Bình yêu cầu chủ đầu tư phấn đấu hoàn thành các thủ tục để khởi công vào cuối tháng 12 năm nay, hoặc chậm nhất vào ngày 29/3/2027.

Hai dự án còn lại là Khu đô thị hỗn hợp phía Nam trục Nguyễn Tất Thành và Khu đô thị ven sông Trường Giang được giao thời hạn khởi công chậm nhất vào ngày 30/4/2027.

“Các thủ tục về môi trường, đất đai, khoáng sản, giao đất… đã phân cấp ủy quyền cho Ban Quản lý Khu KTM Chu Lai thực hiện. Lãnh đạo thành phố thống nhất về mặt chủ trương, còn cách nào nhanh nhất thì các đơn vị tham mưu. Làm sao phải vừa nhanh vừa đúng”, ông Bình nhấn mạnh.

Khu KTM Chu Lai đón làn sóng đầu tư lớn.

Lãnh đạo thành phố cũng cơ bản thống nhất với các đề xuất của nhà đầu tư về tích hợp, bổ sung quy hoạch các khu công nghiệp và điều chỉnh một số chỉ tiêu quy hoạch tại các dự án đô thị.